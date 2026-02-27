Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

27 февраля 2026, 20:09

Россияне потратили рекордные 516 млрд рублей на подержанные авто в январе 2026

Рост цен на старые машины объясняет, почему вторичный рынок снова в лидерах

Вышло исследование: россияне в январе 2026 года потратили на подержанные автомобили более полутриллиона рублей. Финансовая емкость рынка выросла на 8% за год, а доля «старых» машин достигла максимума. Почему так происходит и какие бренды оказались в центре внимания - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка прямо сейчас.

В январе 2026 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом вновь удивил аналитиков: по данным совместного исследования Газпромбанк Автолизинг и агентства «АВТОСТАТ», объем потраченных средств на покупку подержанных машин достиг 516,2 млрд рублей. Это на 8% больше, чем годом ранее, что говорит о продолжающемся росте интереса к вторичному сегменту. За месяц было реализовано 437 тысяч автомобилей, причем значительная часть средств ушла на машины старше 10 лет.

Доля «молодых» автомобилей (до 5 лет) в структуре затрат заметно снизилась: на них россияне потратили 102,2 млрд рублей, что составляет менее 20% от общего объема. Для сравнения, в январе 2025 года этот показатель был выше - 22,2%. Зато автомобили в возрасте от 5 до 9 лет стали более востребованными: их доля выросла до 36,3%, а сумма затрат составила 187,4 млрд рублей. Однако абсолютное лидерство по-прежнему удерживают машины старше 10 лет - на них пришлось почти 44% всех расходов, что эквивалентно 226,6 млрд рублей.

В количественном выражении «старые» автомобили также доминируют: в январе было куплено 314,7 тысячи таких машин, что составляет 72% всех сделок на вторичном рынке. Остальные 28% поделили между собой автомобили возрастом 5-9 лет (85,3 тыс. штук) и до 5 лет (37 тыс. штук). Такая структура продаж говорит о том, что россияне все чаще выбирают проверенные временем автомобили, несмотря на возраст.

Особое внимание стоит уделить динамике по странам-производителям. Траты на подержанные автомобили китайских брендов выросли более чем в два раза: в январе 2026 года было куплено 27,3 тысячи таких машин на сумму 55,7 млрд рублей. В количественном выражении рост составил 55% по сравнению с прошлым годом, а в денежном - 2,3 раза. Доля китайских автомобилей в структуре затрат увеличилась с 5,2% до 10,8%, что свидетельствует о стремительном укреплении позиций этих марок на российском рынке.

Тем не менее, наибольшие суммы по-прежнему тратятся на подержанные автомобили европейских марок - 178,1 млрд рублей, а также японских - 136,2 млрд рублей. Корейские бренды заняли третье место с результатом 69,7 млрд рублей, за ними следуют китайские, российские (49,7 млрд рублей) и американские (25,6 млрд рублей) автомобили. Примечательно, что только японские машины показали отрицательную динамику - минус 11% к январю 2025 года, тогда как остальные сегменты, кроме китайских, выросли на 4-10%.

Если рассматривать рынок по количеству проданных автомобилей, то лидируют отечественные марки - 113,5 тысячи единиц. На втором месте - японские (103,3 тыс.), на третьем - европейские (98,8 тыс.). Корейские и американские бренды также сохраняют значимые позиции, а вот китайских машин с пробегом пока продается меньше всего - 27,3 тысячи штук.

Сегмент SUV продолжает удерживать лидерство по объему затрат: на кроссоверы и внедорожники пришлось 53,4% всех потраченных средств, что в денежном выражении составляет 275,4 млрд рублей. Год назад эта доля была заметно ниже - 49,2%. В-класс также преодолел отметку в 15% финансовой емкости (80,8 млрд рублей), а остальные сегменты не дотянули до 10% и в сумме не превысили 50 млрд рублей. Среди них больше всего денег ушло на автомобили С-класса (48,3 млрд рублей), D-класса (47,9 млрд рублей) и Е-класса (24,3 млрд рублей).

По количеству продаж лидируют автомобили В-класса - 155,1 тысячи единиц. Сегмент SUV занимает второе место с результатом 131,7 тысячи проданных машин. Вместе эти два сегмента формируют более 65% всего рынка. С-класс занимает 15,2% (66,5 тыс. штук), а остальные сегменты не достигают даже 10%.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Toyota, Volkswagen
