Почему онлайн-ошибки мешают автопроизводителям удерживать покупателей — неожиданные выводы

9 февраля 2026, 00:24
Российские автосайты теряют клиентов из-за цифровых недочетов: как бренды упускают продажи
Российские автосайты теряют клиентов из-за цифровых недочетов: как бренды упускают продажи
Проблемы с интерфейсом автосайтов мешают клиентам сделать выбор. Многие уходят, не дойдя до дилера. Онлайн-этап становится решающим для продаж. Бренды теряют прибыль из-за цифровых промахов.
В современном автомобильном бизнесе первый контакт с потенциальным покупателем все чаще происходит не в автосалоне, а на сайте производителя. Однако, как сообщает Газета.Ru, именно здесь многие бренды сталкиваются с неожиданной проблемой: цифровые недочеты буквально отталкивают клиентов еще до того, как они решат записаться на тест-драйв или связаться с дилером.
Аналитики отмечают, что большинство официальных сайтов автокомпаний в России страдают от серьезных ошибок в интерфейсе и навигации. До 80% ресурсов имеют критические сбои в удобстве использования, что приводит к тому, что посетители не могут быстро разобраться в комплектациях, условиях покупки или наличии автомобилей. В результате многие просто закрывают страницу, не дождавшись нужной информации.
Сегодня выбор автомобиля начинается в интернете: пользователи изучают предложения на классифайдах, агрегаторах и сайтах дилеров. Официальные ресурсы производителей, несмотря на меньший трафик, играют ключевую роль в формировании доверия и окончательного списка моделей. По данным экспертов, только 11% покупателей доходят до официальных сайтов, но почти половина россиян ищет подробности именно там. Это превращает сайт бренда в критическую точку принятия решения, где любая ошибка может стоить продажи.
Исследование Kokoc Group показало, что из десяти крупнейших автосайтов только три имеют относительно низкий процент проблемных функций. На большинстве ресурсов доля неудобных или неработающих элементов превышает 55%, а на одном — даже 80%. Среди самых частых недочетов — медленная загрузка страниц, сложная структура меню, отсутствие наглядных изображений моделей и недостаточно развитые онлайн-витрины. Более 40% сайтов работают медленно, что особенно критично для мобильных пользователей, обеспечивающих основную часть трафика.
Навигация по сайту часто затруднена из-за англоязычных названий, аббревиатур и запутанных разделов. На некоторых ресурсах отсутствуют миниатюры автомобилей в мобильном меню, что усложняет поиск нужной модели. Витрины с 360-градусным обзором встречаются редко — чаще всего пользователю предлагают статичные фото или PDF-брошюры, что снижает интерес и задерживает принятие решения.
Запись на тест-драйв, важнейший этап для будущей сделки, на трети сайтов либо не выделена, либо вовсе отсутствует в меню. Это снижает вероятность того, что клиент дойдет до реального визита к дилеру. Поиск ближайшего дилера на мобильных устройствах также вызывает трудности у многих пользователей. Калькуляторы выгоды и trade-in либо отсутствуют, либо требуют лишних действий, а иногда даже прохождения капчи. Быстро забронировать понравившийся автомобиль прямо из карточки модели можно далеко не на всех сайтах.
Технические ошибки, такие как некорректная автоподстановка номера телефона, приводят к потере заявок еще до того, как менеджер увидит контакт клиента. В условиях, когда рынок новых автомобилей в России в 2025 году сократился на 15,6%, каждая упущенная возможность на сайте напрямую отражается на доходах бренда.
Эксперты подчеркивают: покупка машины — сложный и длительный процесс, в ходе которого клиент неоднократно возвращается к сравнению моделей и условий. Если сайт не поддерживает этот путь, бренд теряет клиента на каждом этапе. В эпоху омниканальных продаж цифровой опыт становится не менее важным, чем визит в автосалон. Ошибки в онлайн-среде могут стоить компаниям миллионов рублей недополученной прибыли.
