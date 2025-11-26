Роскошь на время: как каршеринг заменяет россиянам личный автомобиль

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

26 ноября 2025, 08:41

Россияне стали чаще арендовать премиальные автомобили для поездок

Аренда дорогих машин становится популярнее. Люди все чаще берут их в прокат. Это удобно как для поездок по городу, так и для путешествий. Многие тестируют авто перед покупкой. Спрос продолжает активно расти.

Популярность каршеринга премиум-класса в России показала серьезный рост за последний год. Как сообщает Российская Газета, операторы фиксируют увеличение числа поездок на дорогих автомобилях на 15%. В компании «Ситидрайв» отмечают высокий интерес к таким моделям, как Audi A3, Exeed TXL, BMW X1 и X2, а также к электрокарам Tesla Model Y. Конкуренты из «Делимобиля» подтверждают эту тенденцию, указывая на востребованность Mercedes GLC 300e и новейших китайских электромобилей Zeekr и Xiaomi.

Эксперты связывают такой всплеск с несколькими факторами. Ольга Борисова из Финансового университета при правительстве РФ полагает, что ключевую роль играет изменение образа жизни россиян. Высокий темп в крупных городах требует максимальной мобильности, и сервисы краткосрочной аренды идеально вписываются в эту концепцию. При этом сама модель использования каршеринга трансформируется. Если раньше это был транспорт «последней мили», то теперь автомобили все чаще бронируют для загородных путешествий, семейного отдыха и дальних поездок между городами.

Этому способствует и активное развитие внутреннего туризма. В популярных туристических локациях растет потребность в комфортном транспорте, и путешественники охотно выбирают более престижные и удобные машины. Другая важная причина - возможность провести полноценный тест-драйв перед покупкой. Автопарк в личном пользовании у многих граждан постепенно стареет, а каршеринг дает шанс познакомиться с новинками, не принимая поспешных решений о приобретении дорогостоящего автомобиля.

Однако на фоне растущего спроса наметилась и проблема - дефицит предложения. Технический эксперт Алексей Абрамов обращает внимание, что найти свободную машину премиум-класса бывает непросто. «Анонсируют новую модель, хочется ее опробовать а на весь город их всего несколько штук, и все заняты или находятся на другом конце города», - описывает он ситуацию. Особенно остро ощущается нехватка автомобилей таких марок, как Volvo, Land Rover и Jaguar, которые почти исчезли из парков операторов.

Специалисты уверены, что тренд на использование премиального каршеринга будет только усиливаться. По прогнозам Борисовой, к концу 2025 года темпы роста в этом сегменте могут превзойти все предыдущие показатели. Для людей с высоким доходом сервис становится полноценной заменой личному транспорту, предлагая свободу передвижения в любое время и в любом месте без необходимости владеть машиной.

Согласно опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), личный автомобиль сегодня есть у 61% россиян. При этом в Москве, по данным Инновационного центра «Безопасный транспорт», почти половина автовладельцев регулярно пользуются каршерингом в дополнение к своей машине. Средняя продолжительность поездки составляет 48 минут, но в 2025 году заметно выросла доля дальних маршрутов - на дачу или в соседний регион. Главным преимуществом пользователи называют возможность оставить автомобиль в пункте назначения, не беспокоясь о поиске и оплате парковки.

