14 февраля 2022, 14:14
Россияне рассказали, зачем знакомятся в пробках и к чему это приводит
Ко Дню всех влюбленных сервис СберАвто провел интересное исследование. Российских водителей спросили, знакомятся ли они в пробках. Оказалось, что далеко не все знакомства можно отнести к разряду романтических.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
Ранее мы писали
Молодой француз Тристан Бергeр, скучая в пробке, решил выпустить автомобильную версию пресловутого сервиса ...Читать далее
Среди тех, кто уже знакомился в пробках, каждый третий рассчитывал просто на дружеское общение (35%). Обменяться мнением по поводу ситуации хотели 33%, а на романтические отношения рассчитывали 32% опрошенных. У половины (52%) дело ограничилось только разговором в пробке. Договорились продолжить общение, но не сдержали данное обещание 21% автолюбителей, а 12% до сих пор поддерживают связь. Подружиться удалось 10% респондентов и только для 5% водителей случайное знакомство обернулось свадьбой.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 888 000 РHonda Stepwgn 2017 в Москве
- 1 179 000 РLexus LS 2008 в Москве
- 250 000 РDaewoo Matiz 2014 в Москве
- 5 340 000 РMercedes GLS 2017 в Москве
- 6 860 000 РLand Rover Defender 2020 в Москве
- 240 000 РRenault Logan 2006 в Москве
- 2 780 000 РLexus ES 2018 в Москве
- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
Новости по теме
Королева красоты решила радикально изменить жизнь и стать дальнобойщицей
14.02.2022, 06:30
У работников АвтоВАЗа сдают нервы: профсоюзы раскрыли статистику обращений к врачам
11.02.2022, 13:17
Автомобиль на роликовых коньках – интересный хот-род с восьмицилиндровым двигателем (Видео)
10.02.2022, 15:40
В ТОП-10 самых пробочных городов мира вошли три российских
10.02.2022, 13:40
Новости по теме
Королева красоты решила радикально изменить жизнь и стать дальнобойщицей
14.02.2022, 06:30
У работников АвтоВАЗа сдают нервы: профсоюзы раскрыли статистику обращений к врачам
11.02.2022, 13:17
Автомобиль на роликовых коньках – интересный хот-род с восьмицилиндровым двигателем (Видео)
10.02.2022, 15:40
В ТОП-10 самых пробочных городов мира вошли три российских
10.02.2022, 13:40
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин