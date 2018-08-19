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19 августа 2018, 09:41

Россияне стали чаще покупать дизельные машины

Доля машин с дизельными двигателями в общем объеме продаж новых легковых автомобилей пока невелика. По данным аналитического агентства Автостат, в первом полугодии 2018 года только 8 машин из 100 проданных были оснащены дизельными моторами. Годом ранее этот показатель был на единицу меньше.
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За первые шесть месяцев 2018 года было продано 62,5 тысячи дизельных легковых автомобилей, что составляет 8% от всех реализованных машин. Однако это больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего дизельных легковых автомобилей продают дилеры Toyota. В первом полугодии нынешнего года они реализовали 12,5 тысяч таких автомобилей. Вторую позицию занимает BMW и 10,3 проданных дизельных машин. На третьем месте – Mercedes-Benz с 5,7 тыс. автомобилей на тяжелом топливе. Замыкают «пятерку» лидеров Volkswagen и Kia. Каждый из них продал по 5 тысяч дизельных легковых машин.

Если говорить о конкретных моделях, то чаще всего российские покупатели отдавали предпочтение дизельным внедорожникам Land Cruiser Prado. С января по июнь 2018 года их было продано почти 5 тысяч экземпляров. Далее идут Renault Duster (3,5 тыс. шт.) и Mitsubishi Pajero Sport (3,4 тыс. шт.). Четвертое место занимают дизельные Volkswagen Tiguan (3,3 тыс.шт.) и Kia Sorento Prime (3,1 тыс. шт.).

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Россияне стали чаще покупать дизельные машины
{{material_122352}}За первые шесть месяцев 2018 года было продано 62,5 тысячи дизельных легковых автомобилей, что составляет 8% от всех реализованных машин. Однако это больше, чем за аналогичный период прошлого года.Больше всего дизельных легковых автомобилей продают дилеры Toyota. В первом полугодии нынешнего года они реализовали 12,5 тысяч таких автомобилей. Вторую позицию занимает BMW и 10,3 проданных дизельных машин. На третьем месте – Mercedes-Benz с 5,7 тыс. автомобилей на тяжелом топливе. Замыкают «пятерку» лидеров Volkswagen и Kia. Каждый из них продал по 5 тысяч дизельных легковых машин.Если говорить о конкретных моделях, то чаще всего российские покупатели отдавали предпочтение дизельным внедорожникам Land Cruiser Prado. С января по июнь 2018 года их было продано почти 5 тысяч экземпляров. Далее идут Renault Duster (3,5 тыс. шт.) и Mitsubishi Pajero Sport (3,4 тыс. шт.). Четвертое место занимают дизельные Volkswagen Tiguan (3,3 тыс.шт.) и Kia Sorento Prime (3,1 тыс. шт.).
2018-08-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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