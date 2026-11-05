Почему «честный» полный привод остался визитной карточкой российского автопрома и какие модели стоит покупать

5 ноября 2026, 09:17
Как выбрать надежное авто с полным приводом российской сборки и не переплатить
Как выбрать надежное авто с полным приводом российской сборки и не переплатить
Разбираем актуальный топ внедорожников и кроссоверов отечественной сборки на конец 2026 года. Узнайте, стоит ли переплачивать за технологичную Volga K50 и гибридный Esteo V27, или для наших дорог по-прежнему нет ничего лучше рамного УАЗ «Патриот» и проверенной Lada Niva? Эксперты оценили реальную проходимость, ликвидность на вторичном рынке и скрытые скидки заводов, которые помогут сэкономить до 800 тысяч рублей.
В обзоре российского рынка к середине 2026 года стартовые цены на внедорожники и гибридную модель составляют от 1,1 млн до 5,7 млн рублей. В подборке соседствуют простые машины для тяжелых дорог и электрифицированный автомобиль мощностью 456 л. с.
Для бездорожья авторы обзора выбрали Lada Niva Travel и УАЗ «Патриот». Первая стоит от 1,1 млн рублей; среди ее сильных сторон называют ремонтопригодность и недорогие запчасти. «Патриот» начинается от 1,5 млн рублей. Это рамная модель с полным приводом и понижающей передачей, рассчитанная на тяжелые условия. В ноябрьском прайс-листе АВТОВАЗа рекомендованная цена Niva Travel начинается от 1,419 млн рублей, а с максимальной выгодой составляет от 1,319 млн рублей.
Более современный вариант в этой категории, Esteo V27, оснащен электромоторами мощностью 456 л. с., а бензиновый двигатель работает как генератор. На одной электротяге автомобиль проезжает 120 км; цена начинается от 5,7 млн рублей. В последовательной гибридной системе тяговые электромоторы стоят на обеих осях. 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 143 л. с. преимущественно вырабатывает электричество. «Тюменская линия» указывает разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды, батарею CATL ёмкостью 34,3 кВт·ч и общий запас хода 890 км по циклу WLTP. Для российского рынка заявлены интеллектуальный полный привод iAWD и девять режимов движения. Клиренс составляет 220 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 600 мм. По данным партнерской публикации на площадке РБК «Бизнес-среда Екатеринбург», максимальная прямая выгода при покупке достигает 800 тыс. рублей; еще 130 тыс. рублей можно получить по трейд-ин.
Городские кроссоверы занимают другой ценовой диапазон. Tenet T4L и Jeland J6 выпускают на заводах «АГР Холдинг» в Калуге и Санкт-Петербурге. Их стартовая цена составляет от 2,3 млн рублей; обе модели оснащаются 1,5-литровым турбомотором и роботизированной коробкой. Дорожный просвет близок к 200 мм. В обзоре Jeland J6 также хвалят за обзорность и отделку, устойчивую к когтям домашних животных. Для готовящейся полноприводной версии TENET T4L заявлены 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с. и семиступенчатая роботизированная коробка DCT7 с двумя сцеплениями. T4L выпускают на мощностях «АГР Холдинга» в Калуге. О подготовке этой модификации сообщает издание «Таможенно-тарифное регулирование».
«Москвич 3» стоит от 2 млн рублей. Его рассматривают как городской автомобиль с балансом цены и качества, хотя на неровном асфальте подвеска может показаться жесткой. Более крупный Volga K50 из Нижнего Новгорода относится к D-классу. У модели полный привод, клиренс 210 мм и 8-ступенчатая автоматическая коробка. Стартовая цена начинается от 4 млн рублей. Автомобиль оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 238 л. с. В ноябре 2026 года цену снизили на 400 тыс. рублей: комплектация «Комфорт» стала стоить 3,999 млн рублей, «Премиум» - 4,299 млн, а «Эксклюзив» - 4,399 млн.
В массовом сегменте Lada Largus остается вариантом для бизнеса и больших семей: у него вместительный багажник и простая конструкция. Lada Iskra позиционируют как более современную альтернативу Granta; в обзоре отмечены шумоизоляция и эргономика. В ноябрьском прайс-листе АВТОВАЗа Largus FL в кузове универсал указан по цене от 1,587 млн рублей. Iskra стоит от 1,277 млн рублей за седан и от 1,527 млн за универсал. Версия Cross обойдется от 1,657 млн рублей; для отдельных предложений действуют акционные цены.
Отдельное место в подборке занимает электромобиль «Атом»: цена от 2,9 млн рублей указана с учетом господдержки. Заявленный запас хода составляет 500 км. Среди особенностей модели - задние двери, открывающиеся против движения, и дисплей в рулевом колесе.
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