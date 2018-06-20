20 июня 2018, 09:45

Российская Kia Cerato: официальные фото

Российский офис компании Kia распространил первые официальные фотографии версии Cerato нового поколения для отечественного рынка. Продажи седана стартуют в четвертом квартале нынешнего года.
^
Российская Kia Cerato: официальные фото KIA Cerato
Ранее мы писали
Компания Kia оформила для седана Cerato нового поколения Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Соответствующая ...
Читать далее
Судя по фотографиям, российский вариант Cerato не будет иметь принципиальных отличий от своих американских или корейских «собратьев»: та же графика светодиодных фар, полоски ходовых огней и хромированная окантовка черной радиаторной решетки. Совпадает даже дизайн легкосплавных колесных дисков.

При смене поколения Kia Cerato немного подросла и обрела более статную осанку. Задний свес увеличился, а боковое остекление теперь имеет три секции. Точные габариты новинки пока неизвестны. Но багажник должен стать вместительнее минимум на 20 литров.

В моторной гамме изменений не предвидится. Новое поколение седана предложат со старыми атмосферными двигателями: 1,6-литровым агрегатом мощностью 130 л.с. (155 Нм) и 2-литровым с отдачей 150 л.с. (192 Нм). Оба мотора адаптированы под АИ-92. Механическая 6-ступенчатая коробка передач сочетается только с базовым двигателем, а 6-диапазонный «автомат» – с обоими агрегатами.

Подробные комплектации и цены Kia Cerato нового поколения обещают опубликовать осенью, ближе к началу продаж. Как сообщили в российском офисе Kia, седаны появятся в салонах дилеров в четвертом квартале 2018 года, то есть не ранее октября. Сейчас автомобили текущего поколения стоят от 980 000 до 1 265 000 рублей. Причем более востребована версия с 2-литровым двигателем. На нее приходится более половины продаж Cerato.
Новинки и концепт кары Киа Серато, Церато
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум KIA Cerato
Подскажите пажалуста у меня КИЯ ЦЕРАТО разбивает втулки стабилизатора какие толька не ставил
андрей
Какое моторное масло не подделывают
Отвечаю на ваш вопрос - подделывают все масла! И неважно дорогое оно или не очень. Мошенники ничем не брезгуют. И отличить контрафакт от оригинала с каждым годом становится все труднее. Поэтому лучший способ уберечь свой автомобиль - это покупать и менять масло только в специализированных автосервисах ...
Петр
Как проверить свечи зажигания
| Кому: Олег Петраков Без опыта ремонта лучше самому не лезть. Даже самый опытный специалист не объяснит на словах как правильно определить качество и состояние свечей. Также следует отметить, что пропуска зажигания могут быть и из-катушки зажигания и из-за проблем с электроникой и еще много из-за чего ...
Николай Горбарук
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква KIA Автомудрость KIA АвтоПитер KIA Дизайн и тюнинг KIA Новинки и концепт кары KIA Новости и акции автосалонов KIA Автосалоны и дилеры марки KIA Аренда и прокат авто марки KIA Автоклубы и форумы автозавчастей марки KIA Автосервисы и магазины автозапчастей марки KIA
Главные материалы
Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
Город для жителей: зачем нужны платные парковки?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа KIA Cerato
Объявления о продаже KIA Cerato
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 29 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 22 модели
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 5 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Российская Kia Cerato: официальные фото
{{material_123642}}Судя по фотографиям, российский вариант Cerato не будет иметь принципиальных отличий от своих американских или корейских «собратьев»: та же графика светодиодных фар, полоски ходовых огней и хромированная окантовка черной радиаторной решетки. Совпадает даже дизайн легкосплавных колесных дисков.При смене поколения Kia Cerato немного подросла и обрела более статную осанку. Задний свес увеличился, а боковое остекление теперь имеет три секции. Точные габариты новинки пока неизвестны. Но багажник должен стать вместительнее минимум на 20 литров.В моторной гамме изменений не предвидится. Новое поколение седана предложат со старыми атмосферными двигателями: 1,6-литровым агрегатом мощностью 130 л.с. (155 Нм) и 2-литровым с отдачей 150 л.с. (192 Нм). Оба мотора адаптированы под АИ-92. Механическая 6-ступенчатая коробка передач сочетается только с базовым двигателем, а 6-диапазонный «автомат» – с обоими агрегатами.Подробные комплектации и цены Kia Cerato нового поколения обещают опубликовать осенью, ближе к началу продаж. Как сообщили в российском офисе Kia, седаны появятся в салонах дилеров в четвертом квартале 2018 года, то есть не ранее октября. Сейчас автомобили текущего поколения стоят от 980 000 до 1 265 000 рублей. Причем более востребована версия с 2-литровым двигателем. На нее приходится более половины продаж Cerato.
2018-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сыктывкар Тольятти Череповец
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG