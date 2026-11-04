Российские автодома «начали конкурировать» с заграничными. Рассказываем, чем именно

4 ноября 2026, 20:09
Почему российские автодома уступают китайским в цене и выигрывают на бездорожье
Почему российские автодома уступают китайским в цене и выигрывают на бездорожье
Российские автодома нашли способ потеснить импорт — и дело не в цене. Главный козырь — «Соболь 4х4»: полный привод, просторный салон и доступные запчасти, которых нет у «паркетных» китайских кемперов.
Российские производители автодомов нашли нишу, где они способны потеснить импортные машины, — это подготовка к российскому бездорожью, ремонтопригодность и доступная база запчастей. По мнению экспертов, главным козырем отечественных кемперов стала не цена, а приспособленность к реальным условиям эксплуатации в стране.
Главное преимущество — «Соболь 4х4»
Как отметил автоблогер и путешественник Артем Ачкасов, основу конкурентоспособности составляют легкие коммерческие автомобили Горьковского автозавода. Речь идет о переоборудованных микроавтобусах «Соболь 4х4», которые выпускаются в большом количестве вариантов.
В отличие от китайских кемперов, часто строящихся на базе пикапов, российские полноприводные фургоны выигрывают на сложных маршрутах. У них более просторный салон, что важно для семейных путешествий, а также доступная ремонтная база и наличие запчастей. Именно это, по словам эксперта, позволяет отечественным машинам «несомненно составлять конкуренцию» импорту.
Проверка на дальних маршрутах
Аргумент в пользу надежности российских переделок — реальный опыт экспедиций. Ачкасов привел пример знакомых, которые отправились в Афганистан на двух автодомах на базе ГАЗ нового поколения. Машины прошли маршрут без существенных замечаний.
Бюджетный сегмент тоже подтягивается
Параллельно с переделками «Соболя» в России развивается и производство более доступных кемперов. Например, брянская компания готовит к выпуску автодом на базе малотоннажного китайского грузовика, который, по предварительным данным, будет стоить около 3,9 млн рублей. Это почти полностью отечественное производство, рассчитанное на четырех человек, с хорошими внедорожными задатками и грузоподъемностью.
На фоне чего возникает конкуренция
Интерес к автодомам в России подогревается ростом внутреннего туризма. Спрос на китайские кемперы за год вырос на 300%, но при этом они не всегда подходят для российских дорог и кемпингов, инфраструктура которых развивается медленнее, чем хотелось бы. Именно в этом разрыве между «паркетными» импортными решениями и суровыми реалиями российские производители находят своего покупателя.
Похожие материалы GAZ
-
05.11.2026, 20:46
Единственные из РФ: как российский разработчик ИИ для тракторов ворвался в топ-3 мировых лидеров агротеха
Cognitive Pilot переместилась с пятого на третье место в двух зарубежных исследованиях. Всего компанию упоминают в девяти обзорах агроавтопилотов. Однако внедрение подобный техники зависит и от условий на местах: аналитики указывают на проблемы со связью и интеграцией оборудования.Читать далее
-
05.11.2026, 20:20
«Люкс» или СВ: в чем разница и когда переплата оправдана
Многие пассажиры путают спальный вагон и «Люкс», хотя разница между ними принципиальна. В СВ — купе на двоих с удобствами в коридоре, а в «Люксе» — полноценный гостиничный номер с личным душем и туалетом, который выкупается целиком. Читать далее
-
05.11.2026, 17:07
Как Exeed TXL стал питерским Esteo MX и почему кроссовер с фишками от Porsche подешевел на 600 тысяч
На петербургском заводе АГР наладили выпуск кроссовера под новым именем Esteo MX. Цена начинается с 4 млн рублей, это на 250-600 тысяч ниже, чем у конкурентов. Но локализация не изменила повадки подвески и автомата.Читать далее
-
05.11.2026, 16:48
Американцы сломались на третий день, а «Нива» отпахала 15 лет: как советский внедорожник выживал в Антарктиде
На станции «Беллинсгаузен» от ВАЗ-2121 «Нива» ждали не больше двух месяцев. Машина отработала 15 лет и прошла свыше 14 тысяч километров. В мае 2005 года ее вернули на родину; теперь внедорожник хранится в заводском музее.Читать далее
-
05.11.2026, 15:59
Зачем китайскому кроссоверу 8 режимов езды? Тест-драйв Haval Dargo по грязи и ухабам
В лесной колее Haval Dargo прошел там, где от городского кроссовера этого не всегда ждут. Испытание показало, как электроника меняет работу трансмиссии на разных покрытиях. Разница между режимами заметна и в настройках газа, и в распределении тяги.Читать далее
-
05.11.2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.Читать далее
-
05.11.2026, 15:28
QTvan, Teardrop и домик на Piaggio: необычные кемперы, которые заменят дачу
