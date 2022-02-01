Россияне все чаще фиксируют аварии новым способом: рассказываем, каким
По данным Российского союза автостраховщиков, таковых было 61 тыс. – это в 2,7 раза больше, чем годом ранее (22,7 тыс. случаев) и около 7% от всех дорожно-транспортных происшествий, урегулированных в 2021 году по Европротоколу (893 тыс.).
Годом ранее эта доля составляла только 3% (а количество урегулированных по Европротоколу ДТП составило 787,8 тыс.). Прогнозы на наступивший году у экспертов однозначные – безальтернативный рост количества фотофиксаций.
Есть конкретные данные по количеству фотофиксаций, сделанных при помощи приложения «ДТП.Европротокол» - оно превысило количество фотофиксаций, сделанных при помощи приложения «Помощник ОСАГО», в 4,2 раза (49,3 и 11,7 тыс. соответственно).
В 2,8 раза (до 2 675 случаев) увеличилось количество электронных извещений о ДТП, отправленных при помощи приложения «Помощник ОСАГО».
Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, так прокомментировал свежие статистические данные: «Мы видим резкий ипоследовательный (из месяца в месяц) рост количества фотофиксаций, которые участники ДТП производят прямо на месте события при помощи приложений «Помощник ОСАГО» и «ДТП.Европротокол».
По мнению Юргенса, это говорит о том, что услуга удобна, и в дальнейшем количество фотофиксаций будет лишь расти.
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