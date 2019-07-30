30 июля 2019, 00:28
Россияне стали реже покупать подержанные машины
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С января по июнь 2019 года в России было продано 2,5 млн автомобилей с пробегом. Это на 1,4% меньше, чем в первой половине прошлого года. Лидирующие позиции удерживают автомобили Lada, в 2,5 раза опережая ближайшего преследователя Toyota.
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По данным аналитического агентства «Автостат», замыкают ТОП-5 самых востребованных марок вторичного рынка два «корейца». Подержанные автомобили Hyundai привлекли 129,1 тыс. покупателей, а Kia – 118,9 тысячи. При этом оба бренда демонстрируют уверенный рост: +3,8% и +8,4%, соответственно.
В 2019 году продажи на рынке подержанных автомобилей не отличались стабильностью. Небольшой рост в феврале (+1,3%), сменился стагнацией в марте (-0,2%). Затем в апреле вторичный рынок вырос сразу на 9%, чтобы упасть в мае на 12%. Падение продолжилось и в июне (-4,8%). По итогам первого полугодия динамика оказалась негативной (-1,4%).
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Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
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Добрый день. Хочу в столице взять новый Дастучик. Нашел сало https:// carso.ru/ datsun вот интеерсует мнение форумчан что дымаете? Нормальный или развод?
Мне интересно какие вообще продажи у Бельгийского дилера (не обязательной этой модели) - жил в королевстве более десяти лет, ни одного УАЗика не видел. Ниву видели, уазика нет)
Покупал камри в Тойота Отрадное, но на проверку езжу на Коломенское - ближе, удобнее. На 1 то в июле был у Дмитрия. и с мелкой поломкой (фара перегорела, тоже в июле) был у Валерия. Оба мастера понравились. Оба любят свою работу и ответственно её выполняют
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