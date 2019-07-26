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26 июля 2019, 14:27

Россияне стали чаще покупать подержанные дизельные автомобили

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С января по май 2019 года в России было продано порядка 120 тыс. подержанных автомобилей с дизельными двигателями или на 1,4% больше, чем годом ранее. Пять из ТОП-10 самых востребованных дизельных моделей – японские внедорожники.
Россияне стали чаще покупать подержанные дизельные автомобили
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Рост популярности подержанных дизельных машин особенно заметен на фоне падения продаж новых автомобилей с аналогичными моторами. Самыми популярными на вторичном рынке стали дизельные версии внедорожников Toyota. Из проданных за первые пять месяцев 2019 года 120 тысяч «бэушных» дизельных машин на долю автомобилей с шильдиком Toyota пришлось более 15% или 18,7 тыс. единиц.

По данным аналитического агентства «Автостат», лидером продаж стал дизельный Land Cruiser. С января по май новых владельцев обрели 5,2 тыс. внедорожников – практически столько же, как и год назад (-0,4%). Второе место занимает Land Cruiser Prado с показателем 4,4 тыс. проданных автомобилей (-2,4%). Третье место досталось дизельным кроссоверам Volkswagen Touareg (4,3 тыс. экз.; +3,8%). Замыкают ТОП-5 самых популярных у россиян дизельных машин с пробегом вошли BMW X5 (3,6 тыс. экз., +3,6%) и Kia Sorento (3,1 тыс. экз., +12,9%). Также в десятку лидеров попали Mitsubishi Pajero (3,05 тыс. экз., -9,4%), Mitsubishi L200 (2,7 тыс. экз., +6,6%), Hyundai Santa Fe (2,7 тыс. экз., +6,1%), BMW 5-Series (2,7 тыс. экз., +9,6%) и Mitsubishi Pajero Sport (2,68 тыс. экз., +5,3%).


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Россияне стали чаще покупать подержанные дизельные автомобили
{{material_127053}}Рост популярности подержанных дизельных машин особенно заметен на фоне падения продаж новых автомобилей с аналогичными моторами. Самыми популярными на вторичном рынке стали дизельные версии внедорожников Toyota. Из проданных за первые пять месяцев 2019 года 120 тысяч «бэушных» дизельных машин на долю автомобилей с шильдиком Toyota пришлось более 15% или 18,7 тыс. единиц.По данным аналитического агентства «Автостат», лидером продаж стал дизельный Land Cruiser. С января по май новых владельцев обрели 5,2 тыс. внедорожников – практически столько же, как и год назад (-0,4%). Второе место занимает Land Cruiser Prado с показателем 4,4 тыс. проданных автомобилей (-2,4%). Третье место досталось дизельным кроссоверам Volkswagen Touareg (4,3 тыс. экз.; +3,8%). Замыкают ТОП-5 самых популярных у россиян дизельных машин с пробегом вошли BMW X5 (3,6 тыс. экз., +3,6%) и Kia Sorento (3,1 тыс. экз., +12,9%). Также в десятку лидеров попали Mitsubishi Pajero (3,05 тыс. экз., -9,4%), Mitsubishi L200 (2,7 тыс. экз., +6,6%), Hyundai Santa Fe (2,7 тыс. экз., +6,1%), BMW 5-Series (2,7 тыс. экз., +9,6%) и Mitsubishi Pajero Sport (2,68 тыс. экз., +5,3%).
2019-07-26
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