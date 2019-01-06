6 января 2019, 12:29

Россиянин переполошил Нарву, проехав со скоростью 104 км/ч

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Наши люди дают жару «забугорщине». Очередная информация о российском возмутителе спокойствия пришла в эти праздничные дни из эстонской Нарвы. Как информируют СМИ этого небольшого и спокойного городка на границе с Россией, 3 января 2019 года вечером местные полицейские в ходе патрулирования задержали на улице Кереса ехавший со скоростью 104 км/ч автомобиль Infiniti с регистрационными номерами РФ.
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Россиянин переполошил Нарву, проехав со скоростью 104 км/ч

Машину остановили, у водителя проверили документы. Нарушителем оказался 31-летний житель Подмосковья по фамилии Вируский. Что удивило и, возможно, опечалило эстонских стражей порядка, парень был абсолютно трезв. В салоне автомобиля находились пассажиры, но детей среди них не было.

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Иностранца доставили для отбывания наказания в Нарвский арестантский дом. Там он в качестве причины своего поведения сказал, что ему надо было скорее ехать на пограничный пункт в сторону российского Ивангорода.

При этом поведение Вируского охарактеризовано полицейскими как «крайне опасное и безответственное». Дмитрий Наролин, ведущий следователь Нарвского отделения полиции: «Гражданин России ехал по центру Нарвы со скоростью, превышавшей дозволенную более чем в 2 раза. В темное время суток на заснеженной и скользкой дороге на такой скорости могло произойти ДТП с крайне серьезными последствиями. У пешехода не было бы никаких шансов остаться в живых. К счастью, полицейские задержали водителя то того, как произошло несчастье».

Уездный суд Нарвы не стал долго церемониться с провинившимся россиянином и назначил ему на оперативном заседании в качестве наказания 3 дня ареста. Завтра, в светлый праздник православного Рождества Христова Вируский должен выйти на свободу.

Согласно действующим в Эстонии ПДД, штрафные санкции за превышение скоростного лимита довольно высоки. Так, например, если ехать выше положенного в пределах до 20 км/ч, придется выложить 120 евро. От 21 км/ч до 40 км/ч – штраф 400 евро. От 41 км/ч до 60 км/ч – 800 евро. Свыше 60 км/ч – 1200 евро.
Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на ситуацию. Иван Строганов, житель Нарвы, вопрошает: «И что? У нас много кто так гоняет»! Ему в унисон житель российского Ивангорода Дмитрий Дякин: «А как нарвитяне по Ивангороду ездят? Ощущение, что забывают ПДД сразу, как только границу пересекают. Не все естественно! Есть индивидуумы, которые на красный ездят, по «встречке» и всё такое. Некоторые как увидят «Пятерочку», забывают обо всём на свете. Могут резко остановиться или повернуть. Про то, что у нас не только на светофоре надо пешеходов пропускать, но и на нерегулируемых переходах, я уже и не буду говорить».

Нарвитянин Григорий Рубанов: «После Эстонии мне очень нравится ездить в России, особенно в Питере. Быстро, опасно - согласен, но такого «оленизма» как у нас, нет и в помине. В Нарве ездят 40 км/ч по городу, не видя ничего дальше своего капота, и провоцируют подобным поведением ДТП, а власти вместо того, чтобы ввести закон о дополнительных часах обучения вождению, ставят знаки «30 км/ч», освещают пешеходные переходы, делают ограждения, вводят большие штрафы, но только аварий меньше не становится. Многие, когда ездят в Кингисепп, не понимают, как из двух полос можно сделать четыре (!) или по человечески подвинуться вправо, если тащишься 80-90 км/ч. Те водители, особенно начинающие, кто читают комментарии, будьте людьми! Если боитесь ехать 90-100 км/ч, и сзади кто-то пристроился, дайте себя обогнать, сманеврируйте немного вправо. В ответ вам огромное будет «спасибо» аварийной сигнализацией, особенно от водителей автобусов и таксистов».

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При этом комментариев, в которых выражается солидарность с действиями нарвской полиции, ничуть не меньше. Так, например, некто Александр Попов призывает «московских придурков на кол сажать». Alena Lagoida удивляется, почему так мало дали нарушителю: «Трое суток, и всё»? Яна Медведева, назвав иностранца ругательным словом, предложила «ему прострелить колеса». И далее в таком же духе, с такими же эмоциями…

Пожалуй, наибольший рассудок в данной ситуации проявил пользователь соцсетей Александр Зорин, предложивший не делить нарушителей ПДД по национальностям: «Уродов хватает в любой нации и стране».

