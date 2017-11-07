7 ноября 2017, 13:22

Россияне стали чаще пользоваться «Европротоколом»

Российский союз автостраховщиков отмечает рост оформления дорожных аварий по «Европротоколу». В частности, доля водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при ДТП, составила 32% против 28% в прошлом году.
^

Так, за отчетный период 389 тыс. автовладельцев оформили ДТП по «Европротоколу». Сумма выплат в рамках прямого возмещения убытков в январе-сентябре составила 8,6 млрд рублей. Прирост по отношению к 2016-му составил 28%.

Напомним, что умение оформлять ДТП по Европротоколу станет обязательным для выпускников российский автошкол. Предмет войдет в базовый курс обновленных программ обучения. Соответствующий приказ уже подготовлен Минобрнауки. Такие меры необходимы, чтобы водители чаще пользовались самостоятельным оформлением.

Чтобы простимулировать автомобилистов на пользование Европротоколом, российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по Европротоколу платят не более 50 тыс. рублей. Согласно предложению, лимит возмещения ущерба должен составлять до 100 тыс. рублей.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Выбор второго автомобиля
О выборе машин достаточно часто создаются вопросы и в роли второй машины , если уже обращались с японскими автомобилями , лучше выбирать конечно же их , потому как далее идут такие модели как мазда 3, мазда 6 , которые основными сейчас являются и в принципе в качестве только приобрели дополнительный ...
Ян Медведев
Majors-Motors | отзывы
| Кому: Евгений Не знаю как у кого. Но у меня с ними сделка прошла удачно. Я давно хотел купить себе Scoda Actavia, зашел к ним на сайт, была выгодная цена, которая меня устроила. Приехал туда, цена соответствовала заявленным на сайте. Так же мне дали хорошую консультацию, по поводу моего выбора я еще ...
Sergey Teplyakov
Отзыв о Renault Megane 2006 года
Владел двумя поколениями Рено Меганов. Первый был 2003 года хетбек, второй седан 2006 года. Сразу скажу, разочаровался в Меганах. До этих двух был Сценик (96г.) , он понравился намного больше. Первый Меган не понравился тем, что маленький, слабо тянул, частенько ломался по мелочам. Второй на вид больше ...
Орест
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Россияне стали чаще пользоваться «Европротоколом»
Так, за отчетный период 389 тыс. автовладельцев оформили ДТП по «Европротоколу». Сумма выплат в рамках прямого возмещения убытков в январе-сентябре составила 8,6 млрд рублей. Прирост по отношению к 2016-му составил 28%.Напомним, что умение оформлять ДТП по Европротоколу станет обязательным для выпускников российский автошкол. Предмет войдет в базовый курс обновленных программ обучения. Соответствующий приказ уже подготовлен Минобрнауки. Такие меры необходимы, чтобы водители чаще пользовались самостоятельным оформлением. Чтобы простимулировать автомобилистов на пользование Европротоколом, российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по Европротоколу платят не более 50 тыс. рублей. Согласно предложению, лимит возмещения ущерба должен составлять до 100 тыс. рублей.
2017-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ивановская область Ярославль Вологодская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG