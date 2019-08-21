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21 августа 2019, 14:51

Российские автопроизводители готовы перейти на электронные ПТС с сентября

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Большинство предприятий, выпускающих автомобили в России, готовы досрочно, в сентябре-октябре, перейти с бумажных ПТС на электронные. Напомним, переходный период, установленный Евразийской Экономической Комиссией (ЕЭК) завершается 1 ноября 2019 года.
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На днях на совещании под председательством зам.главы Минпромторга Александра Морозова обсуждались вопросы перехода на электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС). Многие автопроизводители, выпускающие машины на территории РФ, выразили готовность перейти на оформление электронных ПТС уже с сентября 2019 года. Вот лишь некоторые из них:
 
  • ПАО «КамАЗ» 
  • АО «АвтоВАЗ» 
  • АО «Мерседес-Бенц Рус» 
  • ООО «Автотор Холдинг» 
  • ООО «Форд Соллерс Елабуга» 
  • ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»
  • ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»
  • ЗАО «ЧП «Сеспель» (производитель полуприцепов) 
  • ООО «МЗ «Тонар» (производитель полуприцепов) 
  • АО «Бецема» (производитель дорожно-строительной и спецавтотехники)

Оставшиеся российские автопроизводители должны полностью перейти на ЭПТС с октября. Таким образом, полный переход с бумажных на электронные паспорта ТС должен завершиться досрочно, не дожидаясь окончания установленного Евразийской Экономической Комиссией переходного периода, который действует до 1 ноября 2019 года.

Как подчеркнул генеральный директор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин, для потенциальных автовладельцев процесс покупки и регистрации новых автомобилей с ЭПТС практически не меняется. За исключением того, что покупатель не получает на руки ПТС в бумажном виде – вместо этого номер ЭПТС вносится в договор купли-продажи, а после регистрации в ГИБДД указывается в выдаваемом по-прежнему Свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС). Проверить существование ЭПТС и его статус каждый сможет на сайте www.elpts.ru по номеру паспорта или VIN автомобиля.

Сейчас в России оформлено более двух тысяч ЭПТС. После полного перехода на оформление ЭПТС на производимые и ввозимые в Россию автомобили, ежегодно только на новые транспортные средства будет оформляться около 1,6 млн электронных паспортов. Подчеркнем, что все выданные ранее бумажные ПТС действуют бессрочно. Менять бумажные ПТС на электронные нет необходимости.


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Российские автопроизводители готовы перейти на электронные ПТС с сентября
{{material_126109}}На днях на совещании под председательством зам.главы Минпромторга Александра Морозова обсуждались вопросы перехода на электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС). Многие автопроизводители, выпускающие машины на территории РФ, выразили готовность перейти на оформление электронных ПТС уже с сентября 2019 года. Вот лишь некоторые из них: ПАО «КамАЗ» АО «АвтоВАЗ» АО «Мерседес-Бенц Рус» ООО «Автотор Холдинг» ООО «Форд Соллерс Елабуга» ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»ЗАО «ЧП «Сеспель» (производитель полуприцепов) ООО «МЗ «Тонар» (производитель полуприцепов) АО «Бецема» (производитель дорожно-строительной и спецавтотехники)Оставшиеся российские автопроизводители должны полностью перейти на ЭПТС с октября. Таким образом, полный переход с бумажных на электронные паспорта ТС должен завершиться досрочно, не дожидаясь окончания установленного Евразийской Экономической Комиссией переходного периода, который действует до 1 ноября 2019 года.Как подчеркнул генеральный директор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин, для потенциальных автовладельцев процесс покупки и регистрации новых автомобилей с ЭПТС практически не меняется. За исключением того, что покупатель не получает на руки ПТС в бумажном виде – вместо этого номер ЭПТС вносится в договор купли-продажи, а после регистрации в ГИБДД указывается в выдаваемом по-прежнему Свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС). Проверить существование ЭПТС и его статус каждый сможет на сайте www.elpts.ru по номеру паспорта или VIN автомобиля.Сейчас в России оформлено более двух тысяч ЭПТС. После полного перехода на оформление ЭПТС на производимые и ввозимые в Россию автомобили, ежегодно только на новые транспортные средства будет оформляться около 1,6 млн электронных паспортов. Подчеркнем, что все выданные ранее бумажные ПТС действуют бессрочно. Менять бумажные ПТС на электронные нет необходимости.
2019-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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