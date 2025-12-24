Туризм ждет автопрорыва? Почему производители автобусов не спешат удивлять: интрига года

24 декабря 2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.
В России наметился новый виток сотрудничества между автопромом и туристическим бизнесом. Как сообщает Комтранс, отечественные заводы активно расширяют линейку техники, предназначенной для перевозки туристов. В фокусе - автобусы разных классов и минивэны, которые должны закрыть потребности рынка в трансферах, экскурсиях и междугородних поездках.
На сегодняшний день российские предприятия уже освоили выпуск более десяти моделей пассажирской техники. Среди них - как вместительные автобусы для больших групп, так и компактные минивэны, рассчитанные на индивидуальные маршруты. Производство ведется на мощностях таких компаний, как СОЛЛЕРС, Волгабас и предприятия группы ГАЗ. По оценкам экспертов, суммарный объем выпуска может превышать 18 тысяч единиц в год.
Интересно, что автозаводы не ограничиваются стандартными решениями. Ведется работа над новыми модификациями и конструкциями, которые позволят сделать поездки еще более комфортными и безопасными. Особое внимание уделяется сервису и технической поддержке, чтобы техника не простаивала из-за мелких неисправностей и всегда была готова к работе.
Государство, в свою очередь, старается поддержать отрасль. Минпромторг формирует привлекательные условия для приобретения новой техники: в частности, действует программа льготного лизинга, по которой скидка может достигать двух миллионов рублей. Это должно стимулировать туроператоров обновлять автопарк и предлагать клиентам более современные и надежные транспортные средства.
По информации Комтранс, представители туристической отрасли уже проявляют интерес к новым предложениям автозаводов. Ожидается, что совместная работа позволит не только повысить качество перевозок, но и создать дополнительные рабочие места, а также увеличить налоговые поступления в бюджеты разных уровней.
