Трагедия на острове: почему родные не верят в случайную гибель в ДТП

26 августа 2026, 14:31
Россиянин погиб на Бали: мать требует пересмотра версии ДТП
Россиянин погиб на Бали: мать требует пересмотра версии ДТП
На Бали погиб молодой россиянин. Его мать сомневается в официальной версии с дорожно-транспортным происшествием. Родственники ищут ответы. В деле появились неожиданные детали.
В начале августа на индонезийском острове Бали произошла трагедия: 30-летний житель Калининграда Константин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. По официальным данным местной полиции, мужчина получил смертельные травмы, попав в аварию на мотоцикле. Однако мать погибшего не согласна с этой версией и настаивает на дополнительной проверке обстоятельств случившегося.
Как сообщает 360.ru, женщина выразила сомнения в том, что ее сын стал жертвой несчастного случая. Она обратила внимание на ряд несостыковок: фотографии с места аварии ей не предоставили, а на снимках из больницы Константин был одет в футболку и не имел видимых повреждений на теле. По ее словам, если бы он действительно попал в серьезное ДТП на мотоцикле, следы травм должны были быть заметны.
Согласно официальному свидетельству о смерти, причиной гибели стали множественные травмы головы, включая черепно-мозговую травму и перелом свода черепа. Представитель консульства сообщил матери, что Константин управлял мотоциклом без шлема. Однако женщина утверждает, что за несколько часов до трагедии общалась с сыном по видеосвязи, и он был в шлеме. Более того, по ее словам, он всегда строго соблюдал правила безопасности и не ездил без защиты даже на короткие расстояния.
Дополнительные вопросы у родственников вызвало исчезновение личных вещей Константина. После его смерти из дома пропали телефон, банковская карта и дорогой компьютер. Мать также отметила, что в день гибели на карту сына должна была поступить крупная сумма денег, о чем он рассказывал при свидетелях. Интересно, что телефон погибшего оставался активным в сети еще около двух недель после происшествия, а затем был отключен.
Семья Константина получила необходимую поддержку от консульских служб, однако мать продолжает настаивать на тщательном расследовании. Она считает, что обстоятельства гибели ее сына требуют более детального изучения, чтобы исключить возможность преступления. Вопросы остаются открытыми, а родные надеются получить ответы на все неясные моменты этой трагедии.
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