Российские автодома «начали конкурировать» с заграничными. Рассказываем, чем именно

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 ноября 2026, 20:09

Почему российские автодома уступают китайским в цене и выигрывают на бездорожье

Почему российские автодома уступают китайским в цене и выигрывают на бездорожье

Российские автодома «начали конкурировать» с заграничными. Рассказываем, чем именно

Почему российские автодома уступают китайским в цене и выигрывают на бездорожье

Российские автодома нашли способ потеснить импорт — и дело не в цене. Главный козырь — «Соболь 4х4»: полный привод, просторный салон и доступные запчасти, которых нет у «паркетных» китайских кемперов.

Российские автодома нашли способ потеснить импорт — и дело не в цене. Главный козырь — «Соболь 4х4»: полный привод, просторный салон и доступные запчасти, которых нет у «паркетных» китайских кемперов.

Российские производители автодомов нашли нишу, где они способны потеснить импортные машины, — это подготовка к российскому бездорожью, ремонтопригодность и доступная база запчастей. По мнению экспертов, главным козырем отечественных кемперов стала не цена, а приспособленность к реальным условиям эксплуатации в стране.

Главное преимущество — «Соболь 4х4»

Как отметил автоблогер и путешественник Артем Ачкасов, основу конкурентоспособности составляют легкие коммерческие автомобили Горьковского автозавода. Речь идет о переоборудованных микроавтобусах «Соболь 4х4», которые выпускаются в большом количестве вариантов.

В отличие от китайских кемперов, часто строящихся на базе пикапов, российские полноприводные фургоны выигрывают на сложных маршрутах. У них более просторный салон, что важно для семейных путешествий, а также доступная ремонтная база и наличие запчастей. Именно это, по словам эксперта, позволяет отечественным машинам «несомненно составлять конкуренцию» импорту.

Проверка на дальних маршрутах

Аргумент в пользу надежности российских переделок — реальный опыт экспедиций. Ачкасов привел пример знакомых, которые отправились в Афганистан на двух автодомах на базе ГАЗ нового поколения. Машины прошли маршрут без существенных замечаний.

Бюджетный сегмент тоже подтягивается

Параллельно с переделками «Соболя» в России развивается и производство более доступных кемперов. Например, брянская компания готовит к выпуску автодом на базе малотоннажного китайского грузовика, который, по предварительным данным, будет стоить около 3,9 млн рублей. Это почти полностью отечественное производство, рассчитанное на четырех человек, с хорошими внедорожными задатками и грузоподъемностью.

На фоне чего возникает конкуренция

Интерес к автодомам в России подогревается ростом внутреннего туризма. Спрос на китайские кемперы за год вырос на 300%, но при этом они не всегда подходят для российских дорог и кемпингов, инфраструктура которых развивается медленнее, чем хотелось бы. Именно в этом разрыве между «паркетными» импортными решениями и суровыми реалиями российские производители находят своего покупателя.

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Ресурс в 350 тысяч и пластиковый обман: как правильно выбрать надежный подержанный кросс-хэтчбек
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Калуга Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться