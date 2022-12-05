Россияне почти перестали покупать новые автомобили
Затраты россиян снизились по всем брендам, кроме китайских и японских, и по всем сегментам, кроме премиального. С одной стороны, китайские автомобили активно осваивают российский авторынок, с другой, растут объемы параллельного импорта. Наиболее отчетливо это видно на примере японских и премиальных марок. Официальные поставки этих машин на российский рынок прекращены, поэтому они все чаще попадают к нам по схеме параллельного импорта. В октябре россияне купили 994 новых автомобиля премиум-сегмента (на 13% больше, чем в сентябре) и потратили на это 7,5 млрд рублей (+15%).
-
05.12.2022, 08:40
Подержанные премиальные и бюджетные автомобили сравнялись в цене: почему?
На вторичном авторынке автомобили премиум-класса и бюджетные машины стоят сейчас примерно одинаково. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил причины такой парадоксальной ситуации.Читать далее
-
05.12.2022, 08:05
АвтоВАЗ рассказал о планах построить новый кроссовер на базе Lada Vesta
В ноябре было продано почти 22 тысячи новых автомобилей Lada, что стало лучшим показателем марки в уходящем году. В 2021-м дилеры реализовали на 5 тысяч больше машин, но тогда лидером была Lada Vesta, сборка которой сейчас приостановлена.Читать далее
-
04.12.2022, 21:01
Самые мощные китайские вседорожники на российском рынке
Мощность двигателя для большого кроссовера или внедорожника многие автомобилисты считают одним из наиболее важных параметров. Сейчас в России предлагают широкий выбор китайских моделей, мощность некоторых из них уверено превышает две сотни «лошадей».Читать далее
-
04.12.2022, 19:53
6 самых полезных приложений для автомобилистов
Существует множество специализированных мобильных приложений для автомобилистов. Одни помогают в экстренных ситуациях, другие облегчают решение повседневных задач.Читать далее
-
04.12.2022, 10:00
Mercedes EQT: премиальный двоюродный брат электрического Renault Kangoo по цене 45 410 евро
Несколько недель назад Mercedes официально представил новый T-Class. Основанный на том же шасси, что и Renault Kangoo III поколения, «немец» использует те же двигатели при внешнем стиле, максимально удаленном от образа своего французского двоюродного брата.Читать далее
-
03.12.2022, 13:08
Европейцам предложили компактный Jeep Avenger по серьезной цене (ждать его долго)
Марка Jeep открыла прием заказов на свою электрическую модель Avenger в ряде европейских стран. Пока доступна самая богато оснащенная комплектация, которая, например, в Германии стоит 39 900 евро. Базовая версия еще недоступна.Читать далее
-
05.12.2022, 08:40
Подержанные премиальные и бюджетные автомобили сравнялись в цене: почему?
На вторичном авторынке автомобили премиум-класса и бюджетные машины стоят сейчас примерно одинаково. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил причины такой парадоксальной ситуации.Читать далее
-
05.12.2022, 08:05
АвтоВАЗ рассказал о планах построить новый кроссовер на базе Lada Vesta
В ноябре было продано почти 22 тысячи новых автомобилей Lada, что стало лучшим показателем марки в уходящем году. В 2021-м дилеры реализовали на 5 тысяч больше машин, но тогда лидером была Lada Vesta, сборка которой сейчас приостановлена.Читать далее
-
04.12.2022, 21:01
Самые мощные китайские вседорожники на российском рынке
Мощность двигателя для большого кроссовера или внедорожника многие автомобилисты считают одним из наиболее важных параметров. Сейчас в России предлагают широкий выбор китайских моделей, мощность некоторых из них уверено превышает две сотни «лошадей».Читать далее
-
04.12.2022, 19:53
6 самых полезных приложений для автомобилистов
Существует множество специализированных мобильных приложений для автомобилистов. Одни помогают в экстренных ситуациях, другие облегчают решение повседневных задач.Читать далее
-
04.12.2022, 10:00
Mercedes EQT: премиальный двоюродный брат электрического Renault Kangoo по цене 45 410 евро
Несколько недель назад Mercedes официально представил новый T-Class. Основанный на том же шасси, что и Renault Kangoo III поколения, «немец» использует те же двигатели при внешнем стиле, максимально удаленном от образа своего французского двоюродного брата.Читать далее
-
03.12.2022, 13:08
Европейцам предложили компактный Jeep Avenger по серьезной цене (ждать его долго)
Марка Jeep открыла прием заказов на свою электрическую модель Avenger в ряде европейских стран. Пока доступна самая богато оснащенная комплектация, которая, например, в Германии стоит 39 900 евро. Базовая версия еще недоступна.Читать далее
- 4 659 000 РVolkswagen Multivan 2019 в Москве
- 6 262 920 РHyundai Palisade 2022 в Москве
- 1 327 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 349 000 РNissan Qashqai 2014 в Москве
- 2 655 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 550 000 РChery Tiggo (T11) 2013 в Москве
- 31 400 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 36 000 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 15 900 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 15 700 000 РDodge 1500 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий