Рынок взорвался перед новым сбором: почему все бросились скупать автомобили?

Россияне в октябре потратили на новые авто рекордные 568 миллиардов рублей

Российский авторынок показал невероятный рост. Покупатели потратили огромную сумму денег. Спрос на машины резко подскочил. Что стало главной причиной ажиотажа? Разбираемся в деталях этого феномена.

Финансовые показатели российского автомобильного рынка в октябре 2025 года побили все мыслимые рекорды. Покупатели оставили в автосалонах колоссальную сумму - 568 миллиардов рублей. Эта цифра, как сообщает Autonews со ссылкой на совместное исследование «Газпромбанк автолизинга» и агентства «Автостат», стала абсолютным максимумом за последний год. Впервые за 12 месяцев емкость рынка не просто выросла, а буквально перешагнула знаковую отметку в полтриллиона рублей, установив совершенно новую планку для индустрии.

Если сравнивать с сентябрем, то рост затрат выглядит просто ошеломительно - плюс 38,6%. Такая динамика говорит о резком изменении покупательского поведения в течение всего одного месяца. В годовом выражении разница не столь драматична, но все же положительна и составляет 4,7%. Предыдущий пик по объему потраченных средств был зафиксирован ровно год назад, в октябре 2024-го, но нынешние показатели его уверенно превзошли. Очевидно, что на рынке сложилась уникальная ситуация, подтолкнувшая потребителей к активным действиям.

Основным локомотивом денежного потока по-прежнему остаются автомобили из Китая. На их приобретение россияне направили львиную долю средств - 290,9 миллиарда рублей, что на 36,9% превышает сентябрьские вложения. Интересно, что несмотря на абсолютное лидерство в денежном выражении, доля «китайцев» в общей структуре продаж начала постепенно снижаться. Это может свидетельствовать как о некотором насыщении рынка продукцией из Поднебесной, так и о появлении новых конкурентных предложений от других производителей, которые начинают отвоевывать свое место под солнцем.

Ключевым фактором, который спровоцировал такой ажиотажный спрос, стало грядущее изменение правил игры. С 1 декабря вступают в силу новые, повышенные ставки утилизационного сбора, что неизбежно приведет к удорожанию практически всех новых автомобилей. Понимая это, многие потенциальные покупатели решили не откладывать сделку и поспешили в автосалоны, чтобы успеть приобрести машину по старым ценам. Именно этот фактор и привел к рекордному объему продаж в 165 702 автомобиля за один только октябрь, что на 35% больше, чем в сентябре. Фактически, россияне устроили «распродажу» перед неминуемым ростом цен.