500 долларов на старте, помощь подписчиков и доброта незнакомцев: как «Жигули» преодолели путь из России в ОАЭ

Россиянин на ВАЗ-2107 проехал 7 стран и обрался до ОАЭ с бюджетом 36 тысяч рублей

Мало кто решится отправиться в дальнюю поездку на 20-летних «Жигулях», но житель Ставрополья Иван Кочетков доказал обратное. Его маршрут пролегал через семь стран, а стартовый бюджет составил всего 36 тысяч рублей. Какие трудности поджидали на границе, как реагировали местные жители и почему именно сейчас такие истории вызывают особый интерес - разбираемся подробно.

Мало кто решится отправиться в дальнюю поездку на 20-летних «Жигулях», но житель Ставрополья Иван Кочетков доказал обратное. Его маршрут пролегал через семь стран, а стартовый бюджет составил всего 36 тысяч рублей. Какие трудности поджидали на границе, как реагировали местные жители и почему именно сейчас такие истории вызывают особый интерес - разбираемся подробно.

История Ивана Кочеткова из Ставропольского края стала настоящим примером того, как даже на старом советском автомобиле можно преодолеть тысячи километров и добраться до Объединенных Арабских Эмиратов. Для российских автолюбителей этот опыт особенно интересен: он показывает, что даже при минимальном бюджете и отсутствии знания иностранных языков возможно реализовать амбициозные планы. В условиях, когда многие считают дальние путешествия на отечественных машинах невозможными, подобные случаи вдохновляют и заставляют пересмотреть привычные взгляды на возможности старых авто.

Как выяснил корреспондент Autonews, идея отправиться в путь на ВАЗ-2107 возникла у Ивана не случайно. Он хотел не только развить свой блог, но и испытать себя, доказав, что невозможное возможно. Несмотря на скепсис окружающих и опасения родственников, особенно после начала военных действий на Ближнем Востоке, Кочетков не отказался от задуманного. По его словам, именно Ирак, который многие считали самым опасным пунктом маршрута, оказался страной с самыми дружелюбными и гостеприимными людьми. Серьезных проблем, кроме небольшой аварии, там не возникло.

Выбор пал на советскую классику неслучайно: по мнению Ивана, «Жигули» дарят уникальные эмоции и позволяют почувствовать себя частью истории. Машина проста в ремонте, большинство неисправностей можно устранить прямо на дороге. Автомобиль 2005 года выпуска был куплен на торгах по банкротству за 57 тысяч рублей, имел одного владельца и пробег чуть больше 160 тысяч километров. Перед поездкой серьезной подготовки не проводилось, но для комфорта водитель установил сиденье от Mercedes-Benz E-Class 2020 года и увеличенный вентилятор радиатора от ВАЗ-2112. Остальное осталось в заводском исполнении.

Фото: vaz_dubai / Telegram

В дорогу Кочетков взял минимальный набор инструментов и запасные свечи, ремни, масло и антифриз. Большинство расходников было заменено заранее. Однако уже в пути автомобиль начал требовать внимания: первые поломки случились еще до выезда, а в Грузии износился патрубок возле карбюратора. Ивану пришлось укреплять и обматывать его, чтобы продолжить движение. Окончательно патрубок вышел из строя только в Дубае, где и было проведено первое техническое обслуживание после 18 тысяч километров пути на одном масле и тормозных колодках.

Маршрут оказался непростым: Грузия, Армения, снова Грузия, Турция, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия и, наконец, ОАЭ. В Армению Кочетков заехал к другу, а из-за военных событий пришлось корректировать маршрут, отказавшись от Ирана. На дорогу ушло около двух месяцев. Самые яркие впечатления остались от Ирака и Иордании, где местные жители проявляли удивительную доброту и помогали с жильем, едой и даже топливом. В Турции закончились все деньги - стартовый бюджет составлял всего 500 долларов (примерно 36 тысяч рублей по текущему курсу). Дальше приходилось импровизировать: обменивать личные вещи на бензин и еду, а также принимать помощь от подписчиков, которые собрали около тысячи долларов донатами. В итоге вся поездка обошлась примерно в полторы тысячи долларов.

Проблемы на границах возникали в основном из-за отсутствия Карнета A.T.A - международного таможенного документа, оформление которого стоило бы около 400 тысяч рублей. Кочетков решил ехать без него, оплачивая временный ввоз автомобиля там, где это было возможно. Многое зависело от человеческого фактора: где-то пропускали без лишних вопросов, а где-то могли развернуть без объяснения причин. Впрочем, серьезных задержек не случилось.

Реакция на «Жигули» в других странах оказалась неожиданно позитивной. Люди с интересом рассматривали автомобиль с российскими номерами и оклейкой, указывающей на путешествие. Многие не верили, что такая поездка возможна, а некоторые даже предполагали, что история выдумана искусственным интеллектом. Впрочем, подобные случаи не единичны: ранее эксперты уже рассказывали, какие автомобили выгоднее всего ввозить через соседние страны, например, через Киргизию, что также связано с поиском новых маршрутов и возможностей для российских водителей.

В финале стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, путешествие на старом автомобиле возможно даже при ограниченном бюджете, если заранее все спланировать и быть готовым к неожиданностям. Во-вторых, поддержка местных жителей и подписчиков сыграла ключевую роль в успехе поездки. И, наконец, такие истории показывают, что российские автомобилисты способны на смелые поступки, а советская техника до сих пор может удивлять своей надежностью и простотой обслуживания. Для многих это не только вдохновение, но и практический пример того, как можно реализовать мечту, несмотря на все сложности.