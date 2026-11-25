Какие машины в России сейчас раскупают быстрее всего и почем

За десять месяцев спрос на новые машины вырос на 8%, а октябрьская средняя цена достигла 3,6 млн рублей. Покупатели смещаются в более дорогие сегменты. На вторичном рынке китайские автомобили уже заняли свыше 7% предложений.

За десять месяцев спрос на новые машины вырос на 8%, а октябрьская средняя цена достигла 3,6 млн рублей. Покупатели смещаются в более дорогие сегменты. На вторичном рынке китайские автомобили уже заняли свыше 7% предложений.

Сегменты новых машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей и от 5 до 8 млн рублей прибавили по спросу 52,2% и 70,9% соответственно. Интерес к автомобилям дешевле 2 млн рублей, напротив, снизился на 13,4%. По данным «Авито Авто», показатель отражает обращения пользователей к объявлениям, а не количество завершенных сделок.

По данным «Авито Авто», за первые десять месяцев 2026 года спрос на новые машины вырос на 8%. В октябре средняя стоимость достигла 3,6 млн рублей, примерно на 5% больше, чем годом ранее. Статистика рынка новых машин также показывает рост фактических продаж: по данным «Автостата», за январь-октябрь в России реализовали около 1,1 млн новых легковых автомобилей, на 3,7% больше, чем за тот же период 2025 года.

Доля российских марок в предложении выросла с 35% до 44%, китайских, напротив, сократилась с 55% до 45%. На отечественные автомобили спрос рос быстрее рынка, примерно на четверть за отчетный период. Их средняя цена составила около 3,8 млн рублей. В октябре продажи новых автомобилей достигли 132 894 машин; доля гибридов и электромобилей вместе составила 9,6% против 5,3% годом ранее.

Гибриды также набирают покупателей: количество контактов с продавцами за год удвоилось, а доля таких обращений в октябре достигла 8,8%. По данным «Автостата», за январь-октябрь продали 62 192 гибрида, на 29% больше, чем годом ранее. В октябре реализовали 1 489 таких автомобилей.

На вторичном рынке сдвиг виден в возрастной структуре и ценовых диапазонах. Спрос за январь-октябрь 2026 года увеличился на 9%, тогда как предложение и цены заметно не изменились. Средняя стоимость машины с пробегом на платформе составила около 1,35 млн рублей. По данным «Автостата», за десять месяцев в России реализовали примерно 5,1 млн автомобилей с пробегом; на китайские марки пришлось около 6% рынка, а в октябре их доля превысила 7%. По регистрациям в ГИБДД объем рынка оценивается в 6,2 млн автомобилей; прогноз роста на 2026 год составляет 1-1,5%. Срез этого сегмента можно сопоставить с октябрьским рейтингом Lada.

Предложения китайских машин с пробегом впервые превысили 7%. В октябре в России перерегистрировали 44 700 автомобилей китайских марок, на 20,8% больше, чем годом ранее; за январь-октябрь - 338 881 автомобиль, рост составил 33,2%. В основном вторичный рынок пополняют машины, купленные новыми в 2023-2024 годах. Данные «Автостат Инфо» фиксируют рост числа таких перерегистраций. Средний возраст автомобилей в продаже за этот период снизился с 6,4 до 5,3 года. Доля вариантов дешевле 1 млн рублей сократилась с 29% до 24%, а сегмент от 1 до 3 млн рублей вырос с 52% до 60%.

Однако российский вторичный рынок в общем остается возрастным: около 70% автомобилей старше десяти лет, средний возраст машины составляет примерно 14 лет. В 2025 году россияне приобрели более 283 тыс. подержанных китайских автомобилей, а за январь-сентябрь 2026 года перепродали около 264 тыс., на 37% больше, чем годом ранее.

Меняется и работа дилеров. По данным «Автохаба», лидеры рынка почти вдвое быстрее среднего уровня оборачивают склад, а базовая маржинальность от продажи автомобиля без дополнительных услуг у них на 50% выше.

«Автопилот продвижения» на базе ИИ, по заявленным данным, дает возможность увеличить количество целевых контактов до 68% без роста рекламных расходов. Покупателям важна проверяемость сделки: 73% опрошенных назвали онлайн-проверку истории и цены через алгоритмы, например Автотеку, решающим фактором при выборе дилера.