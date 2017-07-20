20 июля 2017, 19:05

Россияне стали меньше покупать электрокары

Согласно статистическим данным, спрос на электрические автомобили в России продолжает падать. В первом полугодии рынок «зеленого» транспорта просел на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
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За первые шесть месяцев соотечественники приобрели всего 21 экземпляр электрических автомобилей. Как и раньше, лидером продаж остается Tesla, чьи дилеры реализовали 15 транспортных средств. Из них 11 паркетников и 4 седана. Абсолютным лидером продаж стал кроссовер Tesla Model X. Оставшееся количество продаж поделили Nissan Leaf и Renault Twizy.

Наиболее активными покупателями электрокаров стали жители Москвы и Подмосковья, где было зарегистрировано 13 «экологических» автомобилей. 4 экземпляра отправились на Дальний Восток - по два на Приморский и Хабаровский край, а в Татарстане, Санкт-Петербурге, Ростовской области и Рязанской области появилось по одному электрокару.

Несмотря на падение спроса на электрокары, правительство верит в радужные перспективы «зеленого» транспорта. Напомним, что власти страны занялись разработкой регламента для технического осмотра электрических и гибридных транспортных средств.

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Россияне стали меньше покупать электрокары
{{material_12013}}За первые шесть месяцев соотечественники приобрели всего 21 экземпляр электрических автомобилей. Как и раньше, лидером продаж остается Tesla, чьи дилеры реализовали 15 транспортных средств. Из них 11 паркетников и 4 седана. Абсолютным лидером продаж стал кроссовер Tesla Model X. Оставшееся количество продаж поделили Nissan Leaf и Renault Twizy.Наиболее активными покупателями электрокаров стали жители Москвы и Подмосковья, где было зарегистрировано 13 «экологических» автомобилей. 4 экземпляра отправились на Дальний Восток - по два на Приморский и Хабаровский край, а в Татарстане, Санкт-Петербурге, Ростовской области и Рязанской области появилось по одному электрокару.Несмотря на падение спроса на электрокары, правительство верит в радужные перспективы «зеленого» транспорта. Напомним, что власти страны занялись разработкой регламента для технического осмотра электрических и гибридных транспортных средств.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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