Напомним, что и в России продолжается борьба с любителями погонять. Одним из рычагов здесь выступает намерение стражей порядка уйти от люфта «+20 км/ч» в сторону его уменьшения. Вот только насколько действенным окажется это рацпредложение? Явно палка о двух концах – почитайте народные комментарии…

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Билет 10 вопрос 20
Я думаю-всё правильно
Валерий
Поедем на 10 км/ч медленнее: нужны «бабки», все остальное - прикрытие
Интервал +20 введен потому что "цена деления" спидометра на многих машинах составляет именно 20 км, а по законам физики точность измерения прибора не может быть выше цены деления шкалы измерения. И еще, проверено, при движении по трассе показания скорости на спидометре, навигаторе и видеорегистраторе ...
Юрий
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Цитата:| Кому: Andrey я забиваю их салидолом, больше вариантов нет
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Россиянин переполошил Нарву, проехав со скоростью 104 км/ч
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Россиянин переполошил Нарву, проехав со скоростью 104 км/ч
Машину остановили, у водителя проверили документы. Нарушителем оказался 31-летний житель Подмосковья по фамилии Вируский. Что удивило и, возможно, опечалило эстонских стражей порядка, парень был абсолютно трезв. В салоне автомобиля находились пассажиры, но детей среди них не было. {{material_122248}} Иностранца доставили для отбывания наказания в Нарвский арестантский дом. Там он в качестве причины своего поведения сказал, что ему надо было скорее ехать на пограничный пункт в сторону российского Ивангорода.При этом поведение Вируского охарактеризовано полицейскими как «крайне опасное и безответственное». Дмитрий Наролин, ведущий следователь Нарвского отделения полиции: «Гражданин России ехал по центру Нарвы со скоростью, превышавшей дозволенную более чем в 2 раза. В темное время суток на заснеженной и скользкой дороге на такой скорости могло произойти ДТП с крайне серьезными последствиями. У пешехода не было бы никаких шансов остаться в живых. К счастью, полицейские задержали водителя то того, как произошло несчастье».Уездный суд Нарвы не стал долго церемониться с провинившимся россиянином и назначил ему на оперативном заседании в качестве наказания 3 дня ареста. Завтра, в светлый праздник православного Рождества Христова Вируский должен выйти на свободу. {{photo_text_184}} Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на ситуацию. Иван Строганов, житель Нарвы, вопрошает: «И что? У нас много кто так гоняет»! Ему в унисон житель российского Ивангорода Дмитрий Дякин: «А как нарвитяне по Ивангороду ездят? Ощущение, что забывают ПДД сразу, как только границу пересекают. Не все естественно! Есть индивидуумы, которые на красный ездят, по «встречке» и всё такое. Некоторые как увидят «Пятерочку», забывают обо всём на свете. Могут резко остановиться или повернуть. Про то, что у нас не только на светофоре надо пешеходов пропускать, но и на нерегулируемых переходах, я уже и не буду говорить».Нарвитянин Григорий Рубанов: «После Эстонии мне очень нравится ездить в России, особенно в Питере. Быстро, опасно - согласен, но такого «оленизма» как у нас, нет и в помине. В Нарве ездят 40 км/ч по городу, не видя ничего дальше своего капота, и провоцируют подобным поведением ДТП, а власти вместо того, чтобы ввести закон о дополнительных часах обучения вождению, ставят знаки «30 км/ч», освещают пешеходные переходы, делают ограждения, вводят большие штрафы, но только аварий меньше не становится. Многие, когда ездят в Кингисепп, не понимают, как из двух полос можно сделать четыре (!) или по человечески подвинуться вправо, если тащишься 80-90 км/ч. Те водители, особенно начинающие, кто читают комментарии, будьте людьми! Если боитесь ехать 90-100 км/ч, и сзади кто-то пристроился, дайте себя обогнать, сманеврируйте немного вправо. В ответ вам огромное будет «спасибо» аварийной сигнализацией, особенно от водителей автобусов и таксистов».{{material_125427}} При этом комментариев, в которых выражается солидарность с действиями нарвской полиции, ничуть не меньше. Так, например, некто Александр Попов призывает «московских придурков на кол сажать». Alena Lagoida удивляется, почему так мало дали нарушителю: «Трое суток, и всё»? Яна Медведева, назвав иностранца ругательным словом, предложила «ему прострелить колеса». И далее в таком же духе, с такими же эмоциями…Пожалуй, наибольший рассудок в данной ситуации проявил пользователь соцсетей Александр Зорин, предложивший не делить нарушителей ПДД по национальностям: «Уродов хватает в любой нации и стране».Напомним, что и в России продолжается борьба с любителями погонять. Одним из рычагов здесь выступает намерение стражей порядка уйти от люфта «+20 км/ч» в сторону его уменьшения. Вот только насколько действенным окажется это рацпредложение? Явно палка о двух концах – почитайте народные комментарии…
2019-01-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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