7 февраля 2018, 15:03

Россияне предпочитают японцев: самые популярные марки на вторичном рынке

Японские автомобили наиболее востребованы на отечественном вторичном авторынке. В 2017 году из всех проданных в России подержанных машин, 24% – « японцы». Чаще всего россияне покупали автомобили Toyota, Nissan и Honda. За ними «нос к носу» идут немецкие (21,2%) и российские (21,1%) марки.
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Россияне предпочитают японцев: самые популярные марки на вторичном рынке
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Портал Авто.ру подвел итоги продаж подержанных автомобилей и составил несколько рейтингов – отдельно по странам-производителям и маркам, а также по спросу и предложению в разных регионах России. В «общем зачете» лидируют японские автопроизводители, но в каждом федеральном округе есть свои особенности в потребительских предпочтениях. Например, в Северо-западном округе «японцев» потеснили «немцы» (BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen), а на юге страны – наши Лады. 

Больше всего японских машин выставлено на продажу за Уралом: в Сибири и на Дальнем Востоке. В этом регионе и спрос на них стабильно высокий. Кроме того, японские марки охотнее покупают в Центральном округе. Продукция отечественного автопрома более востребована в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральным округах. Самые популярные бренды на вторичном рынке – Lada, Toyota и Volkswagen. 

Ранее, агентство Автостат публиковало данные по самым продаваемым в 2017 году на вторичном рынке иномаркам. Лидером продаж стали подержанные Ford Focus (132 700 автомобилей), Toyota Corolla (102 200) и Hyundai Solaris (79 600). За ними с небольшим отрывом шла еще одна Toyota – Camry (74 300) и Renault Logan (71 900). Замыкал десятку лидеров Volkswagen Passat (56 300).

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Россияне предпочитают японцев: самые популярные марки на вторичном рынке
{{material_122273}}Портал Авто.ру подвел итоги продаж подержанных автомобилей и составил несколько рейтингов – отдельно по странам-производителям и маркам, а также по спросу и предложению в разных регионах России. В «общем зачете» лидируют японские автопроизводители, но в каждом федеральном округе есть свои особенности в потребительских предпочтениях. Например, в Северо-западном округе «японцев» потеснили «немцы» (BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen), а на юге страны – наши Лады. Больше всего японских машин выставлено на продажу за Уралом: в Сибири и на Дальнем Востоке. В этом регионе и спрос на них стабильно высокий. Кроме того, японские марки охотнее покупают в Центральном округе. Продукция отечественного автопрома более востребована в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральным округах. Самые популярные бренды на вторичном рынке – Lada, Toyota и Volkswagen. Ранее, агентство Автостат публиковало данные по самым продаваемым в 2017 году на вторичном рынке иномаркам. Лидером продаж стали подержанные Ford Focus (132 700 автомобилей), Toyota Corolla (102 200) и Hyundai Solaris (79 600). За ними с небольшим отрывом шла еще одна Toyota – Camry (74 300) и Renault Logan (71 900). Замыкал десятку лидеров Volkswagen Passat (56 300).
2018-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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