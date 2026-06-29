Почему подержанные машины становятся дороже и популярнее новых - разбор тенденций

Россияне тратят рекордные суммы на старые автомобили - вторичный рынок бьет рекорды

Вторичный рынок авто в России удивляет динамикой. Старые машины дорожают быстрее новых. Покупатели выбирают проверенные временем варианты. Эксперты объясняют причины перемен.

Вторичный рынок авто в России удивляет динамикой. Старые машины дорожают быстрее новых. Покупатели выбирают проверенные временем варианты. Эксперты объясняют причины перемен.

В последние месяцы российский рынок автомобилей с пробегом напоминает настоящую антикварную лавку. Здесь старые машины становятся все более востребованными, а их стоимость растет стремительнее, чем у новых моделей. По данным Автостата, в мае 2026 года россияне приобрели 511,5 тысячи подержанных авто, потратив на это внушительные 595,3 миллиарда рублей. Несмотря на небольшое снижение расходов по сравнению с апрелем, в годовом выражении траты увеличились на 14%.

Покупатели все чаще делают выбор в пользу автомобилей, возраст которых превышает десять лет. На такие машины в мае пришлось почти 70% всех продаж, а общий объем потраченных средств достиг 246,3 миллиарда рублей. Молодые авто, которым не исполнилось и пяти лет, теряют позиции: их доля в структуре расходов снизилась до 23,7%, что эквивалентно 140,8 миллиарда рублей. Причина проста - новые автомобили становятся недоступной роскошью, а проверенные временем модели привлекают своей надежностью и более доступной ценой.

Эксперты отмечают, что россияне все чаще выбирают старые, но хорошо зарекомендовавшие себя автомобили. Владельцы таких машин готовы мириться с возрастающими расходами на обслуживание, лишь бы не менять любимую «японку» или «европейца» на менее проверенные варианты. Европейские и японские бренды по-прежнему удерживают лидерство на вторичном рынке: в мае на них пришлось 194,5 и 185 миллиардов рублей соответственно. Корейские и китайские марки пока довольствуются меньшей долей, но ситуация постепенно меняется.

Особое внимание привлекает стремительный рост интереса к китайским автомобилям. В мае 2026 года на них пришлось уже 10% всех средств, потраченных на подержанные машины, что вдвое превышает прошлогодние показатели. Количество сделок с «китайцами» увеличилось на 42%. Причины популярности - доступность обслуживания и улучшение качества сборки, что постепенно разрушает стереотипы о недолговечности этих авто.

Покупатели все чаще задаются вопросами: почему старые машины становятся популярнее, стоит ли вкладываться в китайские бренды, насколько выросли цены на подержанные авто и смогут ли европейские марки вернуть себе лидерство. Ответы очевидны: россияне выбирают надежность и экономию, а спрос на китайские автомобили делает их перепродажу более предсказуемой. Цены на машины старше десяти лет выросли на десятки миллиардов рублей за год, а позиции европейских брендов зависят от логистики и наличия уже ввезенных автомобилей.

Таким образом, вторичный рынок автомобилей в России продолжает удивлять: старые машины становятся все более ценными, а покупатели готовы тратить на них рекордные суммы. Эксперты уверены, что эта тенденция сохранится, пока новые авто остаются малодоступными, а проверенные временем модели продолжают радовать владельцев своей надежностью.