Россиянин отсудил 1,6 млн рублей за подержанный УАЗ, который ему продали как новый, и купил «Весту»
В течение следующих лет владелец поменял по гарантии мультимедийную систему, камеру заднего вида, датчики парковки, бензонасос, подшипник и ступицу колеса, поворотный кулак, оба карданных вала, переднюю дверь, а также по два раза синхронизатор и фары. Когда в коробке передач появились стуки и скрипы, дилер отказался менять ее по гарантии. Владелец написал досудебную претензию в адрес УАЗа и тоже получил отказ. Тогда хозяин «нехорошей» машины обратился в суд и выиграл дело.
Сумма в размере 1,6 млн рублей складывается из цены нового УАЗ «Патриот» в аналогичной комплектации, стоимости дополнительного оборудования (50 тысяч рублей), технического обслуживания машины у дилера (58 тысяч рублей) и штрафа в пользу клиента за отказ выполнить требования добровольно (200 тысяч рублей). Автопроизводитель решение суда оспаривать не стал и выплатил всю сумму. Бывший владелец УАЗа решил попытать счастья с продукцией АвтоВАЗа и купил новую Lada Vesta Cross.
- 984 000 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 128 000 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 969 000 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 550 900 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 143 000 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 345 900 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 038 900 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 234 000 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 011 000 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
- 1 364 000 РУАЗ Patriot 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий