Российские автовладельцы столкнулись с еще одной трудностью: не сделать дубликат ключа
По словам экспертов, решить проблему с доступом к фирменному ПО и серверам иностранных автопроизводителей можно с помощью VPN, но это не самый безопасный способ. Другой возможный вариант для автовладельцев, потерявших ключи от автомобиля, – обратиться к сторонним фирмам-изготовителям. Достаточно купить болванку (непрошитый ключ), которую затем специалисты пропишут в автомобиле с помощью специальных программ.
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13.04.2023, 13:59
В Кронштадте построят новую набережную
Новая пешеходная набережная с велодорожкой и спусками к воде появится в Кронштадте. Она соединит морской портовый комплекс и сквер «Инчхон», открытый пять лет назад в честь установления дружественных отношений между Кронштадтом и корейским городом Инчхоном.Читать далее
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13.04.2023, 11:03
Посмотрите, что творилось на дорогах 100 лет назад: уникальные кадры
Если вы думаете, что сто лет назад на дорогах было спокойно, взгляните на видео, снятое в Детройте в 20-е годы прошлого века. Пленку бережно отреставрировали, оцифровали и раскрасили.Читать далее
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13.04.2023, 09:04
Уникальную коллекцию из 14 классических споркаров продадут с аукциона за 2,7 млрд рублей
В мае с аукциона RM Sorheby’s продадут невероятную и ранее неизвестную коллекцию из 12 суперкаров Ferrari и пары Mercedes-Benz. Автомобили принадлежат частному владельцу из Швеции, который никогда не афишировал сокровища своего гаража.Читать далее
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13.04.2023, 08:28
Сколько автомобилей Aurus продали в 2023 году (цифра впечатляет)
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили статистику системы электронных паспортов транспортных средств о зарегистрированных в ГИБДД новых автомобилях и выяснили, велик ли сейчас спрос в России на люксовые модели.Читать далее
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13.04.2023, 08:01
На российских дорогах стало опаснее: статистика ГИБДД
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности на российских дорогах за первый квартал 2023 года. В отношении год к году число аварий увеличилось на 3%, но настораживает новая тенденция: в феврале зафиксирован резкий прирост. В некоторых регионах аварийность увеличилась в разы.Читать далее
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13.04.2023, 07:34
Стало известно, что будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
В конце марта Минпромторг сообщил, что российский завод Toyota в Санкт-Петербурге, включая здания, землю и оборудование, передан государству в лице подконтрольного ведомству ФГУП «НАМИ». Сейчас Денис Мантуров поделился производственными планами новой площадки.Читать далее
-
13.04.2023, 13:59
В Кронштадте построят новую набережную
Новая пешеходная набережная с велодорожкой и спусками к воде появится в Кронштадте. Она соединит морской портовый комплекс и сквер «Инчхон», открытый пять лет назад в честь установления дружественных отношений между Кронштадтом и корейским городом Инчхоном.Читать далее
-
13.04.2023, 11:03
Посмотрите, что творилось на дорогах 100 лет назад: уникальные кадры
Если вы думаете, что сто лет назад на дорогах было спокойно, взгляните на видео, снятое в Детройте в 20-е годы прошлого века. Пленку бережно отреставрировали, оцифровали и раскрасили.Читать далее
-
13.04.2023, 09:04
Уникальную коллекцию из 14 классических споркаров продадут с аукциона за 2,7 млрд рублей
В мае с аукциона RM Sorheby’s продадут невероятную и ранее неизвестную коллекцию из 12 суперкаров Ferrari и пары Mercedes-Benz. Автомобили принадлежат частному владельцу из Швеции, который никогда не афишировал сокровища своего гаража.Читать далее
-
13.04.2023, 08:28
Сколько автомобилей Aurus продали в 2023 году (цифра впечатляет)
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили статистику системы электронных паспортов транспортных средств о зарегистрированных в ГИБДД новых автомобилях и выяснили, велик ли сейчас спрос в России на люксовые модели.Читать далее
-
13.04.2023, 08:01
На российских дорогах стало опаснее: статистика ГИБДД
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности на российских дорогах за первый квартал 2023 года. В отношении год к году число аварий увеличилось на 3%, но настораживает новая тенденция: в феврале зафиксирован резкий прирост. В некоторых регионах аварийность увеличилась в разы.Читать далее
-
13.04.2023, 07:34
Стало известно, что будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
В конце марта Минпромторг сообщил, что российский завод Toyota в Санкт-Петербурге, включая здания, землю и оборудование, передан государству в лице подконтрольного ведомству ФГУП «НАМИ». Сейчас Денис Мантуров поделился производственными планами новой площадки.Читать далее
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