17 ноября 2017, 12:05
Россияне смогут купить самый доступный электрокар Tesla
Tesla Motors намерена продавать свой самый доступный электрокар Model 3 на российском авторынке. Автомобиль доберется до нашей страны уже в первом квартале следующего года.
Электрокар проедет на одном запасе батарей до 500 км. С места до 100 км/ч автомобиль сможет разогнаться за 5,1 секунды, а его максимальная скорость составит 225 км/ч.
Кузов Tesla Model 3 будет из стали, но с применением легкосплавных материалов. Седан сделают достаточно аутентичным, чтобы сократить производственные расходы и, как следствие, сделать автомобиль доступным для массового потребителя. Так, внутри машины – убранство без излишеств. Вместо традиционной приборной панели в центре консоли расположится большой сенсорный дисплей.
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