Российские автомобильные дилеры отправились в Иран

Ранее мы писали Иран пообещал отправить в Россию автомобилей на 300 млн долларов Пока автомобили иранской компании Iran Khodro (IKCO) дилеры возят в нашу страну по серым схемам, но скоро ... Читать далее

Делегация РоАД планирует посетить иранские автозаводы и провести переговоры с потенциальными партнерами, сообщает телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на пресс-службу ассоциации. Иранские производители уже предпринимали несколько попыток выйти на российский рынок, но ни одна из них пока не увенчалась успехом.

С одной стороны, иранские машины могут привлечь своей ценой – с учетом растаможки машины стоят порядка 1,5 млн рублей. С другой, отечественные автолюбители предпочтут купить проверенный временем и адаптированный к российским дорогам трехлетний корейский седан. Немногие рискнуть приобрести иранский автомобиль, в основе которого чаще всего лежит модель Peugeot образца 1990-х годов.

Фото: Фото: t.me/autopotoknews

Ранее, Алексей Подщеколдин подчеркивал, что мощность иранского автопрома составляет порядка 300 тысяч автомобилей в год. В Россию страна сможет поставить не более 20 – 50 тысяч машин. Намного интереснее было бы локализовать производство иранских моделей в РФ. Такие планы уже есть в отношении автомобилей бренда Saipa. Сборку предлагают наладить в Татарстане.

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