Похожие материалы
-
08.02.2026, 21:07
ADRIA Matrix 670 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
ADRIA Matrix 670 SL - свежий взгляд на современные автодома. Модель выделяется продуманной планировкой, дизельным мотором 2.2 и автоматической коробкой. В чем секрет популярности этого автодома и почему его разбирают еще до появления в продаже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 20:54
Пожилая пара продает раритетный Ford Model A ради возвращения в собственный дом
Пожилые супруги вынуждены расстаться с уникальным Ford Model A 1929 года, чтобы собрать средства на возвращение в свой дом. Их история - отражение непростых решений, с которыми сталкиваются многие владельцы раритетных авто сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 20:48
Автодом Sun Living S70DF: автомат, дизель и зимний пакет для российских дорог
Sun Living S70DF - это современный автодом с автоматической коробкой передач, дизельным двигателем и зимним пакетом. Модель рассчитана на комфортное путешествие в любое время года. В чем ее главные преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 20:25
Редчайший Plymouth Road Runner 1970 года: кабриолет Sassy Grass без Hemi на аукционе
Plymouth Road Runner 1970 года в ярком цвете Sassy Grass - не просто редкий кабриолет, а уникальный экземпляр с необычной комбинацией двигателя и трансмиссии. Его реставрация и история делают машину желанным лотом для коллекционеров.Читать далее
-
08.02.2026, 20:14
Неожиданные слабые места Chery Tiggo 7 Pro Max: что выявляют владельцы на сервисе
Chery Tiggo 7 Pro Max быстро набирает популярность, но владельцы сталкиваются с рядом характерных проблем. В материале - реальные случаи, типичные неисправности и нюансы гарантийного обслуживания, которые важно знать заранее.Читать далее
-
08.02.2026, 20:05
Rolls-Royce Cullinan Coupe 2026: двухдверный внедорожник, который удивил рынок
Rolls-Royce вновь удивляет: обсуждается возможность выпуска двухдверной версии культового внедорожника Cullinan. Эксперты спорят, есть ли спрос на столь необычный формат, и как это повлияет на рынок премиальных авто.Читать далее
-
08.02.2026, 19:58
Проблемные места Kia Sportage II: на что смотреть при покупке с пробегом
Kia Sportage второго поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов, но возрастные болячки кузова, двигателя и коробки передач могут обернуться серьезными затратами. Эксперты выделяют ключевые нюансы, которые важно учесть при покупке.Читать далее
-
08.02.2026, 19:51
Сколько стоит Lamborghini Aventador SVJ Roadster на вторичном рынке в 2026 году
Lamborghini Aventador SVJ Roadster давно снят с производства, но его стоимость на рынке только растет. Почему этот суперкар стал объектом охоты коллекционеров и как изменились цены за последние годы - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 19:01
Apple превращает iPhone в цифровой ключ для автомобиля: что это меняет для водителей
Смартфоны становятся неотъемлемой частью жизни, и теперь они готовы заменить даже автомобильные ключи. Apple Car Keys - новый шаг в цифровизации, который может изменить привычки миллионов водителей. Почему это важно именно сейчас и к чему готовиться автолюбителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 18:50
Трехкомнатный мини-дом Verona: новый стандарт комфорта для семей с детьми
Мини-дома ранее считались выбором для одиночек или пар, но Verona с тремя спальнями ломает стереотипы. Эта модель показывает, что даже на ограниченной площади можно создать полноценное семейное пространство. Почему это важно - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
08.02.2026, 21:07
ADRIA Matrix 670 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
ADRIA Matrix 670 SL - свежий взгляд на современные автодома. Модель выделяется продуманной планировкой, дизельным мотором 2.2 и автоматической коробкой. В чем секрет популярности этого автодома и почему его разбирают еще до появления в продаже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 20:54
Пожилая пара продает раритетный Ford Model A ради возвращения в собственный дом
Пожилые супруги вынуждены расстаться с уникальным Ford Model A 1929 года, чтобы собрать средства на возвращение в свой дом. Их история - отражение непростых решений, с которыми сталкиваются многие владельцы раритетных авто сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 20:48
Автодом Sun Living S70DF: автомат, дизель и зимний пакет для российских дорог
Sun Living S70DF - это современный автодом с автоматической коробкой передач, дизельным двигателем и зимним пакетом. Модель рассчитана на комфортное путешествие в любое время года. В чем ее главные преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 20:25
Редчайший Plymouth Road Runner 1970 года: кабриолет Sassy Grass без Hemi на аукционе
Plymouth Road Runner 1970 года в ярком цвете Sassy Grass - не просто редкий кабриолет, а уникальный экземпляр с необычной комбинацией двигателя и трансмиссии. Его реставрация и история делают машину желанным лотом для коллекционеров.Читать далее
-
08.02.2026, 20:14
Неожиданные слабые места Chery Tiggo 7 Pro Max: что выявляют владельцы на сервисе
Chery Tiggo 7 Pro Max быстро набирает популярность, но владельцы сталкиваются с рядом характерных проблем. В материале - реальные случаи, типичные неисправности и нюансы гарантийного обслуживания, которые важно знать заранее.Читать далее
-
08.02.2026, 20:05
Rolls-Royce Cullinan Coupe 2026: двухдверный внедорожник, который удивил рынок
Rolls-Royce вновь удивляет: обсуждается возможность выпуска двухдверной версии культового внедорожника Cullinan. Эксперты спорят, есть ли спрос на столь необычный формат, и как это повлияет на рынок премиальных авто.Читать далее
-
08.02.2026, 19:58
Проблемные места Kia Sportage II: на что смотреть при покупке с пробегом
Kia Sportage второго поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов, но возрастные болячки кузова, двигателя и коробки передач могут обернуться серьезными затратами. Эксперты выделяют ключевые нюансы, которые важно учесть при покупке.Читать далее
-
08.02.2026, 19:51
Сколько стоит Lamborghini Aventador SVJ Roadster на вторичном рынке в 2026 году
Lamborghini Aventador SVJ Roadster давно снят с производства, но его стоимость на рынке только растет. Почему этот суперкар стал объектом охоты коллекционеров и как изменились цены за последние годы - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 19:01
Apple превращает iPhone в цифровой ключ для автомобиля: что это меняет для водителей
Смартфоны становятся неотъемлемой частью жизни, и теперь они готовы заменить даже автомобильные ключи. Apple Car Keys - новый шаг в цифровизации, который может изменить привычки миллионов водителей. Почему это важно именно сейчас и к чему готовиться автолюбителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 18:50
Трехкомнатный мини-дом Verona: новый стандарт комфорта для семей с детьми
Мини-дома ранее считались выбором для одиночек или пар, но Verona с тремя спальнями ломает стереотипы. Эта модель показывает, что даже на ограниченной площади можно создать полноценное семейное пространство. Почему это важно - разбираемся в деталях.Читать далее