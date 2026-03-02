Почему ученые делают ставку на Северный полюс Луны и как это изменит российские космические исследования

2 марта 2026, 19:48
Российская миссия «Луна-27» отправит два аппарата на разные полюса спутника
Российская миссия «Луна-27» отправит два аппарата на разные полюса спутника
Впервые в истории отечественной космонавтики «Роскосмос» готовит одновременную посадку двух аппаратов на противоположные полюса Луны. Это решение может повлиять на стратегию освоения спутника Земли и определить новые приоритеты для будущих миссий.
Решение об отправке сразу двух посадочных аппаратов в рамках миссии «Луна-27» стало одним из самых значимых событий в российской космической отрасли последних лет. Если изначально планировалась экспедиция только к Южному полюсу Луны, то теперь к ней добавился и Северный регион, который до сих пор оставался в тени международного интереса. Такой шаг позволяет не только изменить баланс сил в «лунной гонке», но и открыть для России новые горизонты в изучении естественного спутника Земли.
Южный полюс Луны давно привлекает внимание ведущих космических держав, поскольку здесь, по расчетам ученых, сосредоточены значительные залежи водяного льда, а сложный рельеф создает предпосылки для создания будущих баз. Однако российские специалисты уверены, что Северный полюс не менее перспективен. По мнению академика Льва Зеленого, именно северная часть Луны может стать ключевой для отечественных исследований благодаря целому ряду факторов. В северной зоне обнаружены запасы водяного льда, необходимые для жизнеобеспечения и производства топлива, а длительное солнечное освещение обеспечивает стабильную выработку энергии, что критически важно для долговременных миссий. Кроме того, с северных широт Луны Земля всегда находится в зоне прямой видимости, что значительно упрощает связь и управление аппаратами, а наличие относительно ровных участков делает этот регион перспективной площадкой для развертывания будущих лунных баз.
Подготовка к запуску уже идет полным ходом. По плану оба аппарата должны отправиться к Луне в период 2029–2030 годов, и успех или неудача этого «двойного десанта» напрямую повлияют на дальнейшие шаги российской лунной программы. Если эксперимент окажется удачным, именно Северный полюс может стать опорной точкой для новых экспедиций и создания первой российской базы на Луне.
Стоит отметить, что большинство зарубежных миссий по-прежнему сосредоточены на изучении южной оконечности спутника, тогда как Россия делает ставку на самостоятельность и уникальность, выбирая менее изученный, но не менее важный регион. Подобный подход может дать стране серьезное преимущество в будущем, когда борьба за ресурсы и научные исследования на Луне выйдет на новый уровень.
График последующих экспедиций, намеченных на середину и конец 2030-х годов, будет скорректирован с учетом результатов этой миссии. В случае успеха Россия сможет не только укрепить свои позиции в освоении Луны, но и задать новые стандарты для международных исследований. В любом случае, решение о «двойном десанте» на Северный полюс уже стало поворотным моментом для всей отечественной космонавтики.
Похожие материалы
-
02.03.2026, 20:13
Редкий бронеавтомобиль ГАЗ Охта выставлен на продажу в Москве за 1,5 млн рублей
В Москве на рынке появился необычный бронеавтомобиль ГАЗ Охта, созданный ограниченной серией и оснащенный заводской бронекапсулой класса Б4. Машина предназначена для ценителей редкой техники и коллекционеров. Экземпляр выделяется не только защитой, но и историей разработки.Читать далее
-
02.03.2026, 20:08
Неизвестные прототипы: Какими могли бы быть «Волги», изменившие историю
В истории Волги были уникальные прототипы, которые могли стать серийными, но остались в тени. Некоторые из них удивляют техническими решениями и смелостью инженеров. Почему эти машины не попали на конвейер и как они могли повлиять на облик советского автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 19:54
Экспериментальный МАЗ-520В: почему уникальный тягач так и не стал серийным
МАЗ-520В с двумя управляемыми передними мостами и одной ведущей осью сзади стал одним из самых необычных проектов советского автопрома. Почему перспективная схема не прижилась, и какие выводы сделали инженеры после года испытаний - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 19:32
Waymo снова под огнем: роботакси заблокировал проезд экстренным службам в Остине
В Остине беспилотное такси Waymo оказалось на пути экстренных служб, когда те спешили к месту трагедии. Подобные инциденты уже вызывали споры в Сан-Франциско, но теперь проблема вышла на новый уровень. Почему это событие может изменить отношение к роботакси в США - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 18:51
Лазерная связь между самолетом и спутником: новый этап в развитии авиационных технологий
Впервые в истории авиации удалось установить гигабитную лазерную связь между самолетом и геостационарным спутником. Это событие может изменить подход к передаче данных на борту воздушных судов и открыть новые возможности для отрасли. Почему этот прорыв так важен и что он сулит в будущем - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 18:29
«Москвич» раскрыл цены и комплектации новых кроссоверов М70 и М90
Российский автопроизводитель «Москвич» представил подробности о комплектациях и стоимости своих новых кроссоверов М70 и М90. Ожидается, что старт продаж состоится уже в марте 2026 года. Новинки получили современные опции, расширенные системы безопасности и свежий дизайн. Читать далее
-
02.03.2026, 18:19
На УАЗе запустили тесты новой автоматизированной прессовой линии для кузовных деталей
На заводе УАЗ стартовали испытания современной прессовой линии, которая обещает изменить подход к производству кузовных деталей. Мало кто знает, но это только первый шаг в масштабной модернизации. Какие перемены ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 18:08
Ford отзывает почти 4,4 млн машин из-за сбоя: под угрозой свет и тормоза
Ford начал крупнейшую сервисную кампанию за последние годы: почти 4,4 миллиона автомобилей отправят на внеплановое обновление. Причина - сбой, который может привести к отказу света и тормозов прицепа. Какие модели попали под удар и что делать владельцам - разбираемся.Читать далее
-
02.03.2026, 16:57
Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE: битва технологий и цен на дрэг-стрипе
Сравнение Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE на дрэг-стрипе раскрывает неожиданные стороны современных кроссоверов. Почему разница в цене и мощности не всегда гарантирует победу, и как новые технологии меняют расстановку сил в сегменте SUV - разбираемся на примере двух ярких представителей рынка.Читать далее
-
02.03.2026, 15:41
С 1 апреля изменятся правила расчета утилизационного сбора: что будет с ценами на авто
Слухи о резком скачке цен на иномарки с 1 апреля будоражат рынок, но эксперты уверяют: массового подорожания не случится. Почему новые правила утилизационного сбора не приведут к шоку для покупателей, и какие схемы растаможки теперь под особым контролем - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что экономия на «серых» схемах может обернуться серьезными проблемами.Читать далее
Похожие материалы
-
02.03.2026, 20:13
Редкий бронеавтомобиль ГАЗ Охта выставлен на продажу в Москве за 1,5 млн рублей
В Москве на рынке появился необычный бронеавтомобиль ГАЗ Охта, созданный ограниченной серией и оснащенный заводской бронекапсулой класса Б4. Машина предназначена для ценителей редкой техники и коллекционеров. Экземпляр выделяется не только защитой, но и историей разработки.Читать далее
-
02.03.2026, 20:08
Неизвестные прототипы: Какими могли бы быть «Волги», изменившие историю
В истории Волги были уникальные прототипы, которые могли стать серийными, но остались в тени. Некоторые из них удивляют техническими решениями и смелостью инженеров. Почему эти машины не попали на конвейер и как они могли повлиять на облик советского автопрома - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 19:54
Экспериментальный МАЗ-520В: почему уникальный тягач так и не стал серийным
МАЗ-520В с двумя управляемыми передними мостами и одной ведущей осью сзади стал одним из самых необычных проектов советского автопрома. Почему перспективная схема не прижилась, и какие выводы сделали инженеры после года испытаний - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 19:32
Waymo снова под огнем: роботакси заблокировал проезд экстренным службам в Остине
В Остине беспилотное такси Waymo оказалось на пути экстренных служб, когда те спешили к месту трагедии. Подобные инциденты уже вызывали споры в Сан-Франциско, но теперь проблема вышла на новый уровень. Почему это событие может изменить отношение к роботакси в США - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 18:51
Лазерная связь между самолетом и спутником: новый этап в развитии авиационных технологий
Впервые в истории авиации удалось установить гигабитную лазерную связь между самолетом и геостационарным спутником. Это событие может изменить подход к передаче данных на борту воздушных судов и открыть новые возможности для отрасли. Почему этот прорыв так важен и что он сулит в будущем - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 18:29
«Москвич» раскрыл цены и комплектации новых кроссоверов М70 и М90
Российский автопроизводитель «Москвич» представил подробности о комплектациях и стоимости своих новых кроссоверов М70 и М90. Ожидается, что старт продаж состоится уже в марте 2026 года. Новинки получили современные опции, расширенные системы безопасности и свежий дизайн. Читать далее
-
02.03.2026, 18:19
На УАЗе запустили тесты новой автоматизированной прессовой линии для кузовных деталей
На заводе УАЗ стартовали испытания современной прессовой линии, которая обещает изменить подход к производству кузовных деталей. Мало кто знает, но это только первый шаг в масштабной модернизации. Какие перемены ждут автомобилистов и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 18:08
Ford отзывает почти 4,4 млн машин из-за сбоя: под угрозой свет и тормоза
Ford начал крупнейшую сервисную кампанию за последние годы: почти 4,4 миллиона автомобилей отправят на внеплановое обновление. Причина - сбой, который может привести к отказу света и тормозов прицепа. Какие модели попали под удар и что делать владельцам - разбираемся.Читать далее
-
02.03.2026, 16:57
Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE: битва технологий и цен на дрэг-стрипе
Сравнение Tesla Model Y и Lamborghini Urus SE на дрэг-стрипе раскрывает неожиданные стороны современных кроссоверов. Почему разница в цене и мощности не всегда гарантирует победу, и как новые технологии меняют расстановку сил в сегменте SUV - разбираемся на примере двух ярких представителей рынка.Читать далее
-
02.03.2026, 15:41
С 1 апреля изменятся правила расчета утилизационного сбора: что будет с ценами на авто
Слухи о резком скачке цен на иномарки с 1 апреля будоражат рынок, но эксперты уверяют: массового подорожания не случится. Почему новые правила утилизационного сбора не приведут к шоку для покупателей, и какие схемы растаможки теперь под особым контролем - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что экономия на «серых» схемах может обернуться серьезными проблемами.Читать далее