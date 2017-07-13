13 июля 2017, 12:03

Россияне стали меньше покупать люксовые автомобили

Аналитические центры очень внимательно отслеживают покупательские предпочтения жителей России. Сейчас специалистами опубликованы данные, согласно которым спрос на автомобили люксовых марок в мае 2017 года снизился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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За последний месяц весны 116 автомобилей сегмента «премиум» обрели хозяев. Лидером списка проданных машин стал бренд Mercedes-Benz с моделью Maybach S-Class. Именно на этом «немце» остановили свой выбор 46 покупателей. Вторую и третью строчки занимают Maserati и Bentley соответственно. Итальянский автомобиль приобрели 34 раза, и только 15 экземпляров британского автопрома покинули дилерские центры.

Что касается других люксовых марок, то статистика их продаж показывает цифры поскромнее. Россияне приобрели 8 новых моделей Rolls-Royce, по 5 автомобилей Lamborghini и Ferrari и 3 автомобиля Aston Martin.

Наибольшим покупательским потенциалом обладают жители Москвы и Подмосковья. Именно там было продано наибольшее количество авто. Не отстают от столичных жителей и «южане» - максимальные показатели зафиксированы в Краснодарском крае и Башкортостане. Северная столица занимает лишь четвертую позицию.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz Mercedes-Maybach S-classe S 600 6.0 ATMaserati Ghibli 3.0 ATBentley Continental GTC 2011 6.0 W12
Год выпуска, с2015 2013 2011
Год выпуска, по2017 2014 2014
Кузовседан седан Кабриолет
Количество дверей/мест4/4 4 2/4
Тип двигателябензиновый дизель Бензиновый с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом
Мощность, л.с./ об/мин530 275 / 202 при 4000 575/6000
Объем двигателя5980 2987 5998
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая автомат 8 Автоматическая 6-ступенчатая
Приводзадний задний Постоянный полный
Городской цикл16.9 7.8 25,4
Загородный цикл8.7 4.9 11,4
Смешанный цикл11.7 6 16,5
ТопливоАИ-95 ДТ Бензин А-98
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Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
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Россияне стали меньше покупать люксовые автомобили
{{material_120045}}За последний месяц весны 116 автомобилей сегмента «премиум» обрели хозяев. Лидером списка проданных машин стал бренд Mercedes-Benz с моделью Maybach S-Class. Именно на этом «немце» остановили свой выбор 46 покупателей. Вторую и третью строчки занимают Maserati и Bentley соответственно. Итальянский автомобиль приобрели 34 раза, и только 15 экземпляров британского автопрома покинули дилерские центры.Что касается других люксовых марок, то статистика их продаж показывает цифры поскромнее. Россияне приобрели 8 новых моделей Rolls-Royce, по 5 автомобилей Lamborghini и Ferrari и 3 автомобиля Aston Martin.Наибольшим покупательским потенциалом обладают жители Москвы и Подмосковья. Именно там было продано наибольшее количество авто. Не отстают от столичных жителей и «южане» - максимальные показатели зафиксированы в Краснодарском крае и Башкортостане. Северная столица занимает лишь четвертую позицию.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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