22 августа 2019, 13:17
Россияне теряют интерес к кабриолетам
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Фото Mini
С января по июль 2019 года в России было продано всего 214 новых автомобилей в кузове «кабриолет» или на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной моделью в этом сезоне стал Mini Cabrio.
Фото BMW
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Второй самой востребованной моделью среди кабриолетов стал BMW 4-Series Cabrio. C января по июль нынешнего года дилеры продали 58 экземпляров. Стоимость базовой версии начинается от 3,17 млн рублей. За аналогичный период прошлого года кабриолет BMW разошелся существенно большим тиражом – 83 экземпляра. Кроме того, в пятерку самых популярных кабриолетов 2019 года в России попали: Porsche 911 (24 экз.), Mercedes-Benz E-Class (23 экз.) и Smart ForTwo (19 экз.).
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Цитата:| Кому: Святославыч гуглить это слишком просто :D
Цитата:| Кому: Владимир я бы после такого не ремня боялся бы, а машины
что-то мне кажется бесплатно уже никто этого не сделает даже онлайн
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