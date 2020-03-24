24 марта 2020, 20:07
Российские автомобильные заводы останавливают производство
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Фото: из открытых источников
В России автомобильные заводы останавливают работу производственных площадок. В списке калужские заводы PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive) и Volkswagen, нижегородский ГАЗ, выпускающий Шкоды, а также группа «Соллерс» (объединяет УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers).
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«Трафик клиентов в автосалоны Москвы и Санкт-Петербурга уже упал на 40% и продолжит снижаться в регионах, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию», — сообщил официальный представитель «Соллерс» компании ТАСС.
Калужские заводы PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive) и Volkswagen, а также нижегородский ГАЗ уже объявили о закрытии. Группа PSA останавливает производство с 1 по 10 апреля включительно. Но, как отметили в компании, остановят только производственную линию, где выпускают модели Peugeot, Citroen и Opel. Конвейер компании Mitsubishi будет работать в прежнем режиме.
Концерн Volkswagen остановит работу своих площадок уже 30 марта, предприятию не хватает комплектующих. Здесь производственные линии будут выключены до 10 апреля.
В Тольятти останавливать производственный процесс пока не планируют, даже несмотря на то, что на АвтоВАЗе было зафиксировано два случая заражения коронавирусом среди сотрудников.
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