Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

9 февраля 2026, 00:24

Почему онлайн-ошибки мешают автопроизводителям удерживать покупателей — неожиданные выводы

Проблемы с интерфейсом автосайтов мешают клиентам сделать выбор. Многие уходят, не дойдя до дилера. Онлайн-этап становится решающим для продаж. Бренды теряют прибыль из-за цифровых промахов.

В современном автомобильном бизнесе первый контакт с потенциальным покупателем все чаще происходит не в автосалоне, а на сайте производителя. Однако, как сообщает Газета.Ru, именно здесь многие бренды сталкиваются с неожиданной проблемой: цифровые недочеты буквально отталкивают клиентов еще до того, как они решат записаться на тест-драйв или связаться с дилером.

Аналитики отмечают, что большинство официальных сайтов автокомпаний в России страдают от серьезных ошибок в интерфейсе и навигации. До 80% ресурсов имеют критические сбои в удобстве использования, что приводит к тому, что посетители не могут быстро разобраться в комплектациях, условиях покупки или наличии автомобилей. В результате многие просто закрывают страницу, не дождавшись нужной информации.

Сегодня выбор автомобиля начинается в интернете: пользователи изучают предложения на классифайдах, агрегаторах и сайтах дилеров. Официальные ресурсы производителей, несмотря на меньший трафик, играют ключевую роль в формировании доверия и окончательного списка моделей. По данным экспертов, только 11% покупателей доходят до официальных сайтов, но почти половина россиян ищет подробности именно там. Это превращает сайт бренда в критическую точку принятия решения, где любая ошибка может стоить продажи.

Исследование Kokoc Group показало, что из десяти крупнейших автосайтов только три имеют относительно низкий процент проблемных функций. На большинстве ресурсов доля неудобных или неработающих элементов превышает 55%, а на одном — даже 80%. Среди самых частых недочетов — медленная загрузка страниц, сложная структура меню, отсутствие наглядных изображений моделей и недостаточно развитые онлайн-витрины. Более 40% сайтов работают медленно, что особенно критично для мобильных пользователей, обеспечивающих основную часть трафика.

Навигация по сайту часто затруднена из-за англоязычных названий, аббревиатур и запутанных разделов. На некоторых ресурсах отсутствуют миниатюры автомобилей в мобильном меню, что усложняет поиск нужной модели. Витрины с 360-градусным обзором встречаются редко — чаще всего пользователю предлагают статичные фото или PDF-брошюры, что снижает интерес и задерживает принятие решения.

Запись на тест-драйв, важнейший этап для будущей сделки, на трети сайтов либо не выделена, либо вовсе отсутствует в меню. Это снижает вероятность того, что клиент дойдет до реального визита к дилеру. Поиск ближайшего дилера на мобильных устройствах также вызывает трудности у многих пользователей. Калькуляторы выгоды и trade-in либо отсутствуют, либо требуют лишних действий, а иногда даже прохождения капчи. Быстро забронировать понравившийся автомобиль прямо из карточки модели можно далеко не на всех сайтах.

Технические ошибки, такие как некорректная автоподстановка номера телефона, приводят к потере заявок еще до того, как менеджер увидит контакт клиента. В условиях, когда рынок новых автомобилей в России в 2025 году сократился на 15,6%, каждая упущенная возможность на сайте напрямую отражается на доходах бренда.

Эксперты подчеркивают: покупка машины — сложный и длительный процесс, в ходе которого клиент неоднократно возвращается к сравнению моделей и условий. Если сайт не поддерживает этот путь, бренд теряет клиента на каждом этапе. В эпоху омниканальных продаж цифровой опыт становится не менее важным, чем визит в автосалон. Ошибки в онлайн-среде могут стоить компаниям миллионов рублей недополученной прибыли.

