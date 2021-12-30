30 декабря 2021, 09:54
Россияне смогут получить до 130 000 рублей при покупке автомобиля: предложение направили в Минтруда
Список расходных статей, по которым россияне могут получить налоговый вычет, предлагают расширить. Каждый автовладелец сможет один раз в жизни вернуть до 130 000 рублей при покупке нового автомобиля.
Дарья Климова Фото: iStock
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Господин Орлов подчеркнул, что действующий сейчас имущественный вычет при покупке квартиры является отличным подспорьем для россиян, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Напомним, при приобретении недвижимости гражданин имеет право воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн рублей и вернуть себе в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы или до 260 000 рублей.
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