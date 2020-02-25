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25 февраля 2020, 11:29

Россияне высказались «за» действующие ограничения скорости в городах

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Большинство российских автолюбителей уверены, что следует сохранить действующие лимиты скорости в населенных пунктах на уровне 60 км/ч. Мнения остальных разделились. Кто-то утверждает, что в городах можно ездить и помедленнее. Другие, напротив, ратуют за повышения скорости потока.
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Редакция портала drom.ru в течение последней недели предлагала пользователям ответить на вопрос: «Вам дали право изменить лимит скорости в населенных пунктах. Сколько поставите?» Всего в опросе приняли участие 32,2 тыс. человек. Большинство из них (60%) отказались что-либо менять и выбрали нынешние максимальные 60 км/ч. Еще 20% высказались на увеличение лимита до 70 – 90 км/ч, и ровно столько же – за снижение до 30 – 50 км/ч.

Интересно проследить региональную специфику голосования. В Калининградской области, Санкт-Петербурге, Тульской области и Удмуртии люди чаще высказывались за снижение скорости в городе. Во всех четырех регионах варианты от 30 до 50 км\ч выбрали более 30% опрошенных. Напротив, за увеличение лимита ратовали жители Кемеровской области, Бурятии и Хабаровского края. Варианты от 70 до 90 км/ч здесь выбрали более 24% респондентов.

В комментариях многие подчеркивали, что главная причина аварийности, не высокий разрешенный лимит скорости, а постоянное несоблюдение этого показателя водителями. Бороться с этим можно только через «воспитательную» работу, направленную на повышение общей культуры вождения. Закручивание гаек ни к чему не приведет.

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Россияне высказались «за» действующие ограничения скорости в городах
{{material_128889}}Редакция портала drom.ru в течение последней недели предлагала пользователям ответить на вопрос: «Вам дали право изменить лимит скорости в населенных пунктах. Сколько поставите?» Всего в опросе приняли участие 32,2 тыс. человек. Большинство из них (60%) отказались что-либо менять и выбрали нынешние максимальные 60 км/ч. Еще 20% высказались на увеличение лимита до 70 – 90 км/ч, и ровно столько же – за снижение до 30 – 50 км/ч.Интересно проследить региональную специфику голосования. В Калининградской области, Санкт-Петербурге, Тульской области и Удмуртии люди чаще высказывались за снижение скорости в городе. Во всех четырех регионах варианты от 30 до 50 км\ч выбрали более 30% опрошенных. Напротив, за увеличение лимита ратовали жители Кемеровской области, Бурятии и Хабаровского края. Варианты от 70 до 90 км/ч здесь выбрали более 24% респондентов.В комментариях многие подчеркивали, что главная причина аварийности, не высокий разрешенный лимит скорости, а постоянное несоблюдение этого показателя водителями. Бороться с этим можно только через «воспитательную» работу, направленную на повышение общей культуры вождения. Закручивание гаек ни к чему не приведет.
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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