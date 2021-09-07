Россияне скупают подержанные автомобили (но цены растут быстрее)
Вместе со спросом растут и цены. Рекордсменом среди регионов с наибольшим ростом средних цен на автомобили в этих возрастных группах стал Сочи: на 66% выросли цены на трехлетние и на 32% на четырех- и пятилетние машины. Второе место занимает Липецк (+53% роста цены на трехлетние и +31% на четырех- и пятилетние), третье – Новосибирск (+49% роста цены на трехлетние и +40% на четырех- и пятилетние). В Петербурге и Ленобласти трехлетние автомобили за год подорожали на 47%. Средняя цена составляет 1 619 000 рублей. Четырех- и пятилетние машины стали дороже на 48% и стоят теперь, в среднем, 1 215 000 рублей.
Самыми востребованными автомобилями в возрастной группе до 3 лет стали: Lada Granta (485 000 рублей), Lada Vesta (695 000 рублей) и Hyundai Solaris (899 900 рублей). В категории 4-5-летних автомобилей наибольшим спросом пользуются: Lada Granta (370 000 рублей), Kia Rio (705 000 рублей) и Hyundai Solaris (700 000 рублей).
- 539 000 РHyundai Solaris 2011 в Москве
- 190 000 РHyundai Solaris 2018 в Москве
- 919 999 РHyundai Solaris 2016 в Москве
- 340 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 158 000 РKIA Rio 2003 в Москве
- 1 089 000 РHyundai Solaris 2019 в Москве
- 1 470 000 РHyundai Solaris 2020 в Москве
- 549 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 650 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 609 000 РHyundai Solaris 2015 в Москве
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