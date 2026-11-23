Почему крупноузловая сборка мотоциклов выгодна российским производителям

Доступные мотоциклы с китайскими комплектующими помогают сохранять спрос на двухколесную технику и рабочие места в России. Крупноузловая сборка пока не возвращает собственное производство целиком, зато обеспечивает компаниям время и опыт для постепенной локализации.

Доступные мотоциклы с китайскими комплектующими помогают сохранять спрос на двухколесную технику и рабочие места в России. Крупноузловая сборка пока не возвращает собственное производство целиком, зато обеспечивает компаниям время и опыт для постепенной локализации.

На фоне ухода массового производства отечественных мотоциклов и роста цен на автомобили доступная двухколесная техника вновь становится востребованной в сельской местности. Как и в советские годы, когда мотоцикл заменял легковушку, сегодня покупатели ищут практичный транспорт для ежедневных поездок. Однако рынок теперь формируют не классические заводы, а компании, собирающие технику из китайских комплектующих.

Что изменилось на рынке

В СССР мотозаводы работали в условиях плановой экономики и слабой конкуренции: «Урал» и «Днепр» выпускали похожие оппозиты, не борясь за покупателя. К 1980-м годам советская техника устарела, а после распада Союза утилитарный спрос резко ослаб — за прежние деньги можно было купить подержанный автомобиль. Ижевский завод продержался до 2008 года на технологиях 1960-х, но массовый переход на четырехтактные двигатели так и не состоялся. Ирбитский ИМЗ превратил «Урал» в штучный премиум-продукт стоимостью 1,3–1,5 млн рублей, доля импортных деталей в котором достигает 70%.

Как работает новая схема

Ковровский ЗиД, Racer и MotoLand собирают мотоциклы по принципу крупноузловой сборки: готовые мотокомплекты закупаются в Китае, а в России выполняется финальная сборка. Юридически такая техника считается отечественной, хотя покупатели воспринимают ее как импортную основу. Модели с двигателями 150–250 куб. см стоят в среднем до 150 тыс. рублей — против 218 тыс. рублей за флагманский «Стайер» ЗиД. Например, одна из версий ЗиД оснащена китайским двигателем YINXIANG 153FMI объемом 119,6 куб. см мощностью 6,8 л.с.

Практическая выгода и ограничения

Крупноузловая сборка удерживает цены ниже уровня штучных российских мотоциклов и сохраняет рабочие места. Унификация китайских комплектующих упрощает обслуживание: детали двигателя, коробки передач и навесного оборудования часто взаимозаменяемы, а новый агрегат в сборе стоит недорого. Местные компании тестируют модели и оставляют в поставках только удачные серии, обеспечивая доступ к расходникам.

Однако локализация требует крупных вложений в оснастку и станки. При небольших тиражах собственные мотоциклы обходятся дорого и проигрывают привозным аналогам по цене — попытки выпускать полностью свои байки уже приводили к удорожанию техники и закрытию проектов. Нынешняя схема — это путь развития отрасли, а не достигнутый результат: она позволяет накапливать инженерный опыт и развивать дилерские сети, но не превращает импортные узлы в российские.