Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

23 января 2026, 16:21

Премиум-сегмент рвется вперед: что скрывают цифры автопродаж

В декабре 2025 года рынок новых авто удивил всех. Суммы трат оказались выше ожиданий. Премиальные марки усилили позиции. Китайские бренды теряют долю. Подробности - в нашем материале.

В декабре 2025 года российский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал неожиданный финансовый всплеск. По данным совместного исследования Газпромбанк Автолизинг и агентства «АВТОСТАТ», за последний месяц года россияне потратили на новые машины 487,4 млрд рублей. Это не просто очередной рост - это почти на 8% больше, чем в ноябре, и на четверть выше, чем в декабре 2024 года. Весь 2025 год принес рынку почти 4,4 трлн рублей, что, несмотря на внушительную сумму, все же уступает рекордному 2024 году.

Как сообщает «АВТОСТАТ», декабрь стал месяцем, когда премиальные автомобили буквально ворвались в структуру затрат. На люксовые и премиальные модели россияне потратили 155,5 млрд рублей - это почти треть всех расходов на новые авто за месяц. Продажи в этом сегменте выросли на 13% по сравнению с ноябрем, а доля премиум-класса в общей финансовой емкости впервые превысила 30%. Массовый сегмент, напротив, немного сдал позиции: его доля снизилась до 68%.

Интересно, что китайские бренды, еще недавно доминировавшие на рынке, начали терять свои позиции. В декабре их доля в затратах снизилась до 45,5%, хотя по количеству проданных машин они по-прежнему лидируют. За месяц было реализовано 58,1 тыс. новых китайских автомобилей на сумму 221,9 млрд рублей. Следом идут российские марки, европейские, японские, корейские и американские бренды, но разрыв между ними и Китаем остается значительным.

Сегмент SUV вновь оказался на вершине популярности. В декабре россияне приобрели почти 100 тысяч новых внедорожников, потратив на них более 393 млрд рублей. Это 81% всех потраченных денег и 73% от общего числа проданных машин. Второе место по популярности заняли автомобили В-класса, но их доля в деньгах и количестве продаж значительно уступает SUV.

Премиум-сегмент: неожиданный лидер

Премиальные автомобили в декабре 2025 года стали настоящим открытием для рынка. Рост их продаж и затрат на них объясняется не только желанием россиян пересесть на более дорогие машины, но и изменениями в законодательстве. Новый утилизационный сбор, вступивший в силу с 1 декабря, стал катализатором для покупателей, особенно в премиум-сегменте, где большинство моделей оснащены мощными двигателями.

С сентября, когда впервые заговорили о новых ставках утильсбора, интерес к дорогим автомобилям начал расти. В результате, в декабре более 30% всех потраченных на новые авто денег ушло именно на премиум-класс. Это рекордная доля для российского рынка, и, по мнению экспертов, она может сохраниться и в будущем.

Китайские бренды: спад или временная пауза?

Китайские производители, несмотря на лидерство по количеству проданных машин, столкнулись с сокращением доли в финансовой емкости рынка. Если в ноябре их доля составляла 47%, то в декабре - уже 45,5%. Это может быть связано с изменением структуры спроса: россияне все чаще выбирают более дорогие автомобили, а средняя стоимость китайских моделей остается ниже, чем у европейских или премиальных брендов.

Тем не менее, по количеству проданных машин Китай по-прежнему впереди: 58,1 тыс. автомобилей против 51,3 тыс. у российских марок. Европейские, японские, корейские и американские бренды пока не могут догнать лидеров, хотя и сохраняют стабильные позиции.

SUV и массовый сегмент: борьба за покупателя

Внедорожники и кроссоверы продолжают оставаться самыми востребованными на российском рынке. В декабре их доля в продажах и затратах вновь превысила 80%. Это объясняется не только модой на большие автомобили, но и особенностями российского климата и дорог. В-класс, несмотря на второе место, не может конкурировать с SUV по объему продаж и сумме затрат.

Остальные сегменты - С, D, E и мини - не смогли преодолеть даже 3% в общей структуре рынка. Это говорит о том, что предпочтения россиян становятся все более однозначными: либо большой внедорожник, либо компактный городской автомобиль.

Рынок под давлением: итоги и причины

Декабрь 2025 года стал одним из самых успешных месяцев для российского авторынка, уступив по объему продаж и затрат только октябрю. Всего за месяц было реализовано 136,5 тыс. новых легковых автомобилей. Основной причиной такого всплеска эксперты называют введение новых ставок утилизационного сбора. Многие дилеры и покупатели спешили оформить сделки до подорожания, что и привело к росту продаж в конце года.

В целом, за 2025 год россияне приобрели 1,33 млн новых машин - это почти на 16% меньше, чем годом ранее. Снижение связано с общим падением рынка, но суммы, потраченные на новые автомобили, остаются впечатляющими. Финансовая емкость рынка - показатель, который учитывает не только количество проданных машин, но и их среднюю стоимость, - в 2025 году составила 4,38 трлн рублей.

По информации «АВТОСТАТ», основная причина снижения затрат - уменьшение числа сделок, а не падение цен. Средняя стоимость автомобиля, напротив, продолжает расти, особенно в премиум-сегменте.

