20 июля 2017, 19:05
Россияне стали меньше покупать электрокары
Согласно статистическим данным, спрос на электрические автомобили в России продолжает падать. В первом полугодии рынок «зеленого» транспорта просел на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
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Наиболее активными покупателями электрокаров стали жители Москвы и Подмосковья, где было зарегистрировано 13 «экологических» автомобилей. 4 экземпляра отправились на Дальний Восток - по два на Приморский и Хабаровский край, а в Татарстане, Санкт-Петербурге, Ростовской области и Рязанской области появилось по одному электрокару.
Несмотря на падение спроса на электрокары, правительство верит в радужные перспективы «зеленого» транспорта. Напомним, что власти страны занялись разработкой регламента для технического осмотра электрических и гибридных транспортных средств.
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