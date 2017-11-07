Россияне стали чаще пользоваться «Европротоколом»
Так, за отчетный период 389 тыс. автовладельцев оформили ДТП по «Европротоколу». Сумма выплат в рамках прямого возмещения убытков в январе-сентябре составила 8,6 млрд рублей. Прирост по отношению к 2016-му составил 28%.
Напомним, что умение оформлять ДТП по Европротоколу станет обязательным для выпускников российский автошкол. Предмет войдет в базовый курс обновленных программ обучения. Соответствующий приказ уже подготовлен Минобрнауки. Такие меры необходимы, чтобы водители чаще пользовались самостоятельным оформлением.
Чтобы простимулировать автомобилистов на пользование Европротоколом, российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы. В настоящий момент по Европротоколу платят не более 50 тыс. рублей. Согласно предложению, лимит возмещения ущерба должен составлять до 100 тыс. рублей.
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