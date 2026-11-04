Российские автодома «начали конкурировать» с заграничными. Рассказываем, чем именно

Почему российские автодома уступают китайским в цене и выигрывают на бездорожье

Российские автодома нашли способ потеснить импорт — и дело не в цене. Главный козырь — «Соболь 4х4»: полный привод, просторный салон и доступные запчасти, которых нет у «паркетных» китайских кемперов.

Российские автодома нашли способ потеснить импорт — и дело не в цене. Главный козырь — «Соболь 4х4»: полный привод, просторный салон и доступные запчасти, которых нет у «паркетных» китайских кемперов.

Российские производители автодомов нашли нишу, где они способны потеснить импортные машины, — это подготовка к российскому бездорожью, ремонтопригодность и доступная база запчастей. По мнению экспертов, главным козырем отечественных кемперов стала не цена, а приспособленность к реальным условиям эксплуатации в стране.

Главное преимущество — «Соболь 4х4»

Как отметил автоблогер и путешественник Артем Ачкасов, основу конкурентоспособности составляют легкие коммерческие автомобили Горьковского автозавода. Речь идет о переоборудованных микроавтобусах «Соболь 4х4», которые выпускаются в большом количестве вариантов.

В отличие от китайских кемперов, часто строящихся на базе пикапов, российские полноприводные фургоны выигрывают на сложных маршрутах. У них более просторный салон, что важно для семейных путешествий, а также доступная ремонтная база и наличие запчастей. Именно это, по словам эксперта, позволяет отечественным машинам «несомненно составлять конкуренцию» импорту.

Проверка на дальних маршрутах

Аргумент в пользу надежности российских переделок — реальный опыт экспедиций. Ачкасов привел пример знакомых, которые отправились в Афганистан на двух автодомах на базе ГАЗ нового поколения. Машины прошли маршрут без существенных замечаний.

Бюджетный сегмент тоже подтягивается

Параллельно с переделками «Соболя» в России развивается и производство более доступных кемперов. Например, брянская компания готовит к выпуску автодом на базе малотоннажного китайского грузовика, который, по предварительным данным, будет стоить около 3,9 млн рублей. Это почти полностью отечественное производство, рассчитанное на четырех человек, с хорошими внедорожными задатками и грузоподъемностью.

На фоне чего возникает конкуренция

Интерес к автодомам в России подогревается ростом внутреннего туризма. Спрос на китайские кемперы за год вырос на 300%, но при этом они не всегда подходят для российских дорог и кемпингов, инфраструктура которых развивается медленнее, чем хотелось бы. Именно в этом разрыве между «паркетными» импортными решениями и суровыми реалиями российские производители находят своего покупателя.