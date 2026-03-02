Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 19:48

Почему ученые делают ставку на Северный полюс Луны и как это изменит российские космические исследования

Российская миссия «Луна-27» отправит два аппарата на разные полюса спутника

Впервые в истории отечественной космонавтики «Роскосмос» готовит одновременную посадку двух аппаратов на противоположные полюса Луны. Это решение может повлиять на стратегию освоения спутника Земли и определить новые приоритеты для будущих миссий.

Решение об отправке сразу двух посадочных аппаратов в рамках миссии «Луна-27» стало одним из самых значимых событий в российской космической отрасли последних лет. Если изначально планировалась экспедиция только к Южному полюсу Луны, то теперь к ней добавился и Северный регион, который до сих пор оставался в тени международного интереса. Такой шаг позволяет не только изменить баланс сил в «лунной гонке», но и открыть для России новые горизонты в изучении естественного спутника Земли.

Южный полюс Луны давно привлекает внимание ведущих космических держав, поскольку здесь, по расчетам ученых, сосредоточены значительные залежи водяного льда, а сложный рельеф создает предпосылки для создания будущих баз. Однако российские специалисты уверены, что Северный полюс не менее перспективен. По мнению академика Льва Зеленого, именно северная часть Луны может стать ключевой для отечественных исследований благодаря целому ряду факторов. В северной зоне обнаружены запасы водяного льда, необходимые для жизнеобеспечения и производства топлива, а длительное солнечное освещение обеспечивает стабильную выработку энергии, что критически важно для долговременных миссий. Кроме того, с северных широт Луны Земля всегда находится в зоне прямой видимости, что значительно упрощает связь и управление аппаратами, а наличие относительно ровных участков делает этот регион перспективной площадкой для развертывания будущих лунных баз.

Подготовка к запуску уже идет полным ходом. По плану оба аппарата должны отправиться к Луне в период 2029–2030 годов, и успех или неудача этого «двойного десанта» напрямую повлияют на дальнейшие шаги российской лунной программы. Если эксперимент окажется удачным, именно Северный полюс может стать опорной точкой для новых экспедиций и создания первой российской базы на Луне.

Стоит отметить, что большинство зарубежных миссий по-прежнему сосредоточены на изучении южной оконечности спутника, тогда как Россия делает ставку на самостоятельность и уникальность, выбирая менее изученный, но не менее важный регион. Подобный подход может дать стране серьезное преимущество в будущем, когда борьба за ресурсы и научные исследования на Луне выйдет на новый уровень.

График последующих экспедиций, намеченных на середину и конец 2030-х годов, будет скорректирован с учетом результатов этой миссии. В случае успеха Россия сможет не только укрепить свои позиции в освоении Луны, но и задать новые стандарты для международных исследований. В любом случае, решение о «двойном десанте» на Северный полюс уже стало поворотным моментом для всей отечественной космонавтики.

