Роскошь на время: как каршеринг заменяет россиянам личный автомобиль

26 ноября 2025, 08:41
Россияне стали чаще арендовать премиальные автомобили для поездок
Россияне стали чаще арендовать премиальные автомобили для поездок
Аренда дорогих машин становится популярнее. Люди все чаще берут их в прокат. Это удобно как для поездок по городу, так и для путешествий. Многие тестируют авто перед покупкой. Спрос продолжает активно расти.
Популярность каршеринга премиум-класса в России показала серьезный рост за последний год. Как сообщает Российская Газета, операторы фиксируют увеличение числа поездок на дорогих автомобилях на 15%. В компании «Ситидрайв» отмечают высокий интерес к таким моделям, как Audi A3, Exeed TXL, BMW X1 и X2, а также к электрокарам Tesla Model Y. Конкуренты из «Делимобиля» подтверждают эту тенденцию, указывая на востребованность Mercedes GLC 300e и новейших китайских электромобилей Zeekr и Xiaomi.
Эксперты связывают такой всплеск с несколькими факторами. Ольга Борисова из Финансового университета при правительстве РФ полагает, что ключевую роль играет изменение образа жизни россиян. Высокий темп в крупных городах требует максимальной мобильности, и сервисы краткосрочной аренды идеально вписываются в эту концепцию. При этом сама модель использования каршеринга трансформируется. Если раньше это был транспорт «последней мили», то теперь автомобили все чаще бронируют для загородных путешествий, семейного отдыха и дальних поездок между городами.
Этому способствует и активное развитие внутреннего туризма. В популярных туристических локациях растет потребность в комфортном транспорте, и путешественники охотно выбирают более престижные и удобные машины. Другая важная причина - возможность провести полноценный тест-драйв перед покупкой. Автопарк в личном пользовании у многих граждан постепенно стареет, а каршеринг дает шанс познакомиться с новинками, не принимая поспешных решений о приобретении дорогостоящего автомобиля.
Однако на фоне растущего спроса наметилась и проблема - дефицит предложения. Технический эксперт Алексей Абрамов обращает внимание, что найти свободную машину премиум-класса бывает непросто. «Анонсируют новую модель, хочется ее опробовать а на весь город их всего несколько штук, и все заняты или находятся на другом конце города», - описывает он ситуацию. Особенно остро ощущается нехватка автомобилей таких марок, как Volvo, Land Rover и Jaguar, которые почти исчезли из парков операторов.
Специалисты уверены, что тренд на использование премиального каршеринга будет только усиливаться. По прогнозам Борисовой, к концу 2025 года темпы роста в этом сегменте могут превзойти все предыдущие показатели. Для людей с высоким доходом сервис становится полноценной заменой личному транспорту, предлагая свободу передвижения в любое время и в любом месте без необходимости владеть машиной.
Согласно опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), личный автомобиль сегодня есть у 61% россиян. При этом в Москве, по данным Инновационного центра «Безопасный транспорт», почти половина автовладельцев регулярно пользуются каршерингом в дополнение к своей машине. Средняя продолжительность поездки составляет 48 минут, но в 2025 году заметно выросла доля дальних маршрутов - на дачу или в соседний регион. Главным преимуществом пользователи называют возможность оставить автомобиль в пункте назначения, не беспокоясь о поиске и оплате парковки.
Похожие материалы Ауди, Эксид, БМВ, Тесла, Зикр, Сяоми, Мерседес
-
27.11.2025, 08:56
Lanvigator представил Valiant RTX: новые внедорожные шины для сложных условий
В США стартовали продажи новых китайских шин Lanvigator Valiant RTX. Производитель обещает агрессивный дизайн и уверенность на бездорожье. Цена и характеристики вызывают интерес у дилеров. Что скрывается за громкими заявлениями?Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
Похожие материалы Ауди, Эксид, БМВ, Тесла, Зикр, Сяоми, Мерседес
-
27.11.2025, 08:56
Lanvigator представил Valiant RTX: новые внедорожные шины для сложных условий
В США стартовали продажи новых китайских шин Lanvigator Valiant RTX. Производитель обещает агрессивный дизайн и уверенность на бездорожье. Цена и характеристики вызывают интерес у дилеров. Что скрывается за громкими заявлениями?Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 08:10
Астон Мартин меняет руководство: Ньюи возглавит команду в сезоне-2026
В Aston Martin грядут перемены. Руководство команды Формулы-1 обновляется. Кто теперь будет отвечать за успехи на трассе? Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
27.11.2025, 08:04
Тест-драйв GAC, Aion и Hyptec: от суперкара до семейных кроссоверов
В Гуанчжоу прошел необычный тест-драйв. Пять новых моделей GAC ждали нас. Среди них был даже настоящий суперкар. Журналисты проверили гибриды и электромобили и поделились первыми впечатлениями.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
-
27.11.2025, 07:41
В России представили 510-сильный гибридный кроссовер Voyah Free Sport+
На российский рынок выходит новая модель. Это мощный гибридный кроссовер. Автомобиль получил улучшенные характеристики. Его запас хода впечатляет. Цена уже известна автолюбителям. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве