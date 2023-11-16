Российские автомобилисты все чаще заказывают криогенный бластинг: что это такое?
На антикор приезжают не только новые автомобили, но и немолодые машины бюджетного сегмента. Владельцев не смущает стоимость, которая может достигать 100 тысяч рублей. Они понимают, что им не по карману купить новый автомобиль, потому стараются всеми силами продлить молодость имеющемуся.
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16.11.2023, 16:08
Какие автомобили подешевели в России в ноябре 2023 года
Пока большинство автопроизводителей регулярно поднимают цены на свои автомобили, четыре марки в ноябре решили их снизить. Размер скидки в зависимости от модели составил от 70 до 130 тысяч рублей.Читать далее
-
16.11.2023, 15:19
Когда и зачем надо проверять компрессию двигателя?
Давление, которое образуется в цилиндрах в момент, когда поршень достигает верхней точки, называется компрессией двигателя. Этот показатель важен для оценки состояния силового агрегата.Читать далее
-
16.11.2023, 14:11
Китайские Haval для ГИБДД переименовали в «ДПС»
Для нужд Госавтоинспекции начали закупать китайские автомобили. Парк дорожно-патрульной службы ряда российских регионов пополнился новенькими кроссоверами Haval F7.Читать далее
-
16.11.2023, 10:09
Проспект Энгельса готовят под реконструкцию: от Парнаса к КАД
В Санкт-Петербурге густонаселенный и продолжающий активно застраиваться район Парнаса скоро получит обновленную автомагистраль. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга готовится провести реконструкцию проспекта Энгельса.Читать далее
-
16.11.2023, 09:38
Самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за лошади на борту
Грузовой рейс, который должен был пересечь Атлантический океан, был вынужден повернуть назад после того, как один из его пассажиров устроил дебош, когда самолет достиг крейсерской высоты.Читать далее
-
16.11.2023, 08:24
В США сфотографировали секретный бронированный лимузин Hongqi N701 Си Цзиньпина
Накануне глава Китая прилетел в Калифорнию для участия в форуме АТЭС и встречи с президентом США Джо Байденом. С собой Си Цзиньпин привез пару бронированных лимузинов Hongqi N701.Читать далее
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