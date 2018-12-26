26 декабря 2018, 10:40

Россияне все чаще выбирают платные дороги и транспондеры

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Об этом говорит статистика Государственной компании «Автодор». В чьем ведении находится несколько коммерческих магистралей. Согласно свежим данным, за прошедшие 11 месяцев 2018 года по платным участкам ГК было совершено 103 млн проезда - это на 23 % превышает данные за аналогичный период 2017-го.
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Россияне все чаще выбирают платные дороги и транспондеры

Только в ноябре этого года зафиксировано 7,6 млн. проездов - на 21% больше прошлогодних показателей. При этом доля проездов с транспондером составила 50 %. Получается, каждый второй проезд в этом году был осуществлен с применением электронного устройства. Для сравнения: в 2017 году доля таких проездов составляла 36 %, то есть около трети от общего числа, а в 2016-ом - лишь пятая часть проездов осуществлялась с помощью транспондера.

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Как говорят в «Автодоре», водители на собственном опыте смогли оценить его преимущества, как то: безостановочный проезд пунктов взимания платы (ПВП) и возможность экономить при проезде. Также можно подключиться к программе лояльности, получить доступ к личному кабинету с историей проездов и удобными сервисами пополнения баланса лицевого счета, всегда следует рассчитывать на круглосуточную квалифицированную помощь.

В отчете ГК говорится, что настоящим рекордсменом по использованию электронных средств оплаты проезда стала новая скоростная автомобильная магистраль М-11 «Москва – Санкт-Петербург». В ноябре этого года 63 % автомобилистов на этой трассе пользовались транспондером. А среди грузовиков этот показатель достиг рекордного уровня – 90 %, то есть 9 из 10 проезжающих по М-11 большегрузных автомобилей оснащены и пользуются небольшим приборчиком, прикрепленным к лобовому стеклу.

В немалой степени этому способствовало подписанное соглашение между операторами платных дорог в рамках единой системы взимания платы – так называемой интероперабельности. Другими словами, каждый автолюбитель может рассчитаться за проезд с помощью одного транспондера не зависимо от того, какой оператор его выпустил.

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Все большее количество водителей большегрузов выбирают платную трассу М-11 как основную дорогу. Причина – заметное сокращение времени в пути, а также экономия средств. Об этом, в частности, свидетельствует двукратный прирост интенсивности грузовиков на участке магистрали от Твери до Великого Новгорода в ноябре 2018-го по сравнению с ноябрем прошлого года.

Купить транспондер можно в пунктах взимания платежей на непосредственно на платной магистрали. При этом надо знать, что его активация требует до 24 часов. Поэтому, купив электронное устройство, нельзя сразу же положить на него деньги и мгновенно оплатить проезд.

Пополнить счет транспондера можно: наличкой или с помощью банковской карты в любом центре продаж и обслуживания устройств; в личном кабинете через Интернет; с мобильного телефона через USSD-запрос; электронными деньгами Web Money, Qiwi, Яндекс Деньги на сайте ГК «Автодор».

При оплате «живой денежкой» или посредством банковской карты водитель при въезде на платный отрезок пути получает талон проезда по шоссе. Сама же оплата осуществляется на выезде с платного отрезка согласно данным, указанным на полученном при въезде талоне. Владельцам транспондеров при въезде на платный участок и съезде с него такие талоны не понадобятся.


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Россияне все чаще выбирают платные дороги и транспондеры
Только в ноябре этого года зафиксировано 7,6 млн. проездов - на 21% больше прошлогодних показателей. При этом доля проездов с транспондером составила 50 %. Получается, каждый второй проезд в этом году был осуществлен с применением электронного устройства. Для сравнения: в 2017 году доля таких проездов составляла 36 %, то есть около трети от общего числа, а в 2016-ом - лишь пятая часть проездов осуществлялась с помощью транспондера.{{material_124163}} Как говорят в «Автодоре», водители на собственном опыте смогли оценить его преимущества, как то: безостановочный проезд пунктов взимания платы (ПВП) и возможность экономить при проезде. Также можно подключиться к программе лояльности, получить доступ к личному кабинету с историей проездов и удобными сервисами пополнения баланса лицевого счета, всегда следует рассчитывать на круглосуточную квалифицированную помощь.В отчете ГК говорится, что настоящим рекордсменом по использованию электронных средств оплаты проезда стала новая скоростная автомобильная магистраль М-11 «Москва – Санкт-Петербург». В ноябре этого года 63 % автомобилистов на этой трассе пользовались транспондером. А среди грузовиков этот показатель достиг рекордного уровня – 90 %, то есть 9 из 10 проезжающих по М-11 большегрузных автомобилей оснащены и пользуются небольшим приборчиком, прикрепленным к лобовому стеклу. В немалой степени этому способствовало подписанное соглашение между операторами платных дорог в рамках единой системы взимания платы – так называемой интероперабельности. Другими словами, каждый автолюбитель может рассчитаться за проезд с помощью одного транспондера не зависимо от того, какой оператор его выпустил.{{material_125025}} Все большее количество водителей большегрузов выбирают платную трассу М-11 как основную дорогу. Причина – заметное сокращение времени в пути, а также экономия средств. Об этом, в частности, свидетельствует двукратный прирост интенсивности грузовиков на участке магистрали от Твери до Великого Новгорода в ноябре 2018-го по сравнению с ноябрем прошлого года.Купить транспондер можно в пунктах взимания платежей на непосредственно на платной магистрали. При этом надо знать, что его активация требует до 24 часов. Поэтому, купив электронное устройство, нельзя сразу же положить на него деньги и мгновенно оплатить проезд. Пополнить счет транспондера можно: наличкой или с помощью банковской карты в любом центре продаж и обслуживания устройств; в личном кабинете через Интернет; с мобильного телефона через USSD-запрос; электронными деньгами Web Money, Qiwi, Яндекс Деньги на сайте ГК «Автодор».При оплате «живой денежкой» или посредством банковской карты водитель при въезде на платный отрезок пути получает талон проезда по шоссе. Сама же оплата осуществляется на выезде с платного отрезка согласно данным, указанным на полученном при въезде талоне. Владельцам транспондеров при въезде на платный участок и съезде с него такие талоны не понадобятся.
2018-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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