13 октября 2021, 12:50
Россияне стали чаще покупать автомобильные аксессуары онлайн: спрос на коврики подскочил в четыре раза
Эксперты выяснили, что за последний год российские автолюбители стали чаще покупать аксессуары для своих машин онлайн. Лидируют коврики, видеорегистраторы и огнетушители.
Дарья Климова Фото: hyperauto.ru
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Интерес к покупке автомобильных аксессуаров онлайн быстро растет в регионах. Например, в Новосибирске продажи выросли сразу на 370%, в Воронеже – на 293%, а в Волгограде – на 224%. Тогда как в Казани прибавка составила 41%, а в Москве – 86%.
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12.10.2021, 16:47
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12.10.2021, 16:08
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12.10.2021, 15:24
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12.10.2021, 09:37
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12.10.2021, 00:08
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