Как Муромский машиностроительный завод заменяет импортные детали для Aurus

Российские автокомпоненты для Aurus и КАМАЗа: старт нового производства во Владимирской области

Во Владимирской области стартовало производство ключевых автокомпонентов для Aurus и КАМАЗа, что может изменить рынок отечественного машиностроения. Мало кто знает, что теперь рулевые рейки и портальные мосты делают из российских материалов. Какие технологии внедряют и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях.

Во Владимирской области на базе «Муромского машиностроительного завода» начался выпуск автокомпонентов, которые ранее полностью зависели от зарубежных поставок. Как сообщает Автостат, предприятие наладило производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей Aurus, а также электрических портальных мостов для электробусов КАМАЗа. Этот шаг стал возможен благодаря инвестициям свыше 2,2 млрд рублей, из которых значительная часть поступила по специальной программе поддержки автокомпонентной отрасли.

В рамках модернизации завода закуплено более 40 единиц современного оборудования. Среди них - автоматизированные линии для сборки статоров электродвигателей, установки для поверхностного монтажа печатных плат и комплексы литья алюминиевых сплавов под высоким давлением. Все это позволило не только запустить производство, но и обеспечить высокий уровень локализации: 84% для рулевых реек и 87% для мостов.

До недавнего времени рулевые рейки для Aurus поставлялись из Германии, а портальные мосты для электробусов - из Германии и Китая. Теперь же предприятие способно выпускать до 350 рулевых реек и более 200 мостов в год, с перспективой увеличения объемов до 3 тысяч мостов ежегодно. Это не только снижает зависимость от импорта, но и открывает новые возможности для развития отечественного автопрома.

Особое внимание уделяется качеству и технологичности новых компонентов. Рулевые рейки с электроусилителем, которые теперь производятся на «Муроммашзаводе», позволяют снизить усилия при управлении, смягчают удары от неровностей дороги и повышают безопасность в случае разрыва шины. Кроме того, они оснащены электронной компонентной базой класса Automotive, что делает возможным внедрение систем беспилотного управления в легковых автомобилях.

Электрические портальные мосты, в свою очередь, обеспечивают плавность хода, низкий уровень шума и энергоэффективность электробусов. Это не только повышает комфорт пассажиров, но и снижает затраты на обслуживание транспорта. По словам руководства завода, в ближайшее время планируется адаптация рулевых реек для малотоннажных грузовиков ГАЗель NN и ГАЗель NEXT, что расширит спектр применения отечественных компонентов.

Если Вы не знали, «Муромский машиностроительный завод» - одно из старейших предприятий России, основанное еще в XIX веке. За свою историю завод прошел путь от производства военной техники до современных автокомпонентов и оборудования для гражданского транспорта. Сегодня предприятие активно внедряет инновационные решения и участвует в программах импортозамещения, что позволяет ему оставаться на передовой российской промышленности.

Внедрение новых технологий и запуск собственного производства автокомпонентов во Владимирской области - важный шаг для всей отрасли. Это не только укрепляет позиции отечественных производителей, но и создает дополнительные рабочие места, способствует развитию региональной экономики и снижает риски, связанные с внешними поставками. Как отмечают эксперты, подобные проекты становятся ключевыми для формирования независимой и конкурентоспособной автомобильной индустрии в России.