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24 марта 2020, 20:07

Российские автомобильные заводы останавливают производство

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Фото: из открытых источников
В России автомобильные заводы останавливают работу производственных площадок. В списке калужские заводы PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive) и Volkswagen, нижегородский ГАЗ, выпускающий Шкоды, а также группа «Соллерс» (объединяет УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers).
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Группа «Соллерс», в которой объединены Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ), Ford Sollers (выпускает Ford Transit и готовится к производству машин Aurus) и Mazda Sollers, объявила о возможных рисках приостановки производств на своих предприятиях. Причина, как пишет издание «Коммерсант», в резком падении спроса на автомобили. Россияне не торопятся приобретать машины из-за нестабильной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Возможно, сборка автомобилей Mazda во Владивостоке будет прекращена 27 апреля. 

«Трафик клиентов в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга уже упал на 40% и продолжит снижаться в регионах, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию», — сообщил официальный представитель «Соллерс» компании ТАСС.

Калужские заводы PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive) и Volkswagen, а также нижегородский ГАЗ уже объявили о закрытии. Группа PSA останавливает производство с 1 по 10 апреля включительно. Но, как отметили в компании, остановят только производственную линию, где выпускают модели Peugeot, Citroen и Opel. Конвейер компании Mitsubishi будет работать в прежнем режиме.

Концерн Volkswagen остановит работу своих площадок уже 30 марта, предприятию не хватает комплектующих. Здесь производственные линии будут выключены до 10 апреля.

В Тольятти останавливать производственный процесс пока не планируют, даже несмотря на то, что на АвтоВАЗе было зафиксировано два случая заражения коронавирусом среди сотрудников.

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Российские автомобильные заводы останавливают производство
{{material_129416}}Группа «Соллерс», в которой объединены Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ), Ford Sollers (выпускает Ford Transit и готовится к производству машин Aurus) и Mazda Sollers, объявила о возможных рисках приостановки производств на своих предприятиях. Причина, как пишет издание «Коммерсант», в резком падении спроса на автомобили. Россияне не торопятся приобретать машины из-за нестабильной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Возможно, сборка автомобилей Mazda во Владивостоке будет прекращена 27 апреля. «Трафик клиентов в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга уже упал на 40% и продолжит снижаться в регионах, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию», — сообщил официальный представитель «Соллерс» компании ТАСС.Калужские заводы PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive) и Volkswagen, а также нижегородский ГАЗ уже объявили о закрытии. Группа PSA останавливает производство с 1 по 10 апреля включительно. Но, как отметили в компании, остановят только производственную линию, где выпускают модели Peugeot, Citroen и Opel. Конвейер компании Mitsubishi будет работать в прежнем режиме.Концерн Volkswagen остановит работу своих площадок уже 30 марта, предприятию не хватает комплектующих. Здесь производственные линии будут выключены до 10 апреля.В Тольятти останавливать производственный процесс пока не планируют, даже несмотря на то, что на АвтоВАЗе было зафиксировано два случая заражения коронавирусом среди сотрудников.
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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