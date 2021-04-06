Россиянин лишился прав из-за тезки
Во Владивостоке суд вынес обвинительное постановление водителю по статье «невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Мужчину оштрафовали и лишили водительского удостоверения. Спустя некоторое время законопослушный житель Башкортостана был крайне удивлен, когда получил уведомление о том, что он в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем на острове Русском во Владивостоке, поэтому его права аннулированы и выписан штраф.
Разбираться пришлось прокурору Приморья. «В ходе прокурорской проверки установлено, что в мае 2015 года полный тезка привлеченного к административной ответственности гражданина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем на острове Русском во Владивостоке. У мужчин помимо фамилии, имени и отчества совпадал и год рождения. Однако к ответственности в итоге привлечен житель Башкортостана», - пишут РИА Новости.
Как выяснилось, житель Башкортостана является собственником автомобиля, который он одолжил своему знакомому с острова Русского. О том, что автомобиль брошен на обочине, ему сообщили в полиции.
В прокуратуре смогли доказать, что мужчина не покупал билеты в Приморье, а детализация телефонных номеров показала, что звонил он только в часовом поясе Башкортостана. В итоге постановление суда отменили.
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