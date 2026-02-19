Россияне потратили на штрафы за нарушения ПДД рекордную сумму

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

19 февраля 2026, 23:21

Россияне заплатили рекордные штрафы ГАИ в 2025 году: какие нарушения лидируют

Вышло исследование: в 2025 году сумма штрафов ГАИ в России превысила 177 млрд рублей. Какие нарушения чаще всего фиксируют камеры, почему расходы на оплату выросли и что это значит для водителей - объясняем подробно.

В 2025 году для российских автомобилистов штрафы за нарушения ПДД стали не только привычной, но и весьма ощутимой статьей расходов. По данным аналитиков bip.ru, которые изучили статистику 26,4 млн водителей, за год инспекторы ГАИ оформили 136,9 млн постановлений на сумму свыше 177 млрд рублей. Несмотря на то, что количество штрафов снизилось на 16% по сравнению с прошлым годом, общая сумма взысканий выросла почти на треть. Это связано с изменением структуры нарушений и ростом отдельных видов штрафов.

Самым массовым нарушением, как и прежде, остается превышение скорости на 21–40 км/ч. На этот пункт приходится две трети всех протоколов - 66,5%. Камеры фотовидеофиксации продолжают фиксировать такие случаи буквально на каждом шагу, а водители, по словам экспертов, часто недооценивают последствия даже незначительного превышения лимита. Именно за это нарушение россияне заплатили больше всего - 38,3% от общей суммы штрафов. То есть, более половины всех потраченных на штрафы денег ушло на оплату именно за превышение скорости, а также за езду без ремня и неоплаченную парковку в столице.

Второе место по частоте занимает штраф за непристегнутый ремень безопасности - 6,4% от всех постановлений. Несмотря на постоянные напоминания и профилактические рейды, многие водители и пассажиры продолжают игнорировать этот элемент безопасности. Третья по популярности причина - игнорирование дорожных знаков и разметки (5,7%). Это может быть как проезд под запрещающий знак, так и пересечение сплошной линии. В крупных городах такие нарушения фиксируются особенно часто.

Лидерами по количеству нарушений и сумме штрафов стали Москва, Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург и Свердловская область. В этих регионах плотность движения, количество камер и интенсивность контроля традиционно выше, чем в других частях страны. Водители из мегаполисов чаще сталкиваются с автоматическими штрафами, а суммы взысканий здесь заметно выше среднероссийских.

Интересно, что на фоне роста штрафов за скорость и парковку, в Совете Федерации предложили отменить банковские комиссии при оплате штрафов физлицами. Сейчас комиссия может составлять от 0,5 до 3% от суммы платежа, а на некоторых сервисах - до 15%. Это дополнительная нагрузка на кошелек водителя, особенно если штрафов несколько. Вопрос о пересмотре комиссий обсуждается уже не первый год, но пока изменений не произошло.

Стоит отметить, что ужесточение контроля за соблюдением ПДД - не единственная тенденция последних лет. Например, в 2026 году в России планируется ввести более строгие меры за неоформленный тюнинг автомобилей. Как показало недавнее исследование, новые правила могут привести к штрафам и даже аннулированию регистрации для тех, кто решит изменить конструкцию машины без согласования. Это еще раз подчеркивает, что государство продолжает усиливать контроль за дорожной безопасностью и техническим состоянием транспорта.

Как сообщает Autonews, тенденция к увеличению сумм штрафов и ужесточению контроля за дорожным движением сохраняется. Для водителей это означает необходимость внимательнее относиться к правилам, следить за скоростью и не забывать о ремне безопасности. В противном случае расходы на штрафы могут стать серьезной статьей семейного бюджета.

