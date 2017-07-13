13 июля 2017, 12:03
Россияне стали меньше покупать люксовые автомобили
Аналитические центры очень внимательно отслеживают покупательские предпочтения жителей России. Сейчас специалистами опубликованы данные, согласно которым спрос на автомобили люксовых марок в мае 2017 года снизился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Что касается других люксовых марок, то статистика их продаж показывает цифры поскромнее. Россияне приобрели 8 новых моделей Rolls-Royce, по 5 автомобилей Lamborghini и Ferrari и 3 автомобиля Aston Martin.
Наибольшим покупательским потенциалом обладают жители Москвы и Подмосковья. Именно там было продано наибольшее количество авто. Не отстают от столичных жителей и «южане» - максимальные показатели зафиксированы в Краснодарском крае и Башкортостане. Северная столица занимает лишь четвертую позицию.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz Mercedes-Maybach S-classe S 600 6.0 AT
|Maserati Ghibli 3.0 AT
|Bentley Continental GTC 2011 6.0 W12
|Год выпуска, с
|2015
|2013
|2011
|Год выпуска, по
|2017
|2014
|2014
|Кузов
|седан
|седан
|Кабриолет
|Количество дверей/мест
|4/4
|4
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|дизель
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом
|Мощность, л.с./ об/мин
|530
|275 / 202 при 4000
|575/6000
|Объем двигателя
|5980
|2987
|5998
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|автомат 8
|Автоматическая 6-ступенчатая
|Привод
|задний
|задний
|Постоянный полный
|Городской цикл
|16.9
|7.8
|25,4
|Загородный цикл
|8.7
|4.9
|11,4
|Смешанный цикл
|11.7
|6
|16,5
|Топливо
|АИ-95
|ДТ
|Бензин А-98
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Машина конечно стоящая!!! ( и не мало)
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
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