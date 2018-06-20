20 июня 2018, 09:45
Российская Kia Cerato: официальные фото
Российский офис компании Kia распространил первые официальные фотографии версии Cerato нового поколения для отечественного рынка. Продажи седана стартуют в четвертом квартале нынешнего года.
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При смене поколения Kia Cerato немного подросла и обрела более статную осанку. Задний свес увеличился, а боковое остекление теперь имеет три секции. Точные габариты новинки пока неизвестны. Но багажник должен стать вместительнее минимум на 20 литров.
В моторной гамме изменений не предвидится. Новое поколение седана предложат со старыми атмосферными двигателями: 1,6-литровым агрегатом мощностью 130 л.с. (155 Нм) и 2-литровым с отдачей 150 л.с. (192 Нм). Оба мотора адаптированы под АИ-92. Механическая 6-ступенчатая коробка передач сочетается только с базовым двигателем, а 6-диапазонный «автомат» – с обоими агрегатами.
Подробные комплектации и цены Kia Cerato нового поколения обещают опубликовать осенью, ближе к началу продаж. Как сообщили в российском офисе Kia, седаны появятся в салонах дилеров в четвертом квартале 2018 года, то есть не ранее октября. Сейчас автомобили текущего поколения стоят от 980 000 до 1 265 000 рублей. Причем более востребована версия с 2-литровым двигателем. На нее приходится более половины продаж Cerato.
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