Россияне все чаще выбирают платные дороги и транспондеры
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Только в ноябре этого года зафиксировано 7,6 млн. проездов - на 21% больше прошлогодних показателей. При этом доля проездов с транспондером составила 50 %. Получается, каждый второй проезд в этом году был осуществлен с применением электронного устройства. Для сравнения: в 2017 году доля таких проездов составляла 36 %, то есть около трети от общего числа, а в 2016-ом - лишь пятая часть проездов осуществлялась с помощью транспондера.
В отчете ГК говорится, что настоящим рекордсменом по использованию электронных средств оплаты проезда стала новая скоростная автомобильная магистраль М-11 «Москва – Санкт-Петербург». В ноябре этого года 63 % автомобилистов на этой трассе пользовались транспондером. А среди грузовиков этот показатель достиг рекордного уровня – 90 %, то есть 9 из 10 проезжающих по М-11 большегрузных автомобилей оснащены и пользуются небольшим приборчиком, прикрепленным к лобовому стеклу.
В немалой степени этому способствовало подписанное соглашение между операторами платных дорог в рамках единой системы взимания платы – так называемой интероперабельности. Другими словами, каждый автолюбитель может рассчитаться за проезд с помощью одного транспондера не зависимо от того, какой оператор его выпустил.
Купить транспондер можно в пунктах взимания платежей на непосредственно на платной магистрали. При этом надо знать, что его активация требует до 24 часов. Поэтому, купив электронное устройство, нельзя сразу же положить на него деньги и мгновенно оплатить проезд.
Пополнить счет транспондера можно: наличкой или с помощью банковской карты в любом центре продаж и обслуживания устройств; в личном кабинете через Интернет; с мобильного телефона через USSD-запрос; электронными деньгами Web Money, Qiwi, Яндекс Деньги на сайте ГК «Автодор».
При оплате «живой денежкой» или посредством банковской карты водитель при въезде на платный отрезок пути получает талон проезда по шоссе. Сама же оплата осуществляется на выезде с платного отрезка согласно данным, указанным на полученном при въезде талоне. Владельцам транспондеров при въезде на платный участок и съезде с него такие талоны не понадобятся.
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