Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 13:41

Российские автогиганты показали новые кроссоверы и электромобили на «Иннопроме-2026»

Российские автогиганты показали новые кроссоверы и электромобили на «Иннопроме-2026»

Главные премьеры «Иннопрома», которые изменят российский авторынок

Российские автогиганты показали новые кроссоверы и электромобили на «Иннопроме-2026»

На «Иннопроме-2026» в Екатеринбурге сразу несколько российских брендов представили долгожданные новинки. Серийный Lada Azimut, электрический Evolute I-Sky и полноразмерный Tenet T9 вызвали ажиотаж среди специалистов. Какие технологии и решения скрываются за громкими премьерами, и что это значит для будущего отечественного автопрома - разбираемся подробно.

На «Иннопроме-2026» в Екатеринбурге сразу несколько российских брендов представили долгожданные новинки. Серийный Lada Azimut, электрический Evolute I-Sky и полноразмерный Tenet T9 вызвали ажиотаж среди специалистов. Какие технологии и решения скрываются за громкими премьерами, и что это значит для будущего отечественного автопрома - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов новости с выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге имеют особое значение: отечественные производители не только демонстрируют новые модели, но и задают вектор развития рынка на ближайшие годы. В условиях, когда спрос на современные и технологичные автомобили растет, каждая премьера становится индикатором изменений в отрасли.

На стендах ведущих компаний в этом году особое внимание привлек серийный вариант кроссовера Lada Azimut. Как сообщает Российская Газета, производство этой модели стартует уже в сентябре 2026 года, а сейчас автомобиль проходит финальные испытания. Проверка идет не только на заводском полигоне, но и на вибростенде, где детали тестируют на прочность и устойчивость к экстремальным температурам - от минус 40 до плюс 60 градусов. Такой подход позволяет выявить слабые места еще до запуска массового производства, что редко встречается в отечественной практике.

Интересно, что глава АвтоВАЗа Максим Соколов недавно отметил: параллельно ведется разработка гибридной версии Lada Azimut. Это может стать ответом на растущий интерес к экологичным и экономичным автомобилям. Помимо Azimut, на выставке показали и другие новинки: Lada Iskra, электрический кроссовер Evolute I-Sky и модель I-Space, которые выпускаются на липецком заводе. Московский «Москвич» представил кроссовер «Москвич М70», а на стенде Минпромторга был замечен электромобиль «Атом», сборка которого также идет на мощностях «Москвича».

Не остался в стороне и «АГР Холдинг», продемонстрировав полноразмерный кроссовер Tenet T9, который планируют выпускать по полному циклу на Калужском автозаводе. Китайский бренд Haval привез в Екатеринбург внедорожник Haval H7, собираемый на предприятии Great Wall Motor в Тульской области. Все эти премьеры подчеркивают: российский автопром делает ставку на локализацию, внедрение собственных платформ и развитие электротранспорта. Появление новых брендов и моделей говорит о том, что конкуренция на рынке усиливается, а покупатели получают больше выбора.

Эксперты отмечают, что подобные выставки становятся площадкой для обмена опытом и демонстрации технологических достижений. Например, в материале о Tata Sierra EV также подчеркивается важность внедрения новых технологий и адаптации к запросам рынка. Российские производители, судя по представленным моделям, стараются не отставать от мировых трендов, делая акцент на электрификации и гибридных решениях.

Для справки: Lada Azimut станет первой моделью АвтоВАЗа, прошедшей столь масштабные испытания на выносливость и климатическую устойчивость. Evolute I-Sky и I-Space - одни из немногих отечественных электрокроссоверов, уже готовых к серийному производству. Tenet T9 выделяется размерами и уровнем локализации, что может повлиять на ценообразование в сегменте полноразмерных кроссоверов. В целом, события на «Иннопроме-2026» позволяют предположить, что российский рынок ждет волна обновлений, а конкуренция между брендами будет только расти.

Упомянутые модели: Haval H7, Evolute i-SKY, TENET T8, ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: Москвич, Haval, Evolute, TENET, ВАЗ (Lada)
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