Ночлег на колесах помещается в прицепе и даже в модуле для велосипеда. Среди необычных вариантов: кемпер на трехколесном Piaggio Ape за 9 700 евро и одноместный QTvan с отоплением и солнечной батареей.Читать далее
-
05.11.2026, 15:12
Какие китайские кроссоверы теряют в цене больше всех и почему
В рейтинге подержанных кроссоверов лидирует Haval Jolion: за три года он теряет менее 25% стоимости. Александр Виноградов сопоставил предложения на онлайн-площадках и оценил потери еще четырех моделей, включая Tenet T7. Отдельно рассмотрена Volga K50.Читать далее
-
05.11.2026, 13:56
Как Kia K5 снова оказался в России: что скрывается за ценой 3,3 млн рублей
В объявлениях о Kia K5 фигурируют три разные версии седана, а цена от 3,3 млн рублей относится лишь к одной из них и к поставке под заказ. Официального возвращения марки и заводской гарантии на эти машины нет.Читать далее
-
05.11.2026, 12:17
Купил Volga K50 за 4,3 млн, а через три месяца увидел цену 3,99 млн. Что не так с новинкой
По расчету НАПИ, пятилетнее владение Volga K50 при пробеге 15 тысяч километров в год обойдется в 654 тысячи рублей ежегодно. Однако цена новой машины снизилась через три месяца более чем на 350 тысяч рублей.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
05.11.2026, 20:46
Единственные из РФ: как российский разработчик ИИ для тракторов ворвался в топ-3 мировых лидеров агротеха
Cognitive Pilot переместилась с пятого на третье место в двух зарубежных исследованиях. Всего компанию упоминают в девяти обзорах агроавтопилотов. Однако внедрение подобный техники зависит и от условий на местах: аналитики указывают на проблемы со связью и интеграцией оборудования.Читать далее
-
05.11.2026, 20:20
«Люкс» или СВ: в чем разница и когда переплата оправдана
Многие пассажиры путают спальный вагон и «Люкс», хотя разница между ними принципиальна. В СВ — купе на двоих с удобствами в коридоре, а в «Люксе» — полноценный гостиничный номер с личным душем и туалетом, который выкупается целиком. Читать далее
-
05.11.2026, 17:07
Как Exeed TXL стал питерским Esteo MX и почему кроссовер с фишками от Porsche подешевел на 600 тысяч
На петербургском заводе АГР наладили выпуск кроссовера под новым именем Esteo MX. Цена начинается с 4 млн рублей, это на 250-600 тысяч ниже, чем у конкурентов. Но локализация не изменила повадки подвески и автомата.Читать далее
-
05.11.2026, 16:48
Американцы сломались на третий день, а «Нива» отпахала 15 лет: как советский внедорожник выживал в Антарктиде
На станции «Беллинсгаузен» от ВАЗ-2121 «Нива» ждали не больше двух месяцев. Машина отработала 15 лет и прошла свыше 14 тысяч километров. В мае 2005 года ее вернули на родину; теперь внедорожник хранится в заводском музее.Читать далее
-
05.11.2026, 15:59
Зачем китайскому кроссоверу 8 режимов езды? Тест-драйв Haval Dargo по грязи и ухабам
В лесной колее Haval Dargo прошел там, где от городского кроссовера этого не всегда ждут. Испытание показало, как электроника меняет работу трансмиссии на разных покрытиях. Разница между режимами заметна и в настройках газа, и в распределении тяги.Читать далее
-
05.11.2026, 15:52
Новый плацкарт с душем и шторками: что изменится для пассажиров
На выставке «Транспорт России» показали макет плацкартного вагона с душевой кабиной и двумя санитарными комнатами. В нем предусмотрено 58 мест: полки стали длиннее, у пассажиров будут индивидуальные розетки. Запуск сначала планировали на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.Читать далее
-
05.11.2026, 15:28
QTvan, Teardrop и домик на Piaggio: необычные кемперы, которые заменят дачу
Ночлег на колесах помещается в прицепе и даже в модуле для велосипеда. Среди необычных вариантов: кемпер на трехколесном Piaggio Ape за 9 700 евро и одноместный QTvan с отоплением и солнечной батареей.Читать далее
-
05.11.2026, 15:12
Какие китайские кроссоверы теряют в цене больше всех и почему
В рейтинге подержанных кроссоверов лидирует Haval Jolion: за три года он теряет менее 25% стоимости. Александр Виноградов сопоставил предложения на онлайн-площадках и оценил потери еще четырех моделей, включая Tenet T7. Отдельно рассмотрена Volga K50.Читать далее
-
05.11.2026, 13:56
Как Kia K5 снова оказался в России: что скрывается за ценой 3,3 млн рублей
В объявлениях о Kia K5 фигурируют три разные версии седана, а цена от 3,3 млн рублей относится лишь к одной из них и к поставке под заказ. Официального возвращения марки и заводской гарантии на эти машины нет.Читать далее
-
05.11.2026, 12:17
Купил Volga K50 за 4,3 млн, а через три месяца увидел цену 3,99 млн. Что не так с новинкой
По расчету НАПИ, пятилетнее владение Volga K50 при пробеге 15 тысяч километров в год обойдется в 654 тысячи рублей ежегодно. Однако цена новой машины снизилась через три месяца более чем на 350 тысяч рублей.Читать далее