Почему дилеры вновь предлагают рассрочки и акции - неожиданный поворот на рынке

10 июня 2026, 15:51
Российские автосалоны снижают цены: склады переполнены, скидки возвращаются
Российские автосалоны снижают цены: склады переполнены, скидки возвращаются
В 2026 году автосалоны удивили покупателей новыми предложениями. Ситуация на рынке изменилась резко. Скидки и рассрочки снова в моде. Что происходит с ценами и спросом - читайте в материале.
В 2026 году российский рынок новых автомобилей оказался в непривычной ситуации: стоимость машин начала снижаться, а дилеры вынуждены возвращать акции и рассрочки. Еще недавно эксперты предсказывали постоянный рост цен, но майские данные показали обратную тенденцию. Средняя цена автомобиля уменьшилась почти на процент по сравнению с апрелем, хотя годовой прирост продаж составил более 20%. Однако за внешним ростом скрывается охлаждение интереса покупателей: россияне стали осторожнее выбирать авто и не готовы платить за переоцененные новинки.
Весенний сезон, который обычно приносит всплеск продаж, в этом году оказался слабее ожиданий. Даже лидеры рынка, такие как Lada и Haval, зафиксировали снижение объемов по сравнению с предыдущим месяцем. Это говорит о том, что ажиотажный спрос остался в прошлом, а рынок постепенно насыщается. По мнению специалистов, дальнейшее развитие возможно только при реальном снижении цен или запуске новых программ поддержки.
Несмотря на активное продвижение китайских брендов, отечественные и локализованные марки сохраняют значительную долю - 38% рынка. В мае россияне приобрели более 42 тысяч таких автомобилей. Особенно заметен успех бренда Tenet, который реализовал свыше 11,5 тысячи машин. Покупатели ценят понятную сервисную политику и отсутствие проблем с запчастями у этих производителей.
Причины удешевления автомобилей кроются в трех основных факторах. Во-первых, на рынке стало слишком много китайских моделей, и между ними развернулась борьба за клиента. Во-вторых, стартовые цены на многие новинки оказались завышенными, что привело к замедлению продаж. В-третьих, дилеры начали активно использовать скидки и беспроцентные рассрочки, чтобы быстрее освободить склады от залежавшихся машин. Сейчас для покупателей наступил удачный момент для выгодной сделки.
Флагманские модели тоже столкнулись с трудностями. Продажи Lada Vesta за пять месяцев снизились более чем на 40%. Причина - конкуренция со стороны китайских седанов, которые предлагают современное оснащение и комфорт по схожей цене. В то же время растет интерес к Niva Travel, особенно среди жителей регионов, где важны проходимость и низкие расходы на обслуживание.
Импорт автомобилей в мае вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Несмотря на отсутствие официальных поставок, Toyota вошла в число лидеров по продажам, что подтверждает доверие россиян к японскому качеству. Схемы параллельного импорта работают стабильно, а вопросы гарантии решают страховые компании. Это уже стало привычной частью рынка.
В мае было продано почти 110 тысяч новых легковых автомобилей, средняя цена составила 3,33 миллиона рублей, а доля китайских марок достигла 73%. Лидером среди иностранных брендов стал Haval с результатом 15,8 тысячи машин.
Покупатели интересуются, почему цены начали снижаться именно сейчас. Причина - насыщение рынка и снижение спроса из-за высокой закредитованности. В массовом сегменте до 3 миллионов рублей дилеры предлагают максимальные скидки, чтобы избавиться от запасов. Самыми доступными в обслуживании остаются Lada и Tenet благодаря развитой сервисной сети и наличию запчастей. До конца года резких изменений цен не ожидается: стоимость будет зависеть от курса валют и мер поддержки.
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