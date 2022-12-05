Россияне почти перестали покупать новые автомобили

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С весны 2022 года продажи новых автомобилей в России резко снизились по сравнению с предыдущим годом. В августе-сентябре ситуация начала понемногу выправляться, но по итогам октября эксперты вновь зафиксировали спад. Согласно результатам совместного исследования «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат» (есть в распоряжении 110KM.RU), в октябре россияне потратили на покупку машин 88,7 млрд рублей, тогда как в сентябре 2022-го сумма достигала 93,6 млрд рублей. Если сравнивать с показателями прошлого года (253,7 млрд рублей), то падение оказалось почти трехкратным.

Затраты россиян снизились по всем брендам, кроме китайских и японских, и по всем сегментам, кроме премиального. С одной стороны, китайские автомобили активно осваивают российский авторынок, с другой, растут объемы параллельного импорта. Наиболее отчетливо это видно на примере японских и премиальных марок. Официальные поставки этих машин на российский рынок прекращены, поэтому они все чаще попадают к нам по схеме параллельного импорта. В октябре россияне купили 994 новых автомобиля премиум-сегмента (на 13% больше, чем в сентябре) и потратили на это 7,5 млрд рублей (+15%).

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