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30 июля 2019, 00:28

Россияне стали реже покупать подержанные машины

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С января по июнь 2019 года в России было продано 2,5 млн автомобилей с пробегом. Это на 1,4% меньше, чем в первой половине прошлого года. Лидирующие позиции удерживают автомобили Lada, в 2,5 раза опережая ближайшего преследователя Toyota.
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На автомобили Lada в первом полугодии 2019 года пришлась четверть продаж на вторичном авторынке. В январе-июне новых владельцев обрели 627,6 тыс. машин отечественной марки и это на 5% меньше, чем годом ранее. Второе место со значительным отставанием занимает Toyota. За первые 6 месяцев в России было продано 278,4 тыс. экземпляров (2,8%). Третья строчка досталась Nissan с показателем 142,3 тыс. проданных автомобилей (+1%).

По данным аналитического агентства «Автостат», замыкают ТОП-5 самых востребованных марок вторичного рынка два «корейца». Подержанные автомобили Hyundai привлекли 129,1 тыс. покупателей, а Kia – 118,9 тысячи. При этом оба бренда демонстрируют уверенный рост: +3,8% и +8,4%, соответственно. 

В 2019 году продажи на рынке подержанных автомобилей не отличались стабильностью. Небольшой рост в феврале (+1,3%), сменился стагнацией в марте (-0,2%). Затем в апреле вторичный рынок вырос сразу на 9%, чтобы упасть в мае на 12%. Падение продолжилось и в июне (-4,8%). По итогам первого полугодия динамика оказалась негативной (-1,4%).


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Отзывы по теме
Долгоиграющие автомобили?
Добрый день. Хочу в столице взять новый Дастучик. Нашел сало https:// carso.ru/ datsun вот интеерсует мнение форумчан что дымаете? Нормальный или развод?
Юрий Ватутин
УАЗ готовит «Буханку» в оранжевом настроении
Мне интересно какие вообще продажи у Бельгийского дилера (не обязательной этой модели) - жил в королевстве более десяти лет, ни одного УАЗика не видел. Ниву видели, уазика нет)
Алексей
Тойота Центр Коломенское | отзывы
Покупал камри в Тойота Отрадное, но на проверку езжу на Коломенское - ближе, удобнее. На 1 то в июле был у Дмитрия. и с мелкой поломкой (фара перегорела, тоже в июле) был у Валерия. Оба мастера понравились. Оба любят свою работу и ответственно её выполняют
Василий
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Россияне стали реже покупать подержанные машины
{{material_127086}}На автомобили Lada в первом полугодии 2019 года пришлась четверть продаж на вторичном авторынке. В январе-июне новых владельцев обрели 627,6 тыс. машин отечественной марки и это на 5% меньше, чем годом ранее. Второе место со значительным отставанием занимает Toyota. За первые 6 месяцев в России было продано 278,4 тыс. экземпляров (2,8%). Третья строчка досталась Nissan с показателем 142,3 тыс. проданных автомобилей (+1%).По данным аналитического агентства «Автостат», замыкают ТОП-5 самых востребованных марок вторичного рынка два «корейца». Подержанные автомобили Hyundai привлекли 129,1 тыс. покупателей, а Kia – 118,9 тысячи. При этом оба бренда демонстрируют уверенный рост: +3,8% и +8,4%, соответственно. В 2019 году продажи на рынке подержанных автомобилей не отличались стабильностью. Небольшой рост в феврале (+1,3%), сменился стагнацией в марте (-0,2%). Затем в апреле вторичный рынок вырос сразу на 9%, чтобы упасть в мае на 12%. Падение продолжилось и в июне (-4,8%). По итогам первого полугодия динамика оказалась негативной (-1,4%).
2019-07-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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