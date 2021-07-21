Россияне стали скупать запчасти для машин
При этом положительную динамику продемонстрировало предложение по продаже автокомплектующих - рост к АППГ составил 29%.
Эксперты Авито Авто отмечают, что такой рост рынка автомобильных запчастей в какой-то степени объясняется переориентацией покупателей с нового на вторичный авторынок. И виной тому два основных фактора - пандемия коронавируса и валютные колебания, повлиявшие на стоимость новых автомобилей.
Интересно и другое наблюдение: водители, отказавшиеся от покупки автомобилей по причине их удорожания, все чаще инвестируют в ремонт уже имеющегося транспортного средства.
Увеличение спроса в I полугодии 2021-го наблюдалось практически во всех категориях автозапчастей. Чаще всего российские водители интересовались комплектующими для ремонта кузова (+70 +90%), систем охлаждения (+66%), лобовыми стеклами (+63%), решетками радиатора (+58%), двигателями в сборе (+50,5%). Примечательно, что за указанный период времени на 20% упал интерес к покупке битых автомобилей на запчасти.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 2 620 000 РMercedes CLA-класс 2019 в Москве
- 190 000 РВАЗ (Lada) 2115 Samara 2006 в Москве
- 1 730 000 РHyundai Grand Starex 2020 в Москве
- 390 000 РHyundai Getz 2010 в Москве
- 400 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2018 в Москве
- 95 000 РChevrolet Lanos 2007 в Москве
- 695 000 РFord Explorer 2007 в Москве
- 6 500 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 283 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
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