2 февраля 2022, 16:17
Россияне выбрали лучший китайский автомобиль 2021 года
В России подвели итоги голосования за лучший китайский автомобиль 2021 года. С внушительным отрывом от преследователей первое место занял купе-кроссовер Geely Tugella.
Дарья Климова Фото: Geely
Изображение загружается
Фото: Китайские автомобили
Ранее мы писали
2022 год имеет все шансы стать «годом Китая» в России, поскольку ожидается большое поступление новинок китайского ...Читать далее
Третье место досталось еще одной модели Haval – большому рамному внедорожнику Haval H9 (27 баллов). Столько же баллов набрал Chery Tiggo 8 Pro, но если Haval ставили на первое место шесть раз, то Chery – только трижды. Отсюда и более низкое положение в итоговом рейтинге. Замыкает ТОП-5 лучших китайских автомобилей 2021 года кроссовер Geely Coolray.
Упомянутые модели: Geely Tugella, Haval H9 (от 2 299 900 Р), Chery Tiggo 8 Pro (от 1 999 000 Р), Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Geely Coolray (от 1 134 990 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 3 100 000 РHaval H9 2020 в Москве
- 3 130 000 РHaval H9 2020 в Москве
- 3 770 000 РHaval H9 2021 в Москве
- 2 770 000 РHaval H9 2019 в Москве
- 2 320 000 РHaval H9 2016 в Москве
- 2 770 000 РHaval H9 2015 в Москве
- 2 740 000 РHaval H9 2015 в Москве
- 2 280 000 РChery Tiggo 8 Pro 2021 в Москве
- 1 970 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 2 310 000 РChery Tiggo 8 Pro 2021 в Москве
Новости по теме
5 самых дорогих китайских автомобилей в России
28.01.2022, 08:59
Кроссоверы в России популярны как никогда: разбираемся, почему
25.01.2022, 16:48
Пока все сокращают производство, Haval планирует работать в три смены (и поднимает цены второй раз за месяц)
23.12.2021, 16:49
Автомобили Ford скоро станут совсем другими. И вот почему
02.02.2022, 16:33
Россиян предупредили: ОСАГО подорожает на 80%
02.02.2022, 14:01
Новости по теме
5 самых дорогих китайских автомобилей в России
28.01.2022, 08:59
Кроссоверы в России популярны как никогда: разбираемся, почему
25.01.2022, 16:48
Пока все сокращают производство, Haval планирует работать в три смены (и поднимает цены второй раз за месяц)
23.12.2021, 16:49
Автомобили Ford скоро станут совсем другими. И вот почему
02.02.2022, 16:33
Россиян предупредили: ОСАГО подорожает на 80%
02.02.2022, 14:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин