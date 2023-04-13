Российские автовладельцы столкнулись с еще одной трудностью: не сделать дубликат ключа

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Представители крупнейших дилерских сетей рассказали «Известиям» о проблеме с дубликатами ключей для иномарок. Ситуация начала обостряться в январе 2023 года, когда дилеры потеряли доступ к внутренним информационным площадкам Volkswagen и Mercedes-Benz. Теперь они не могут легально перепрошить ключи и приходится искать обходные пути.

По словам экспертов, решить проблему с доступом к фирменному ПО и серверам иностранных автопроизводителей можно с помощью VPN, но это не самый безопасный способ. Другой возможный вариант для автовладельцев, потерявших ключи от автомобиля, – обратиться к сторонним фирмам-изготовителям. Достаточно купить болванку (непрошитый ключ), которую затем специалисты пропишут в автомобиле с помощью специальных программ.

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