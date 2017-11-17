17 ноября 2017, 12:05

Россияне смогут купить самый доступный электрокар Tesla

Tesla Motors намерена продавать свой самый доступный электрокар Model 3 на российском авторынке. Автомобиль доберется до нашей страны уже в первом квартале следующего года.
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Tesla Model 3
Изначально, по данным Autonews, компания привезет три электрических седана. Первая партия будет доступна жителям крупных городов России. Под капотом Model 3 окажется электромотор мощностью 258 л. с.

Электрокар проедет на одном запасе батарей до 500 км.  С места до 100 км/ч автомобиль сможет разогнаться за 5,1 секунды, а его максимальная скорость составит 225 км/ч.

Кузов Tesla Model 3 будет из стали, но с применением легкосплавных материалов. Седан сделают достаточно аутентичным, чтобы сократить производственные расходы и, как следствие, сделать автомобиль доступным для массового потребителя. Так, внутри машины – убранство без излишеств. Вместо традиционной приборной панели в центре консоли расположится большой сенсорный дисплей.

Дизайн и тюнинг Тесла Модель 3

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Россияне смогут купить самый доступный электрокар Tesla
{{model_6334}} Изначально, по данным Autonews, компания привезет три электрических седана. Первая партия будет доступна жителям крупных городов России. Под капотом Model 3 окажется электромотор мощностью 258 л. с.Электрокар проедет на одном запасе батарей до 500 км.  С места до 100 км/ч автомобиль сможет разогнаться за 5,1 секунды, а его максимальная скорость составит 225 км/ч.Кузов Tesla Model 3 будет из стали, но с применением легкосплавных материалов. Седан сделают достаточно аутентичным, чтобы сократить производственные расходы и, как следствие, сделать автомобиль доступным для массового потребителя. Так, внутри машины – убранство без излишеств. Вместо традиционной приборной панели в центре консоли расположится большой сенсорный дисплей.
2017-11-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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