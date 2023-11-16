Российские автомобилисты все чаще заказывают криогенный бластинг: что это такое?

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Перед началом зимы автовладельцы начали чаще интересоваться услугой антикоррозийной обработки автомобиля. Перед тем, как обработать кузов специальным составом, необходимо тщательно очистить его от всех загрязнений. Раньше для этого использовали пескоструйную обработку. Сейчас ей на смену пришла более современная технология – криогенный бластинг. Как выяснили журналисты Quto , она основана на использовании сухого льда. Специальное устройство, криогенный бластер, распыляет под высоким давлением на загрязненную поверхность мельчайшие частицы сухого льда. Такой способ позволяет более тщательно очистить днище, пороги и арки перед нанесением антикора.

На антикор приезжают не только новые автомобили, но и немолодые машины бюджетного сегмента. Владельцев не смущает стоимость, которая может достигать 100 тысяч рублей. Они понимают, что им не по карману купить новый автомобиль, потому стараются всеми силами продлить молодость имеющемуся.

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