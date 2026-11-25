25 ноября 2026, 10:06
Какие машины в России сейчас раскупают быстрее всего и почем
Какие машины в России сейчас раскупают быстрее всего и почем
За десять месяцев спрос на новые машины вырос на 8%, а октябрьская средняя цена достигла 3,6 млн рублей. Покупатели смещаются в более дорогие сегменты. На вторичном рынке китайские автомобили уже заняли свыше 7% предложений.
Сегменты новых машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей и от 5 до 8 млн рублей прибавили по спросу 52,2% и 70,9% соответственно. Интерес к автомобилям дешевле 2 млн рублей, напротив, снизился на 13,4%. По данным «Авито Авто», показатель отражает обращения пользователей к объявлениям, а не количество завершенных сделок.
По данным «Авито Авто», за первые десять месяцев 2026 года спрос на новые машины вырос на 8%. В октябре средняя стоимость достигла 3,6 млн рублей, примерно на 5% больше, чем годом ранее. Статистика рынка новых машин также показывает рост фактических продаж: по данным «Автостата», за январь-октябрь в России реализовали около 1,1 млн новых легковых автомобилей, на 3,7% больше, чем за тот же период 2025 года.
Доля российских марок в предложении выросла с 35% до 44%, китайских, напротив, сократилась с 55% до 45%. На отечественные автомобили спрос рос быстрее рынка, примерно на четверть за отчетный период. Их средняя цена составила около 3,8 млн рублей. В октябре продажи новых автомобилей достигли 132 894 машин; доля гибридов и электромобилей вместе составила 9,6% против 5,3% годом ранее.
Гибриды также набирают покупателей: количество контактов с продавцами за год удвоилось, а доля таких обращений в октябре достигла 8,8%. По данным «Автостата», за январь-октябрь продали 62 192 гибрида, на 29% больше, чем годом ранее. В октябре реализовали 1 489 таких автомобилей.
На вторичном рынке сдвиг виден в возрастной структуре и ценовых диапазонах. Спрос за январь-октябрь 2026 года увеличился на 9%, тогда как предложение и цены заметно не изменились. Средняя стоимость машины с пробегом на платформе составила около 1,35 млн рублей. По данным «Автостата», за десять месяцев в России реализовали примерно 5,1 млн автомобилей с пробегом; на китайские марки пришлось около 6% рынка, а в октябре их доля превысила 7%. По регистрациям в ГИБДД объем рынка оценивается в 6,2 млн автомобилей; прогноз роста на 2026 год составляет 1-1,5%. Срез этого сегмента можно сопоставить с октябрьским рейтингом Lada.
Предложения китайских машин с пробегом впервые превысили 7%. В октябре в России перерегистрировали 44 700 автомобилей китайских марок, на 20,8% больше, чем годом ранее; за январь-октябрь - 338 881 автомобиль, рост составил 33,2%. В основном вторичный рынок пополняют машины, купленные новыми в 2023-2024 годах. Данные «Автостат Инфо» фиксируют рост числа таких перерегистраций. Средний возраст автомобилей в продаже за этот период снизился с 6,4 до 5,3 года. Доля вариантов дешевле 1 млн рублей сократилась с 29% до 24%, а сегмент от 1 до 3 млн рублей вырос с 52% до 60%.
Однако российский вторичный рынок в общем остается возрастным: около 70% автомобилей старше десяти лет, средний возраст машины составляет примерно 14 лет. В 2025 году россияне приобрели более 283 тыс. подержанных китайских автомобилей, а за январь-сентябрь 2026 года перепродали около 264 тыс., на 37% больше, чем годом ранее.
Меняется и работа дилеров. По данным «Автохаба», лидеры рынка почти вдвое быстрее среднего уровня оборачивают склад, а базовая маржинальность от продажи автомобиля без дополнительных услуг у них на 50% выше.
«Автопилот продвижения» на базе ИИ, по заявленным данным, дает возможность увеличить количество целевых контактов до 68% без роста рекламных расходов. Покупателям важна проверяемость сделки: 73% опрошенных назвали онлайн-проверку истории и цены через алгоритмы, например Автотеку, решающим фактором при выборе дилера.
Похожие материалы
-
25.11.2026, 11:42
Почему китайские машины называют одноразовыми и что в них ломается
У китайских машин серьезные неисправности порой появляются рано. Некоторые владельцы называют такие автомобили одноразовыми. За пару лет машина может потерять почти половину стоимости. Вариатор или робот иногда требует ремонта раньше автомата.Читать далее
-
25.11.2026, 09:40
Экономический эффект локализации: как сборка в России изменила рынок мотоциклов
Локальная сборка помогла сохранить персонал на заводах и удержать цены на мотоциклы ниже уровня полностью отечественных моделей. Но значительная часть комплектующих остается китайской, а переход к выпуску собственных узлов требует крупных вложений.Читать далее
-
25.11.2026, 09:02
Продажи гибридов VOYAH превзошли результат марки за весь прошлый год
По итогам 10 месяцев в России было продано 11 840 автомобилей VOYAH. Об этом сообщила пресс-служба марки со ссылкой на данные информационно-аналитической системы «Радар» агентства «Автостат».Читать далее
-
25.11.2026, 07:47
Toyota Pixis Joy или Гранта: какие преимущества у Лады при цене кей-кара
Toyota Pixis Joy сравнили с новой Lada Granta по цене и оснащению, а также по практичности. Японский кей-кар предлагает полный привод и климат-контроль; в его оснащение входят системы безопасности. Российская модель берет вместительным багажником и левым рулем.Читать далее
-
25.11.2026, 07:38
Прогноз-2027: насколько могут реально подорожаеть автомобили Lada
АвтоВАЗ, как и в предыдущие годы, объявит новые цены в конце декабря — начале января. До официального релиза все цифры остаются прогнозами: аналитики сходятся на индексации в 5–15%, а наиболее вероятный диапазон для массовых моделей — 8–12%. Читать далее
-
25.11.2026, 07:17
Haval M6: доступный кроссовер оказался под угрозой из-за экономики калужской сборки
Калужский завод «ПСМА Рус» может потерять сборку Haval M6: низкая маржа сочетается с отсутствием компенсации утильсбора по «Зеленой шкале». Среди рассматриваемых вариантов: локализация обновленной модели или уход с рынка.Читать далее
-
25.11.2026, 06:40
Какие слабые места у Lada Iskra выявил первый год эксплуатации
С января по октябрь 2026 года АвтоВАЗ продал 28 750 Lada Iskra. На фоне роста спроса владельцы отмечают недочеты первых партий, а ноябрьская сервисная кампания затронула более 3 000 машин.Читать далее
-
25.11.2026, 06:13
Топ-7 подержанных внедорожников до 2 млн: какой ремонт обойдется дешевле
Журнал «За рулем» назвал семь подержанных внедорожников стоимостью до двух миллионов рублей. В подборке есть модели с ресурсом агрегатов до 400 тысяч километров, но ремонт некоторых машин может обойтись в сотни тысяч рублей.Читать далее
-
25.11.2026, 05:24
Почему толщиномер не спасет от покупки гнилой машины с пробегом
Эксперт Илья Хлебушкин объяснил, где искать скрытую коррозию. Прибор выявляет перекраску, но не ржавчину под покрытием. У популярных бюджетных моделей уязвимые места различаются. При осмотре проверяют швы и кромки, включая участки под уплотнителями.Читать далее
-
25.11.2026, 04:26
Зачем автодилер «Рольф» запустил свой маркетплейс и что там продают
«Рольф» запустил «Рольф Маркет+» за пределами привычной автомобильной торговли. В каталоге уже есть мототехника и товары для поездок, а дальнейшее расширение ассортимента пока остается планом. За наличие и качество товаров отвечают поставщики.Читать далее
Похожие материалы
-
25.11.2026, 11:42
Почему китайские машины называют одноразовыми и что в них ломается
У китайских машин серьезные неисправности порой появляются рано. Некоторые владельцы называют такие автомобили одноразовыми. За пару лет машина может потерять почти половину стоимости. Вариатор или робот иногда требует ремонта раньше автомата.Читать далее
-
25.11.2026, 09:40
Экономический эффект локализации: как сборка в России изменила рынок мотоциклов
Локальная сборка помогла сохранить персонал на заводах и удержать цены на мотоциклы ниже уровня полностью отечественных моделей. Но значительная часть комплектующих остается китайской, а переход к выпуску собственных узлов требует крупных вложений.Читать далее
-
25.11.2026, 09:02
Продажи гибридов VOYAH превзошли результат марки за весь прошлый год
По итогам 10 месяцев в России было продано 11 840 автомобилей VOYAH. Об этом сообщила пресс-служба марки со ссылкой на данные информационно-аналитической системы «Радар» агентства «Автостат».Читать далее
-
25.11.2026, 07:47
Toyota Pixis Joy или Гранта: какие преимущества у Лады при цене кей-кара
Toyota Pixis Joy сравнили с новой Lada Granta по цене и оснащению, а также по практичности. Японский кей-кар предлагает полный привод и климат-контроль; в его оснащение входят системы безопасности. Российская модель берет вместительным багажником и левым рулем.Читать далее
-
25.11.2026, 07:38
Прогноз-2027: насколько могут реально подорожаеть автомобили Lada
АвтоВАЗ, как и в предыдущие годы, объявит новые цены в конце декабря — начале января. До официального релиза все цифры остаются прогнозами: аналитики сходятся на индексации в 5–15%, а наиболее вероятный диапазон для массовых моделей — 8–12%. Читать далее
-
25.11.2026, 07:17
Haval M6: доступный кроссовер оказался под угрозой из-за экономики калужской сборки
Калужский завод «ПСМА Рус» может потерять сборку Haval M6: низкая маржа сочетается с отсутствием компенсации утильсбора по «Зеленой шкале». Среди рассматриваемых вариантов: локализация обновленной модели или уход с рынка.Читать далее
-
25.11.2026, 06:40
Какие слабые места у Lada Iskra выявил первый год эксплуатации
С января по октябрь 2026 года АвтоВАЗ продал 28 750 Lada Iskra. На фоне роста спроса владельцы отмечают недочеты первых партий, а ноябрьская сервисная кампания затронула более 3 000 машин.Читать далее
-
25.11.2026, 06:13
Топ-7 подержанных внедорожников до 2 млн: какой ремонт обойдется дешевле
Журнал «За рулем» назвал семь подержанных внедорожников стоимостью до двух миллионов рублей. В подборке есть модели с ресурсом агрегатов до 400 тысяч километров, но ремонт некоторых машин может обойтись в сотни тысяч рублей.Читать далее
-
25.11.2026, 05:24
Почему толщиномер не спасет от покупки гнилой машины с пробегом
Эксперт Илья Хлебушкин объяснил, где искать скрытую коррозию. Прибор выявляет перекраску, но не ржавчину под покрытием. У популярных бюджетных моделей уязвимые места различаются. При осмотре проверяют швы и кромки, включая участки под уплотнителями.Читать далее
-
25.11.2026, 04:26
Зачем автодилер «Рольф» запустил свой маркетплейс и что там продают
«Рольф» запустил «Рольф Маркет+» за пределами привычной автомобильной торговли. В каталоге уже есть мототехника и товары для поездок, а дальнейшее расширение ассортимента пока остается планом. За наличие и качество товаров отвечают поставщики.Читать далее