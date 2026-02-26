Японские машины дорожают, а китайские уступают место — что происходит на рынке авто

26 февраля 2026, 04:31
Россияне увеличили траты на новые авто в январе 2026: японские марки в лидерах, китайские теряют позиции
Вышло исследование: в январе 2026 года россияне потратили рекордную сумму на новые автомобили. Японские бренды показали взрывной рост, а китайские неожиданно сдали позиции. Почему премиум-сегмент набирает обороты, а массовые модели теряют долю - эксперты объясняют, что стоит за этими переменами. Мало кто ожидал таких цифр именно сейчас.
В январе 2026 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 281,9 млрд рублей, что на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такой рост произошел на фоне увеличения доли премиальных марок, расходы на которые выросли на 23% и достигли 79 млрд рублей. При этом продажи в количестве снизились на 10%, эксперты связывают это с повышением средневзвешенной цены и изменением структуры спроса в пользу более дорогих автомобилей.
Наибольший всплеск затрат зафиксирован на японские бренды: за первый месяц года на них потрачено 29 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем год назад. Этот скачок объясняется корректировкой правил уплаты утильсбора, что сместило спрос в сторону моделей с двигателями меньшей мощности. В то же время китайские марки, остающиеся лидерами рынка с долей 45,9% в деньгах, продемонстрировали заметное падение: расходы на них сократились на 26%, а их доля рухнула с 63,5% до 45,9% за год.
Кроссоверы и внедорожники продолжают доминировать, заняв 74,6% рынка в количественном выражении и 82,6% в денежном. На них пришлось 233 млрд рублей от общего объема трат, что подтверждает устойчивый тренд на смещение потребительских предпочтений в сторону SUV-сегмента. Массовый сегмент, напротив, сдает позиции: его доля в общих расходах снизилась с 76,7% до 72%.
Среди отечественных брендов также наблюдается уверенный рост: россияне потратили на них на 30% больше, чем в январе 2025 года, что позволило Lada и другим маркам увеличить свою долю рынка до 22,8%. Европейские, корейские и американские производители тоже показали положительную динамику, однако их суммарная доля остается значительно ниже китайской и российской.
Аналитики связывают текущую ситуацию с высокой рентабельностью рынка, где предпочтения покупателей меняются под влиянием регуляторных изменений и появления новых локальных брендов. Несмотря на общее снижение количества продаж, денежный объем продолжает расти за счет структурного сдвига в сторону более дорогих автомобилей и ужесточения условий импорта.
