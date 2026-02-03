Как Муромский машиностроительный завод заменяет импортные детали для Aurus

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

3 февраля 2026, 19:07

Российские автокомпоненты для Aurus и КАМАЗа: старт нового производства во Владимирской области

Российские автокомпоненты для Aurus и КАМАЗа: старт нового производства во Владимирской области

Как Муромский машиностроительный завод заменяет импортные детали для Aurus

Российские автокомпоненты для Aurus и КАМАЗа: старт нового производства во Владимирской области

Во Владимирской области стартовало производство ключевых автокомпонентов для Aurus и КАМАЗа, что может изменить рынок отечественного машиностроения. Мало кто знает, что теперь рулевые рейки и портальные мосты делают из российских материалов. Какие технологии внедряют и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях.

Во Владимирской области стартовало производство ключевых автокомпонентов для Aurus и КАМАЗа, что может изменить рынок отечественного машиностроения. Мало кто знает, что теперь рулевые рейки и портальные мосты делают из российских материалов. Какие технологии внедряют и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях.

Во Владимирской области на базе «Муромского машиностроительного завода» начался выпуск автокомпонентов, которые ранее полностью зависели от зарубежных поставок. Как сообщает Автостат, предприятие наладило производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей Aurus, а также электрических портальных мостов для электробусов КАМАЗа. Этот шаг стал возможен благодаря инвестициям свыше 2,2 млрд рублей, из которых значительная часть поступила по специальной программе поддержки автокомпонентной отрасли.

В рамках модернизации завода закуплено более 40 единиц современного оборудования. Среди них - автоматизированные линии для сборки статоров электродвигателей, установки для поверхностного монтажа печатных плат и комплексы литья алюминиевых сплавов под высоким давлением. Все это позволило не только запустить производство, но и обеспечить высокий уровень локализации: 84% для рулевых реек и 87% для мостов.

До недавнего времени рулевые рейки для Aurus поставлялись из Германии, а портальные мосты для электробусов - из Германии и Китая. Теперь же предприятие способно выпускать до 350 рулевых реек и более 200 мостов в год, с перспективой увеличения объемов до 3 тысяч мостов ежегодно. Это не только снижает зависимость от импорта, но и открывает новые возможности для развития отечественного автопрома.

Особое внимание уделяется качеству и технологичности новых компонентов. Рулевые рейки с электроусилителем, которые теперь производятся на «Муроммашзаводе», позволяют снизить усилия при управлении, смягчают удары от неровностей дороги и повышают безопасность в случае разрыва шины. Кроме того, они оснащены электронной компонентной базой класса Automotive, что делает возможным внедрение систем беспилотного управления в легковых автомобилях.

Электрические портальные мосты, в свою очередь, обеспечивают плавность хода, низкий уровень шума и энергоэффективность электробусов. Это не только повышает комфорт пассажиров, но и снижает затраты на обслуживание транспорта. По словам руководства завода, в ближайшее время планируется адаптация рулевых реек для малотоннажных грузовиков ГАЗель NN и ГАЗель NEXT, что расширит спектр применения отечественных компонентов.

Если Вы не знали, «Муромский машиностроительный завод» - одно из старейших предприятий России, основанное еще в XIX веке. За свою историю завод прошел путь от производства военной техники до современных автокомпонентов и оборудования для гражданского транспорта. Сегодня предприятие активно внедряет инновационные решения и участвует в программах импортозамещения, что позволяет ему оставаться на передовой российской промышленности.

Внедрение новых технологий и запуск собственного производства автокомпонентов во Владимирской области - важный шаг для всей отрасли. Это не только укрепляет позиции отечественных производителей, но и создает дополнительные рабочие места, способствует развитию региональной экономики и снижает риски, связанные с внешними поставками. Как отмечают эксперты, подобные проекты становятся ключевыми для формирования независимой и конкурентоспособной автомобильной индустрии в России.

Упомянутые марки: Aurus
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Аурус

Похожие материалы Аурус

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Калужская область Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться