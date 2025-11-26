Рынок взорвался перед новым сбором: почему все бросились скупать автомобили?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 ноября 2025, 12:38

Россияне в октябре потратили на новые авто рекордные 568 миллиардов рублей

Россияне в октябре потратили на новые авто рекордные 568 миллиардов рублей

Рынок взорвался перед новым сбором: почему все бросились скупать автомобили?

Россияне в октябре потратили на новые авто рекордные 568 миллиардов рублей

Российский авторынок показал невероятный рост. Покупатели потратили огромную сумму денег. Спрос на машины резко подскочил. Что стало главной причиной ажиотажа? Разбираемся в деталях этого феномена.

Российский авторынок показал невероятный рост. Покупатели потратили огромную сумму денег. Спрос на машины резко подскочил. Что стало главной причиной ажиотажа? Разбираемся в деталях этого феномена.

Финансовые показатели российского автомобильного рынка в октябре 2025 года побили все мыслимые рекорды. Покупатели оставили в автосалонах колоссальную сумму - 568 миллиардов рублей. Эта цифра, как сообщает Autonews со ссылкой на совместное исследование «Газпромбанк автолизинга» и агентства «Автостат», стала абсолютным максимумом за последний год. Впервые за 12 месяцев емкость рынка не просто выросла, а буквально перешагнула знаковую отметку в полтриллиона рублей, установив совершенно новую планку для индустрии.

Если сравнивать с сентябрем, то рост затрат выглядит просто ошеломительно - плюс 38,6%. Такая динамика говорит о резком изменении покупательского поведения в течение всего одного месяца. В годовом выражении разница не столь драматична, но все же положительна и составляет 4,7%. Предыдущий пик по объему потраченных средств был зафиксирован ровно год назад, в октябре 2024-го, но нынешние показатели его уверенно превзошли. Очевидно, что на рынке сложилась уникальная ситуация, подтолкнувшая потребителей к активным действиям.

Основным локомотивом денежного потока по-прежнему остаются автомобили из Китая. На их приобретение россияне направили львиную долю средств - 290,9 миллиарда рублей, что на 36,9% превышает сентябрьские вложения. Интересно, что несмотря на абсолютное лидерство в денежном выражении, доля «китайцев» в общей структуре продаж начала постепенно снижаться. Это может свидетельствовать как о некотором насыщении рынка продукцией из Поднебесной, так и о появлении новых конкурентных предложений от других производителей, которые начинают отвоевывать свое место под солнцем.

Ключевым фактором, который спровоцировал такой ажиотажный спрос, стало грядущее изменение правил игры. С 1 декабря вступают в силу новые, повышенные ставки утилизационного сбора, что неизбежно приведет к удорожанию практически всех новых автомобилей. Понимая это, многие потенциальные покупатели решили не откладывать сделку и поспешили в автосалоны, чтобы успеть приобрести машину по старым ценам. Именно этот фактор и привел к рекордному объему продаж в 165 702 автомобиля за один только октябрь, что на 35% больше, чем в сентябре. Фактически, россияне устроили «распродажу» перед неминуемым ростом цен.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Уссурийск Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться