Российская «революция»: как прототип Lada Revolution дал бой мировым грандам
Фото: Lada
Полтора десятка лет назад пресс-центр Национальной Гоночной Серии Lada не без гордости сообщил о том, что автомобиль Lada Revolution стал победителем в классе «А1600» и серебряным призером в абсолютном зачете Horn Grand Prix протяженностью 1003 км. Дословно: «Успех первого российского спорт-прототипа на традиционных международных соревнованиях подтвердил тот факт, что отечественный автоспорт вышел на мировой уровень».
Не взирая на непогоду
Дело было 27–30 июля 2005 года в знаменитом литовском курортном городе Паланга на временно оборудованной трассе. Действующие пилоты Национальной Гоночной Серии Lada Виталий Дудин и Вадим Харлов впервые приняли участие в вышеназванном соревновании. Впервые на стартовой решетке рядом с российским болидом Lada Revolution стояли автомобили таких всемирно известных производителей, как Lexus, Porsche, Audi, Renault, BMW, Opel, Volkswagen, Toyota и Honda. То есть практически вся элита мирового «кольца».
Основная гонка проходила в сложных погодных условиях – экипажам пришлось бороться не только друг с другом, но и со шквалистым ветром и проливным дождем. Болиды в буквальном смысле плыли по трассе, а ураган срывал с места палатки, грозя спортсменам и зрителям разрядами молний. Дудин и Харлов были фактически вне конкуренции в своем классе, одержав в А1600 безоговорочную победу, а в абсолютном зачете они финишировали вторыми, пропустив вперед лишь литовских пилотов Эдигиюса Дапсаса и Немунаса и Нериюса Дагилисов, выступавших в классе А3000+ на мощном Porsche 966 GT3 команды Oktanas-Snaige 1.
На Lada Revolution возлагали большие надежды. Гоночный прототип должен был стать основой Национальной Гоночной Серии. Цель была простая - построить недорогой и сбалансированный по основным характеристикам гоночный автомобиль на отечественной компонентной базе. Анонсировалось, что на базе Lada Revolution «АвтоВАЗ» выпустит дорожный спорткар — первый в истории Lada. Планов было громадье, но кривая увела не в ту сторону.
Этапы становления
Что собой представлял автомобиль? Это одноместный 640-килограммовый заднеприводный родстер с центральным расположением силового агрегата. Силовая структура кузова соответствовала требованиям FIA, а внешние панели были выполнены из стеклопластика. В основе - облегченная стальная пространственная рама весом менее 100 кг. 1,6-литровый 165-сильный 8-клапанный мотор ВАЗ-21086-29 располагался поперечно перед задней осью. В паре с ним работала 5-ступенчатая кулачковая коробка передач от фирмы «Торгмаш» (ТМС-745). Главная передача — цилиндрическая, с передаточным отношением 4,0 с возможностью блокировки дифференциала.
Официальная презентация Lada Revolution прошла в рамках Московского автосалона-2003. Зевакам болид понравился, была масса положительных отзывов в прессе (тогда еще печатной). Создатели даже озвучили цену машины - 50 тыс. евро. Первый старт «Революции» состоялся в мае 2004 года. Говорят, что «входной билет» для участия в гонках стоил 3000 евро. Первые построенные автомобили, увы, отличались невысоким качеством сборки, то и дело ломались, а восстановление было дорогим. Заводчане это видели и периодически вносили в конструкцию доработки. Это сделало машину выносливее, и сходы с трассы практически прекратились.
После триумфального выступления в Паланге «АвтоВАЗ» подготовил интересную 215-сильную версию SuperSport. Машина могла разгоняться до «сотни» за 5,9 секунды, а «максималка» доходила до 260 км/ч. Вскоре на смену двигателю ВАЗ-21086-29 пришел более ресурсный 16-клапанный ВАЗ-21124, а 5-ступенчатую МКП сменила кулачковая версия с 6-ю ступенями.
Lada Super 2000 Rally
У Lada Revolution в гоночном модельном ряду «АвтоВАЗа» в те годы были коллеги. В 2005 году предприятие как-то особо надавило на «спортивную» педаль. Достаточно вспомнить экспозицию отечественного автогиганта на выставке «Мотор Шоу 2005». Вещь в себе - Lada Super 2000 Rally (21126-07). По словам представителей завода, машина была подготовлена специально для участия в европейской и мировой чемпионских сериях по ралли. В испытаниях гоночной модификации непосредственное участие принимает небезызвестный заводской пилот А. Никоненко.
Под капотом вазовского «зверя» был установлен 2-литровый «опелевский» двигатель мощностью 260 сил (при 8300 об/мин). Данный агрегат способен был развивать максимальный крутящий момент 252 Нм при 7200 об/мин. Трансмиссия Lada Super 2000 Rally – «4x4» с тремя самоблокирующимися дифференциалами. Коробка передач – 6-ступенчатая, с последовательным переключением. Передняя и задняя подвески типа McPherson.
Lada Kalina Sport
Там же, на «Мотор Шоу 2005» показали спортивную версию хэтчбека, названную производителем Lada Kalina Sport. Автомобиль представлял собой перспективный монокласс «Кубок Lada Kalina» для кольцевых автогонок. По уровню подготовки машины этого класса были приближены к техническим требованиям международной группы N. Состоялась и спортивная премьера этого автомобиля: он принял участие в чемпионате России по КАГ. Некоторое время продолжались тестовые заезды, испытания и доводка узлов и агрегатов.
Из особенностей конструкции Lada Kalina Sport выделим встроенный каркас безопасности, доработанную серийную подвеску с увеличенной угловой жесткостью, 1,4-литровый мотор мощностью 83 кВт при 7200 об/мин с новой размерностью шатунно-поршневой группы, КПП с измененными передаточными отношениями, а также усиленные привода колес и тормоза. Время разгона 900-килограммового хэтчбека до 100 км/час - 8 секунд, максимальная скорость - около 200 км/час.
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