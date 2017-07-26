26 июля 2017, 19:14

Россияне смогут купить особенную «семерку»

Юбилейная спецверсия BMW 7-Series под названием Edition 40 Jahre будет продаваться и на российском авторынке. Дилеры начнут принимать заказы на автомобиль в октябре текущего года.
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BMW 7
Выпускается с 1987 г.
Новый от 4 540 000 до 10 090 000 Р
Объявлений: 350
Отзывов: 5
Правда, всего в нашей стране продадут 6 экземпляров этой модели. При этом компания выпустит 200 штук 7-Series Edition 40 Jahre. Рублевая стоимость и список опций пока что держится в секрете.

Для новой модификации «семерки» предложен пакет M Aerodynamics. Внешность модели отличается черной глянцевой решеткой радиатора и видоизмененными бамперами. Также автомобиль получил 20-дюймовые колесные диски.

В салоне установлены кресла, обшитые кожей Merino кремового цвета, а передние панели выполнены из ценных пород дерева в сочетании с алькантарой. Все подголовники будут украшены вышивкой, а завершат образ особенные коврики и подушки для пассажирских посадочных мест.

Купить авто БМВ 7 серии, семерка

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум BMW 7
Семёрка это второй по счёту автомобиль баварской марки, которым я владею. Первая была пятёрка Е-60, 530. Пятёрку я купил почти случайно, записался на тест новой ауди А6, но придя в автосалон и осмотрев автомобиль я даже не стал испытывать машину, впечатление оказалось таким, что о покупке я передумал ...
Аркадий
Рассказ про паренька и его BMW 7 series iL-74
Не по мне чтиво, но спасибо все равно
nekron
Отзыв о BMW 7 2003 года
Отличный авто, но если нету денег, не советую Сервис и з/ ч очень дорого
lexusrx400h
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Россияне смогут купить особенную «семерку»
{{model_132}}Правда, всего в нашей стране продадут 6 экземпляров этой модели. При этом компания выпустит 200 штук 7-Series Edition 40 Jahre. Рублевая стоимость и список опций пока что держится в секрете.Для новой модификации «семерки» предложен пакет M Aerodynamics. Внешность модели отличается черной глянцевой решеткой радиатора и видоизмененными бамперами. Также автомобиль получил 20-дюймовые колесные диски. В салоне установлены кресла, обшитые кожей Merino кремового цвета, а передние панели выполнены из ценных пород дерева в сочетании с алькантарой. Все подголовники будут украшены вышивкой, а завершат образ особенные коврики и подушки для пассажирских посадочных мест.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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