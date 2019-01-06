Россиянин переполошил Нарву, проехав со скоростью 104 км/ч
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Машину остановили, у водителя проверили документы. Нарушителем оказался 31-летний житель Подмосковья по фамилии Вируский. Что удивило и, возможно, опечалило эстонских стражей порядка, парень был абсолютно трезв. В салоне автомобиля находились пассажиры, но детей среди них не было.
При этом поведение Вируского охарактеризовано полицейскими как «крайне опасное и безответственное». Дмитрий Наролин, ведущий следователь Нарвского отделения полиции: «Гражданин России ехал по центру Нарвы со скоростью, превышавшей дозволенную более чем в 2 раза. В темное время суток на заснеженной и скользкой дороге на такой скорости могло произойти ДТП с крайне серьезными последствиями. У пешехода не было бы никаких шансов остаться в живых. К счастью, полицейские задержали водителя то того, как произошло несчастье».
Уездный суд Нарвы не стал долго церемониться с провинившимся россиянином и назначил ему на оперативном заседании в качестве наказания 3 дня ареста. Завтра, в светлый праздник православного Рождества Христова Вируский должен выйти на свободу.
Нарвитянин Григорий Рубанов: «После Эстонии мне очень нравится ездить в России, особенно в Питере. Быстро, опасно - согласен, но такого «оленизма» как у нас, нет и в помине. В Нарве ездят 40 км/ч по городу, не видя ничего дальше своего капота, и провоцируют подобным поведением ДТП, а власти вместо того, чтобы ввести закон о дополнительных часах обучения вождению, ставят знаки «30 км/ч», освещают пешеходные переходы, делают ограждения, вводят большие штрафы, но только аварий меньше не становится. Многие, когда ездят в Кингисепп, не понимают, как из двух полос можно сделать четыре (!) или по человечески подвинуться вправо, если тащишься 80-90 км/ч. Те водители, особенно начинающие, кто читают комментарии, будьте людьми! Если боитесь ехать 90-100 км/ч, и сзади кто-то пристроился, дайте себя обогнать, сманеврируйте немного вправо. В ответ вам огромное будет «спасибо» аварийной сигнализацией, особенно от водителей автобусов и таксистов».
Пожалуй, наибольший рассудок в данной ситуации проявил пользователь соцсетей Александр Зорин, предложивший не делить нарушителей ПДД по национальностям: «Уродов хватает в любой нации и стране».
Напомним, что и в России продолжается борьба с любителями погонять. Одним из рычагов здесь выступает намерение стражей порядка уйти от люфта «+20 км/ч» в сторону его уменьшения. Вот только насколько действенным окажется это рацпредложение? Явно палка о двух концах – почитайте народные комментарии…
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