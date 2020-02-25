25 февраля 2020, 11:29
Россияне высказались «за» действующие ограничения скорости в городах
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Большинство российских автолюбителей уверены, что следует сохранить действующие лимиты скорости в населенных пунктах на уровне 60 км/ч. Мнения остальных разделились. Кто-то утверждает, что в городах можно ездить и помедленнее. Другие, напротив, ратуют за повышения скорости потока.
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Интересно проследить региональную специфику голосования. В Калининградской области, Санкт-Петербурге, Тульской области и Удмуртии люди чаще высказывались за снижение скорости в городе. Во всех четырех регионах варианты от 30 до 50 км\ч выбрали более 30% опрошенных. Напротив, за увеличение лимита ратовали жители Кемеровской области, Бурятии и Хабаровского края. Варианты от 70 до 90 км/ч здесь выбрали более 24% респондентов.
В комментариях многие подчеркивали, что главная причина аварийности, не высокий разрешенный лимит скорости, а постоянное несоблюдение этого показателя водителями. Бороться с этим можно только через «воспитательную» работу, направленную на повышение общей культуры вождения. Закручивание гаек ни к чему не приведет.
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