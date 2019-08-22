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22 августа 2019, 13:17

Россияне теряют интерес к кабриолетам

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Фото Mini
С января по июль 2019 года в России было продано всего 214 новых автомобилей в кузове «кабриолет» или на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой популярной моделью в этом сезоне стал Mini Cabrio.
Россияне теряют интерес к кабриолетам

Фото BMW

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По данным аналитического агентства «Автостат», интерес к кабриолетам в нашей стране снижается. За первые семь месяцев 2019 года отечественные дилеры реализовали 214 кабриолетов, тогда как годом ранее – 240 экземпляров (-11%). Самым модным кабриолетом сезона стал Mini Cabrio, который стоит минимум 2,22 млн рублей. На модели остановили свой выбор 66 покупателей. Причем большая часть из них (40 экз.) купили в спортивной комплектации John Cooper Works.

Второй самой востребованной моделью среди кабриолетов стал BMW 4-Series Cabrio. C января по июль нынешнего года дилеры продали 58 экземпляров. Стоимость базовой версии начинается от 3,17 млн рублей. За аналогичный период прошлого года кабриолет BMW разошелся существенно большим тиражом – 83 экземпляра. Кроме того, в пятерку самых популярных кабриолетов 2019 года в России попали: Porsche 911 (24 экз.), Mercedes-Benz E-Class (23 экз.) и Smart ForTwo (19 экз.).


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Россияне теряют интерес к кабриолетам
{{material_125454}}По данным аналитического агентства «Автостат», интерес к кабриолетам в нашей стране снижается. За первые семь месяцев 2019 года отечественные дилеры реализовали 214 кабриолетов, тогда как годом ранее – 240 экземпляров (-11%). Самым модным кабриолетом сезона стал Mini Cabrio, который стоит минимум 2,22 млн рублей. На модели остановили свой выбор 66 покупателей. Причем большая часть из них (40 экз.) купили в спортивной комплектации John Cooper Works.Второй самой востребованной моделью среди кабриолетов стал BMW 4-Series Cabrio. C января по июль нынешнего года дилеры продали 58 экземпляров. Стоимость базовой версии начинается от 3,17 млн рублей. За аналогичный период прошлого года кабриолет BMW разошелся существенно большим тиражом – 83 экземпляра. Кроме того, в пятерку самых популярных кабриолетов 2019 года в России попали: Porsche 911 (24 экз.), Mercedes-Benz E-Class (23 экз.) и Smart ForTwo (19 экз.).
2019-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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