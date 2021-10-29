Россияне рассказали, сколько же должен стоить подержанный автомобиль: сумма удивила
На покупку нового автомобиля у дилеров россияне, в среднем, планируют потратить 1,2 млн рублей. Причем дороже всего готовы платить во Владивостоке (1,25 млн рублей). Это даже чуть больше, чем в Москве и Петербурге (1,24 млн рублей), а также в Волгограде (1,23 млн рублей), Краснодаре, Перми и Тюмени (1,22 млн рублей).
Но подавляющее большинство все-таки рассчитывает купить автомобиль с пробегом (81%). В Москве этот показатель чуть ниже (74%), а в Ярославле и Новосибирске – чуть выше (88%). При выборе автомобиля именно цена играет решающую роль. Об этом сообщили более половины участников опроса (53%). Дизайн и стиль занимает второе место (25%). На третьем – хорошее соотношение цены и качества (10%). Но здесь есть и региональные особенности. Внешний вид машины больше волнует жителей Ульяновска. На этот фактор здесь ориентируется 53% потенциальных владельцев, в Липецке – 43%, в Воронеже – 41%. Реже всех на дизайн обращают внимание жители Новокузнецка (10%), Красноярска (15%) и Владивостока (16%).
- 400 000 РFord Focus 2010 в Москве
- 295 000 РDodge Stratus 2004 в Москве
- 950 000 РNissan Qashqai 2011 в Москве
- 140 000 РГАЗ Соболь 2752 2006 в Москве
- 895 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 750 000 РFord Focus 2012 в Москве
- 6 769 988 РToyota Sienna 2021 в Москве
- 599 000 РMercedes W123 1976 в Москве
- 2 680 000 РChevrolet Express 2013 в Москве
- 2 880 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
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